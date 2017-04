The Voice 6: Lou Maï et Nicola Cavallaro sensationnels, Marianne Aya Omac bluffe

Samedi 1er avril 2017, TF1 proposait dès 20h55 le 6e numéro de The Voice 6. Les coachs Zazie, M. Pokora, Mika et Florent Pagny ont-ils réussi à obtenir les Talents de leurs rêves lors de cette nouvelle émission consacrée aux auditions à l'aveugle ? La réponse est ci-dessous !

Elsa Roses, 19 ans

Elsa Rose fait partie de cette édition car sa cousine Fanny a envoyé une vidéo à la production, vidéo qui a beaucoup séduit. La jeune femme assure être timide au point de ne pas vouloir chanter devant des gens, surtout devant sa mère. Sa maman Isabelle est émue à l'idée de la voir chanter face à elle (et pas à travers une porte) pour la première fois.

Elsa Roses a décidé de défendre ses chances avec une reprise de Somewhere Only We Know de Keane, la version de Lily Allen. Mika a l'air tout de suite embarqué par la mélodie. Il est d'ailleurs le premier coach à se retourner... suivi par Zazie et Florent Pagny en toute fin de prestation, grâce à une note haut perchée.

Elsa Roses décide de rejoindre l'équipe de Zazie.

R'nold, 26 ans

R'nold a traversé l'Atlantique pour se présenter aux auditions à l'aveugle. Il vient de Fort-de-France (Martinique) où il est commerçant dans le textile. Il a commencé à chanter à l'âge de 6 ans en écoutant des chants d'église... Après le gospel, il est passé au jazz, à la soul, à la pop. Un jour, il a invité ses parents à le voir chanter... qui ne sont pas restés ! Cette histoire reste une blessure pour lui. Il ne s'est pas senti soutenu.

Il reprend ce soir Writing's on the Wall de Sam Smith. Zazie se demande s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, M. Pokora est le premier coach à se retourner... suivi par Florent Pagny et Zazie. Mika est le dernier à se manifester. Carton plein pour R'nold !

R'nold décide de rejoindre la team Florent Pagny.

Andréa Durand, 27 ans

Andréa est mannequin de métier mais elle préférerait être chanteuse ! Elle aime le pop rock avec une touche de jazz. Son père avait un groupe de jazz et elle l'a beaucoup accompagné lors de ses concerts. Ce soir, Andréa a choisi de séduire les quatre coachs avec une reprise de Mylène Farmer, Désenchantée. Elle veut tenter de donner une énergie rock à ce titre pour surprendre !

Une fois sur scène, Andréa se lance et son vibrato interpelle les coachs. M. Pokora est le premier à se retourner sur la prestation de la jeune femme. Florent Pagny lui emboîte le pas. Même les coachs qui ne se sont pas retournés sont séduits.

Andréa Durand a choisi de rejoindre M. Pokora.

Nicola Cavallaro, 25 ans

Nicolas vient de Sicile en Italie, il est étudiant en médecine et ex-parachutiste de l'armée italienne. Être dans l'armée a été une expérience difficile et la musique lui a permis de s'évader de son quotidien un peu tous les soirs. Pour lui, la musique soude les gens et s'il est célibataire depuis quelque temps, il espère que son ex le verra dans l'émission !

Incroyable, dès la première note de sa prestation sur Fallin' d'Alicia Keys, Zazie est emportée par sa puissance vocale et se retourne instantanément. Quelques secondes plus tard, Florent Pagny, Mika et M. Pokora la rejoignent. Le jeune homme à la voix rauque fait sensation !

Nicola Cavallaro rejoint l'équipe de Zazie.

Marianne Aya Omac, 44 ans

Marianne chante depuis plus de vingt ans, elle est auteur-compositrice. À l'âge de 18 ans, elle est partie vivre au Mexique et c'est là-bas qu'elle a écrit ses premières chansons et qu'elle a fait ses premières scènes. Elle a chanté dans des crèches, des hôpitaux, des prisons... Aujourd'hui, elle veut toucher davantage de monde grâce à l'émission.

Ce soir, elle chante un chant mexicain, la Llorana. Florent Pagny est tout de suite touché par ce rythme latin mais quand Marianne fait la trompette avec sa bouche, c'est le chamboulement ! Mika, Zazie et Florent se manifestent aussitôt. M. Pokora ne se retourne pas car il estime "ne pas avoir les épaules" pour un si gros talent.

Marianne Aya Omac rejoint l'équipe de Florent Pagny.

The Sugazz

Elenie, Betty et Natasha viennent de Suisse, elles ont entre 27 et 28 ans. Elles se connaissent depuis toujours, Natasha et Betty sont même cousines. Elles ont commencé à chanter pour s'amuser mais avec The Voice elles aimeraient bien toucher le grand public. "Ce soir on va tout péter", promettent-elles.

Une fois sur scène, The Sugazz séduisent avec leur reprise d'American Boy d'Estelle. Si les coachs ne se précipitent pas sur leur buzzer en début de prestation, Mika et Zazie se décident finalement à se retourner.

The Sugazz choisissent de rejoindre Mika.

Gianni Bee, 17 ans

Gianni vient de République dominicaine. On nous propose de le découvrir comme les coachs, c'est-à-dire sans voir son visage, simplement en écoutant sa voix. Il chante ce soir Wicked Game de Chris Isaak. Les secondes passent et aucun coach ne se retourne, Florent Pagny est pourtant séduit... Mika trouve son accent bizarre et n'arrive pas à se décider à le buzzer.

C'est finalement Florent Pagny qui buzze en toute fin de prestation. Mika commence à regretter après la prestation, surtout en découvrant le jeune âge de l'artiste.

Gianni Bee rejoint l'équipe de Florent Pagny.

Lou Maï, 17 ans

Lou Maï est une lycéenne, elle a toujours voulu chanter mais ses parents ne la prenaient pas au sérieux au début. C'est une prof qui a insisté pour qu'elle se lance ! Sa mère reconnaît qu'elle a tardé à comprendre sa fille. Lou veut que sa mère lui dise qu'elle est fière d'elle. Elle veut prouver qu'elle a du talent et sa place dans la musique. "C'est le concours le plus important de ma vie, certainement", pense-t-elle.

Sur scène, elle entonne Bohemian Rapsody de Queen. La jeune fille s'impose tout de suite ! Dans les dix premières secondes, tous se retournent. La famille de Lou Maï exulte ! À la fin, la bagarre des coachs fait rage...

Lou Maï décide finalement d'embarquer pour la team Mika.

Nico (29 ans)

Nico est un habitué de la scène, il a joué le rôle de Frère Tuck dans la comédie musicale Robin des Bois dans laquelle M. Pokora tenait le rôle titre. Après l'arrêt du spectacle, Nico a vécu comme un vide. Il avoue ne pas vivre de sa musique aujourd'hui et espère pouvoir changer la donne grâce à The Voice. Il est venu ce soir avec son frère Pierrick, un ancien finaliste de Nouvelle Star sur M6 (promo Myriam Abel) qui avait connu un certain succès avec son single À coeur ouvert.

Il reprend What Goes Around... Comes Around de Justin Timberlake, une version proche de l'originale. M. Pokora se retourne au bout d'une minute et n'en croit pas ses yeux ! Les autres coachs se demandent pourquoi leur collègue est si impressionné en se retournant... Zazie se demande s'il s'agit finalement d'une femme.

Nico rejoint son ami M. Pokora.

Kuku, 41 ans

Kuku est né à Miami, on nous propose ce soir de découvrir sa voix avant son visage. Il reprend Redemption Song de Bob Marley. Sa voix singulière et habitée ensorcèle très vite nos quatre coachs... M. Pokora se retourne, Florent Pagny lui emboîte le pas.

C'est désormais à Kuku de choisir quelle équipe il souhaite rejoindre ce soir. Après avoir écouté les deux speechs des coachs, le talentueux quadra choisit la jeunesse !

Kuku rejoint la team Pokora.

Dilomé, 22 ans

Dilomé veut chanter depuis qu'il a l'âge de 6 ans. Il a délaissé ses études d'architecture pour se consacrer à la musique, il adore chanter dans la rue... Sa mère a été un peu inquiète en apprenant cette nouvelle vie. Ce soir, il veut convaincre les coachs comme il peut parfois convaincre les passants.

Il interprète ce soir Madame Rêve d'Alain Bashung. Avec sa voix grave, il désarçonne d'abord. "Il fait peur lui", commente Florent pagny. Zazie est la première coach à se retourner, suivie par M. Pokora et finalement Mika. Zazie n'est pas contente, elle veut Dilomé rien que pour elle. À tout prix.

Dilomé intègre l'équipe de Zazie.

En résumé

L'équipe de M. Pokora : Lisandro Cuxi, Fonetyk et Dama, Karla, Ry'm, Lily Berry, Ophée, Sacha, Angelo Powers, Aurelle, Vincent, Ann-Shirley, Vincent, Andréa Durand, Nico, Kuku





L'équipe de Florent Pagny : Syrine, Candice Parise, Kap's, Camille Esteban, Nathalia, Bulle, Damien, Romain, Lidia Isac, Lucie, R'nold, Marianne Aya Omac, Gianni Bee





L'équipe de Mika : Vincent Vinel, Agathe, Samuel M, Elise Mélinand, Imane, Incantèsimu, Morgan, Marvin Dupré, JJ, Guylaine, Claire Gautier, Juliette, Lou Maï, The Sugazz



L'équipe de Zazie : Marius, Hélène, Will Barber, Julia Paul, Emmy Liyana, Alexandre Sookia, Audrey, Matthieu, Color Of Rice, Léman, Manoah, Delaurentis, Elsa Roses, Nicola Cavallaro, Dilomé