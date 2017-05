The Voice 6 : Lisandro Cuxi triomphe, Marius, Hélène et Audrey repêchés !

Place au deuxième épisode de l'épreuve ultime dans The Voice 6. Ce samedi 13 mai 2017, les coachs Zazie et M. Pokora ont décidé qui étaient les Talents de leurs équipes respectives capables de se produire dans les prochaines émissions en live. Qui a été finalement sauvé ? Résumé !

TEAM M. POKORA

La popstar forme un premier trio composé de Ry'm, Ann-Shirley et Andréa Durand.

Andréa a choisi de chanter le titre All That She Wants d'Ace Of Base. M. Pokora est conquis par cette proposition, mais lui conseille de se lâcher davantage sur scène, il lui faut plus d'intensité et d'implication pour être sûre de participer aux futurs live.

Ann-Shirley a choisi d'interpréter ce soir Kiss From A Rose de Seal. La jeune femme veut prouver qu'elle est capable d'envoyer beaucoup de puissance vocale. La patronne, ce sera elle ce soir ! Elle veut relever le défi.



Ry'm a décidé de reprendre Stressed Out de Twenty One Pilots. M. Pokora ne trouve pas qu'il ait pris beaucoup de risques... Ry'm ne cache pas être très flippé par l'épreuve ultime. D'autant plus qu'il doit changer de micro en pleine prestation, entre son rap et son piano renversé.

L'épreuve commence. Ry'm met beaucoup d'ambiance sur scène mais les coachs n'ont pas l'air 100% emballés. Ann-Shirley se place derrière son piano et le silence se fait. Son interprétation est soignée, pour le plus grand plaisir de M. Pokora. Mika adore cette chanson de Seal. Andréa Durand, très charismatique, impose facilement sa proposition artistique.

Mika garderait Ann-Shirley, Zazie garderait Ry'm, Florent Pagny resterait avec Andréa. M. Pokora décide de poursuivre la compétition avec Ann-Shirley.

C'est au tour de Karla, Vincent et Lisandro Cuxi.



Karla a choisi de chanter J'y crois encore de Lara Fabian. M. Pokora pense que c'est un gros risque, ça peut devenir très cliché avec une interprétation pas sincère. Le coach a peur que ça fasse trop karaoké tant elle connaît cette chanson.



Vincent veut se défendre avec Le ballet de Céline Dion, un choix qui fait beaucoup rire M. Pokora. Le coach lui demande de faire très attention à son articulation s'il veut émouvoir le public, que l'on comprenne le texte.



Lisandro, talent fougueux de la team Pokora, a répété Elle m'a aimé de Kendji. Il veut dédier cette chanson à une amie qu'il n'a pas su aider quand elle était à l'hôpital. M. Pokora est très fan de la voix du jeune homme. Il faut impérativement qu'il touche les gens.



L'épreuve commence. Karla donne de la voix comme jamais (peut-être trop !), cela ressemble beaucoup à la version d'origine. Pas sûr que cela plaise à son coach... Vincent captive les coachs, très réceptifs à son grain de voix. Lisandro prend place et installe une ambiance des plus touchantes.

Florent Pagny, Zazie et Mika garderaient Lisandro. M. Pokora poursuit avec Lisandro.

C'est au tour de Dilomé, Sacha et Nico.



Nico a prévu de frapper fort en reprenant Pas toi de Jean-Jacques Goldman. M. Pokora aimerait qu'il montre un peu plus de fragilité dans son interprétation, mais le coach est satisfait du choix du Talent.



Sacha a choisi de réinterpréter The Sound Of Silence de Simon & Garfunkel car il a souvent été seul dans sa vie et il veut en parler. M. Pokora lui demande de prendre le temps, de penser ce qu'il dit, puis de lâcher les chevaux durant sa performance.

Dilomé, Talent volé à Zazie, a décidé de reprendre Human de Rag'n'Bone. Pour lui, c'est avant tout un message de tolérance. Le coach veut que Dilomé se lâche, sans que ça fasse comédie musicale.



L'épreuve commence. Dilomé fait le job, porté par un excellent titre pour le concours. Sacha, très jeune, livre une performance absolument touchante. Le public et les coachs semblent embarqués. Nico est le dernier à prendre possession de la scène. Sa performance sur le titre culte de Goldman est très soignée, sans démontrer une très grande puissance vocale.

Zazie garderait Dilomé, Florent Pagny et Mika continueraient avec Sacha. M. Pokora continue avec Dilomé.

TEAM ZAZIE

La chanteuse forme un premier trio composé d'Emmy Liyana, Alexandre Sookia et Marius.



Marius, élément imprévisible de l'équipe, a choisi Etre un homme comme vous du Livre de la Jungle. Zazie trouve que l'idée est très bonne, mais conseille au jeune candidat de ne pas faire que divertir l'assistance... Il fait aussi qu'il propose un moment plus posé, plus profond durant sa prestation.



Alexandre Sookia a décidé de reprendre ce soir Lean On de Major Lazer. Malheureusement, il avoue à Zazie qu'il a un problème de tympan percé suite à une chute... Il faut donc qu'il fasse très attention aux sons qui l'entourent. Zazie lui conseille de moins gesticuler quand il chante.

Emmy Liyana reprendra pour cette épreuve ultime Feeling Good de Nina Simone. La coach lui demande de ne pas s'excuser d'être là, elle doit avoir un regard fixe et déterminé quand elle chante.



L'épreuve commence. Emmy Liyana est très clairement habitée et livre une performance impeccable. Zazie semble conquise par sa reine de la soul. Alexandre Sookia, qui a un problème de tympan, fait de son mieux dans une version acoustique de Lean On... Une performance remarquable selon Nikos. Marius entre enfin sur scène, Zazie affiche un large sourire en écoutant les premières notes de la chanson Disney. Marius fait le show !

M. Pokora choisirait Marius, Mika et Florent Pagny garderaient Emmy Liyana. Zazie décide quant à elle de poursuivre avec Emmy Liyana. M. Pokora repêche Marius !

C'est au tour d'Hélène, Valentin et Matthieu.



Hélène a choisi de chanter Roxanne de Police. Elle dédie cette chanson à une personne de son entourage. Zazie lui demande d'avoir moins de contrôle et de dévoiler un peu plus ses émotions lorsqu'elle est sur scène.



Valentin a choisi de défendre sa place avec Life On Mars de David Bowie. Le Talent a peur de s'attaquer à un titre aussi culte, Zazie le détend et lui demande d'assumer sa voix grave sur cette chanson. Valentin est rassuré grâce à sa coach.



Matthieu, le "punk" de la team Zazie, va chanter Fresh de Kool & The Gang en version déprim'. Zazie ne trouve pas que ce soit une très bonne idée, elle a l'impression de perdre ce qu'elle aimait chez le jeune chanteur. A suivre...

L'épreuve commence. Hélène livre une performance maîtrisée qui captive littéralement l'assistance. Une standing ovation lui est offerte. Valentin aussi offre une prestation impeccable, on ne voit pas le temps passer... Zazie va avoir du mal à les départager. Matthieu entre sur scène et, contre toute attente, il fait le show avec sa version revisitée du titre disco/funk. Florent Pagny adore !

M. Pokora, Mika et Florent Pagny garderaient Matthieu. Zazie décide de continuer avec Matthieu. Florent Pagny vole Hélène à Zazie !

C'est au tour de Will Barber, Audrey et Nicola Cavallaro.



Will Barber, instinctif de l'équipe Zazie, a choisi de reprendre J'aime regarder les filles de Patrick Coutin. Malheureusement, il est paniqué par l'orchestre derrière lui et le direct... Zazie lui demande de faire avec, d'utiliser ce trac pour livrer une prestation intense.



Nicola Cavallaro, candidat généreux, a désiré convaincre avec Quelqu'un m'a dit de Carla Bruni. Zazie est sur les fesses, mais elle aime son courage ! Elle apprécie qu'il veuille montrer qui il est vraiment. La coach veut qu'il gère ses émotions, qu'il soit délicat sur scène.



Audrey, "bonbon" de l'équipe, a choisi J'ai la mémoire qui flanche de Jeanne Moreau. Zazie est super fan de la proposition ! Elle aimerait toutefois voir si le Talent peut s'aventurer dans d'autres univers... Encore une histoire à suivre !



L'épreuve commence. Audrey et son éventail débarquent sur scène et font le show, les coachs sont très amusés. Audrey aussi est à deux doigts de rire sur scène. La prestation électrise le public ! Changement d'ambiance avec Nicola Cavallaro qui impose un silence respectueux avec sa version de Quelqu'un m'a dit. Sa proposition est planante et monte finalement en puissance. Will Barber est le dernier à prendre possession de la scène et c'est un vrai succès !

Florent Pagny n'arrive pas à choisir, M. Pokora et Mika garderaient Nicola Cavallaro. Zazie garde Nicola Cavallaro. Mika repêche Audrey.