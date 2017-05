The Voice 6 - Lucie : Son boyfriend a été chroniqueur à la télé !

A 18 ans, Lucie a fait l'unanimité lors de son premier passage durant les auditions à l'aveugle dans The Voice 6. En effet, son interprétation de It's a man's man's man's world du chanteur James Brown a séduit les coachs, qui se sont tous les quatre retournés.

Si Lucie a finalement choisi Florent Pagny, elle avait toutefois confié à nos confrères de Télé Star avoir hésité avec Mika, qui est "plus dans [son] style". "Mais Florent j'aime beaucoup, et ma mère aussi", avait-elle ajouté.

Plus récemment, Lucie s'est placée comme la grande favorite de l'équipe de Florent Pagny. Et pour cause, en reprenant Je l'aime à mourir de Francis Cabrel lors des épreuves ultimes de The Voice, la jeune chanteuse de 18 ans a une nouvelle fois fait sensation.

Face à tout ce succès, Lucie peut compter sur le soutien de son chéri, Guillaume Benech, dont le visage n'est pas totalement inconnu du grand public.

En effet, en 2015, il avait rejoint l'équipe du Grand Journal en qualité de chroniqueur. Guillaume Benech est également le fondateur d'un magazine culturel gratuit baptisé Le P'tit Mardi, mais pas seulement : le chéri de la jolie Lucie est à la tête d'une maison d'édition portant le même nom. Afin d'aller plus loin, ce passionné de littérature s'est même lancé dans l'écriture de romans. Il est ainsi l'auteur de William Clarck, roman à succès dont les droits ont été vendus à Michel Lafon.

Autant de projets qui lui ont valu le titre d'"entrepreneur le plus jeune de France", rien que ça.