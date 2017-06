The Voice 6 : Lisandro Cuxi et Nicola Cavallaro triomphent, Shaby éliminée...

Samedi 3 juin, TF1 diffusait le 3e prime time en live de The Voice 6. Au début de l'émission, les coachs -Zazie, Mika, Florent Pagny et M. Pokora - avaient chacun deux candidats dans leur team.

Equipe Zazie : Nicola Cavallaro et Matthieu.

Equipe Mika : Vincent Vinel et Audrey.

Equipe Florent Pagny : Shaby et Lucie.

Equipe M. Pokora : Lisandro Cuxi et Ann-Shirley.

Ils sont donc encore 8 à pouvoir prétendre au titre de The Voice 2017 ! L'émission débute avec une collégiale sur Chained To The Rhythm de Katy Perry... avec Katy Perry ! La grande classe.

Team M Pokora

Lisandro Cuxi : Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero

Lisandro (17 ans) participe pour la seconde fois à l'émission. Le finaliste de The Voice Kids 2 s'est fait une place auprès de M. Pokora après l'avoir bluffé avec le titre Elle m'a aimé de Kendji Girac. Lors du précédent prime, il a séduit le public - qui l'a plébiscité - suite à sa version de Love On the Brain de Rihanna. Ce soir, c'est avec Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero qu'il se présente à nous. Une chanson qu'il dédie évidemment à son père... qu'il ne côtoie plus. Il espère que son père le contactera grâce au concours...

A la fin de la prestation (qu'il a débutée en larmes), les coachs sont extrêmement émus. Lisandro a quitté la scène juste après sa prestation, trop ému. "Il a osé faire quelque chose de très grand pour un petit bonhomme de son âge", estime M. Pokora.

Ann-Shirley : True Colors de Cyndi Lauper

En reprenant le titre Marcel de Christophe Maé, Ann-Shirley avait envoûté M. Pokora, les coachs et le public la semaine passée. Pour cette troisième soirée en direct, Ann-Shirley chante True Colors de Cyndi Lauper... version Phil Collins ! "Y'a une belle âme sur ce morceau", estime la chanteuse qui prône la différence et qui veut combattre le racisme, à sa petite échelle, avec cette chanson. M. Pokora est emballé par ce choix et croit beaucoup en la jeune femme. Il faut toutefois qu'elle travaille sa respiration !

Avec sa version du tube, elle bluffe les coachs. C'était un bel hymne à la tolérance ! "Je suis tellement fier d'elle, de son parcours, de ce qu'elle est, de ce talent qu'elle a en elle", lâche M. Pokora. Le coach espère qu'elle fera carrière après le concours, quoiqu'il arrive.

Lisandro Cuxo et Ann-Shirley entament un duo sur Without You de David Guetta et Usher.

M. Pokora a 50 points à répartir entre Lisandro et Ann-Shirley... Il donne 26 points à Lisandro et 24 à Ann-Shirley. Avec le vote du public, Lisandro obtient 107,7 points contre 44,3 points pour Ann-Shirley.

Lisandro Cuxi est le finaliste de M. Pokora !

Team Zazie

Matthieu : Don't Stop Me Now de Queen

Le "punk" de la team Zazie a enchanté le public et les coachs la semaine dernière en osant à s'attaquer au titre mythique de U2, With or without you. Cette semaine, il a choisi de défendre ses couleurs avec Don"t Stop Me Now de Queen... Rien que ça ! Zazie lui conseille de mettre plus de sourire dans son interprétation et d'être moins scolaire, de prendre des petites libertés...

A l'issue de sa performance endiablée, Zazie est conquise par l'audace et le talent de son poulain. "Matthieu est fun, c'est ça aussi d'être sur scène !", a commenté la coach. Mika, très fan de Queen, a beaucoup aimé le grain de folie de la prestation.

Nicola Cavallaro : Marguerite de Richard Cocciante.

Après une version revisitée de Castle on the hill de la star britannique Ed Sheeran, Nicola Cavallaro a choisi cette semaine de séduire les téléspectateurs avec Marguerite de Richard Cocciante. Nicola a choisi cette chanson car sa mère adore ce chanteur ! C'est une chanson qui parle d'une rupture amoureuse, et ça lui parle ! Il espère que sa maman, présente dans le public, va passer un bon moment.

A la fin du morceau les coachs sont retournés. Zazie loue encore la douceur et la tendresse du chanteur malgré sa voix rauque. "A chaque fois que je l'entends, je suis marqué par sa générosité", lance M. Pokora.

Matthieu et Nicola Cavallaro entament un duo sur Way Down We Go de Kaleo.

Zazie a 50 points à répartir entre Nicola Cavallaro et Matthieu... Elle donne 26 points à Nicola et 24 à Matthieu. Avec le vote du public, Nicola obtient points 102,7 contre 47,3 points pour Matthieu.

Nicola Cavallaro est le finaliste de Zazie !

Team Florent Pagny

Shaby : Entrer dans la lumière de Patricia Kaas

Shaby (20 ans) a sorti son premier album alors qu'elle n'avait que 10 ans. Sa passion pour la musique ne l'a pas quittée depuis. Ce soir, grâce au titre Entrer dans la lumière de Patricia Kaas, Shaby tente de s'imposer une nouvelle fois. Lors des répétitions, la jeune femme a confié que la plus grande difficulté de sa chanson était le fait de rester concentrée pour offrir la meilleure prestation possible. Florent Pagny est satisfait des progrès de sa recrue.

A l'issue de la performance d'une justesse incroyable, les coach sont unanimes... "Elle est prête", lance M. Pokora. Florent Pagny est très fier de son Talent qui a beaucoup travaillé pour arriver à un tel résultat.

Lucie : Halo de Beyoncé



Depuis sa toute première prestation lors des auditions à l'aveugle, où elle avait interprété It's a man's man's man's world de James Brown, Lucie n'en finit plus de captiver. Après Michael Jackson et le titre Billie Jean, ce soir elle s'attaque à Halo de Beyoncé. C'est son titre préféré, elle a tendance à le sacraliser ! Il faut qu'elle apprenne à se détacher de l'originale pour livrer quelque chose de plus personnel.

A l'issue de cette prestation, Florent Pagny est épaté. Pour lui, Lucie était "au rendez-vous". "Je suis heureux pour elle, c'est la patronne, c'est hyper agréable", lâche-t-il. Mika partage cet avis, il a aimé qu'il y ait plus de coeur dans son interprétation.

Shaby et Lucie reprennent ensemble Staying Alive des Bee Gees.

Florent Pagny a 50 points à répartir entre Shaby et Lucie... Il donne 24 points à Shaby et 26 à Lucie. Avec le vote du public, Lucie obtient 86,8 points contre 63,2 points pour Shaby.

Lucie est la finaliste de Florent Pagny !

Team Mika

Audrey : Grace Kelly de Mika

La pétillante membre du groupe "Les Garçons" a séduit lors des auditions à l'aveugle grâce à son interprétation très personnelle du morceau J'ai la mémoire qui flanche de Jeanne Moreau. Puis, avec The shoop shoop song de Betty Everett. Ce soir, la protégée de Mika se lance avec Grace Kelly de... Mika. Un défi de taille ! Audrey se sent connectée à son coach.

Après la performance, Mika estime que la jeune femme a réussi à amener la chanson dans son univers. Zazie lui tire aussi son chapeau.

Vincent Vinel : Earth Song de Michael Jackson

Lors des épreuves ultimes, Vincent Vinel avait séduit son coach en interprétant Don't Stop Believing de Journey... et ému le public en fondant en larmes lorsque Mika lui a demandé de rejoindre son équipe. Après Somebody to love de Queen durant le premier live, le chanteur a cette fois choisi Earth Song de Michael Jackson. Il n'a pas envie de décevoir ! Mika le met en garde, cette chanson est très dangereuse, archi-pop.

Suite à cette prestation très applaudie, Mika pense que Vincent a retrouvé "son feu" au cours de la performance. "Je suis content pour toi, c'est dur d'être là mais tu es resté fidèle à toit-même", lance le coach à son Talent.

Vincent Vinel et Audrey reprennent ensemble Comic Strip de Serge Gainsbourg.

Mika a 50 points à répartir entre Vincent et Audrey... Il donne 23 points à Vincent et 27 à Audrey. Avec le vote du public, Vincent Vinel obtient 77,2,8 points contre 72,8 points pour Audrey.

Vincent Vinel est le finaliste de Mika !

En résumé :

Les Talents sauvés : Nicola Cavallaro, Lucie, Lisandro Cuxi et Vincent Vinel.



Les Talents éliminés : Matthieu, Shaby, Ann-Shirley et Audrey.