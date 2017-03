The Voice 6 : Marvin Dupré, Damien, Colour of Rice émeuvent, Manoah surprend !

Samedi 11 mars 2017, TF1 proposait le quatrième numéro de The Voice 6. Après avoir été émerveillés par Nathalia, Incantèsimu ou encore Imane, les coachs M. Pokora, Florent Pagny, Mika et Zazie ont découvert de nouveaux Talents dans cette nouvelle salve des auditions à l'aveugle.

Ont-ils réussi à obtenir les Talents de leurs rêves ? La réponse est ci-dessous !

Vincent (28 ans)

C'est avec un Talent dont le visage n'est pas dévoilé que débute la compétition. Ce dernier interprète Virtual Insanity de Jamiroquoï. Et sa voix rauque ne met pas longtemps à séduire les quatre coachs. On découvre donc qu'il s'agit de Vincent... le finaliste de la saison 5 de Popstars (diffusée en 2013 sur D8). Il faisait partie du duo OSLO avec la belle Eugénie. "Ce que vous proposez c'est vachement bien (...). Vous avez le groove", a confié Florent Pagny. Et son voisin Mika d'ajouter : "Il y a de la voix, il y a du soul et la maîtrise du rythme." Pour leur part, Zazie et M. Pokora ont salué son goût du risque et son grain de folie. "Je suis sûr que tu peux aussi nous amener dans des émotions contraire et nous toucher au coeur", a également lancé le beau blond. De quoi convaincre le jeune homme.

Vincent intègre l'équipe de M. Pokora.

Léman (23 ans)

Si le duo Tectum ne séduit avec sa reprise d'Over my shoulder de Mika, le professeur de guitare, membre d'un groupe, se qualifie pour les battles grâce à Zazie, la seule coach a s'être retournée. Son interprétation rock de Vivre ou survivre de Daniel Balavoine et sa voix "un peu à la Muse" l'ont touchée en plein coeur.

Léman fait partie de la team Zazie.

Manoah (16 ans)

Cette lycéènne a une grosse particularité : une petite voix d'enfant. Une singularité qui la dérange quelque peu : "Ma voix parlée ne me plaît pas du tout parce qu'on ne me prend pas au sérieux dans la vie." Elle assure toutefois ne pas avoir le même timbre quand elle chante et se sent donc plus forte une fois sur scène.

Très confiante, Manoah reprend Man Down de Rihanna et attire immédiatement l'attention de Zazie et M. Pokora. La première souhaite la faire passer du statut de jeune fille à celui de jeune femme. Le second préfère mettre en avant son innocence et lui offre un coeur pour la persuader d'intégrer ses rang s : "Ça veut dire que tu es mon coup de coeur cette année. Je te laisse mon coeur, ne me le rend pas en miettes s'il te plaît." Une demande à laquelle la jeune femme n'a pas répondu favorablement.

Manoah fait partie de l'équipe de Zazie.

Romain (28 ans)

Le Talent est président d'une association qui aide les enfants à s'épanouir dans la musique. Un univers qui l'a sauvé par le passé car après avoir quitté l'école à l'âge de 15 ans et fait pas mal de métiers, il a connu une déception professionnelle qui l'a fait "tomber assez bas". Sa solution ? Partir avec sa guitare et mener une "vie de roots" : "La musique m'a permis de me relever."

Romain se lance sur Il est où le bonheur de Christophe Maé. Un titre qui lui permet de transmettre diverses émotions. Et le bonheur, il le ressent grâce à M. Pokora et Florent Pagny, les deux coachs à se retourner. "Tu véhicules énormément d'émotions", le félicite l'interprète de Savoir Aimer. Son concurrent souligne quant à lui qu'il peut interpréter plusieurs registres et qu'il sent qu'il aime faire la musique pour les gens. Verdict ?

Romain rejoint l'équipe de Florent Pagny.

Aurelle (24 ans)

Le chant est une véritable passion pour cette assistante marketing qui a récemment intégré un orchestre de mariages et d'événementiels. Elle reconnaît ne pas avoir la voix de Mariah Carey et participer à The Voice pour "jauger [son] niveau".

Très à l'aise, Aurelle se lance dans une interprétation très personnelle de Dis-moi des BB Brunes. Elle propose en effet un couplet rap qui lui permet d'obtenir les buzz de Florent Pagny (!) et M. Pokora. Les deux coachs ont même dansé pour exprimer leur entrain. Après avoir entendu les arguments des deux coachs...

... Aurelle prend la décision de rejoindre la team Pokora.

Marvin Dupré (25 ans)

Au tour du meilleur ami de Kev Adams de se lancer dans la compétition. Le beau brun s'est mis au piano dès l'âge de 6 ans et a toujours eu l'envie de composer ses chansons. Depuis, il a fait du chemin puisqu'il a sorti un single en 2015 (La Foudre) et a eu la chance de faire la première partie de Calogero ou encore Franck Dubosc. Le Talent n'avait pas moins la pression pour autant une fois sur le plateau.

Au piano, Marvin interprète une version émouvante de Let Me Love You de Justin Bieber et DJ Snake. De quoi donner les larmes aux yeux à Zazie et convaincre les autres coachs de buzzer également. Mika salue sa performance étonnante et Zazie son implication et son intensité, "Je sais qui tu es. Sache que le mash-up que tu as fait avec ma chanson [Le monde, NDLR] m'a beaucoup plu. J'étais très touché (...). Je suis à la recherche de voix atypique. En même temps, tu as une belle personnalité", souligne M. Pokora. Des mots qui ne suffisent pas.

Marvin Dupré embarque pour la team Mika avant de s'offrir une petite prestation avec M. Pokora.

Morgan Auger (31 ans)

Alexandra de Blasi, professeur de chant, tente sa chance lors des auditions à l'aveugle et elle n'est pas seule. Sa fille Gloria l'accompagne. Et son visage ne vous est sans doute pas inconnu. La raison ? La fillette a participé à The Voice Kids en 2014 (à l'âge de 6 ans) avant d'intégrer le groupe Kids United. Si Gloria s'est qualifiée pour les battles, étape au cours de laquelle elle a été éliminée, Alexandra n'a pas eu cette chance. Son interprétation de Je te pardonne, de Maitre Gims et Sia, n'a pas convaincue.

Morgan en revanche, déjà vu dans la Star Academy 4 en 2004, fait mouche avec sa reprise de Natural Blues, de Moby. Dès les premières notes, il interpelle les coachs grâce à sa puissance vocale. Mika et M. Pokora ne résistent d'ailleurs pas à leur envie de buzzer et se battent pour l'intégrer dans leur équipe.

Morgan décidé d'intégrer l'équipe de Mika.

Damien (22 ans)

Originaire de Biarritz, il travaille dans un magasin de sport. Après avoir appris à jouer de la guitare, le Talent s'est attaqué à sa voix. Une passion à laquelle il s'adonne souvent seul : "Je suis un peu timide." Participer à The Voice est donc un véritable défi...

... qu'il relève avec brio. Accompagné de sa guitare électrique, il reprend avec émotion Many Rivers To Cross de Jimmy Cliff et s'offre les buzz des 4 coachs. "Tu as eu tout bon", confie Florent Pagny. M. Pokora apprécie quant à lui qu'il y ait "un peu de Ed Sheeran en [lui]" et Mika sa singularité. Mais le jeune homme ne peut choisir qu'un seul coach.

Damien opte pour Florent Pagny.

Colour of Rice (22 ans)

Quentin Nicodémi (22 ans) n'a pas réussi à renverser les coachs avec sa version de Ne me quitte pas de Jacques Brel. Colour Of Rice a heureusement eu plus de chance avec sa reprise touchante de Fast Car de Tracy Chapman.

La belle brune d'origine japonaise et suisse suspend le temps comme le fait remarquer M. Pokora. Zazie est pour sa part séduite par sa sensualité et sa douceur et Florent Pagny par sa sensibilité et sa grâce.

Finalement, c'est dans l'équipe de Zazie qu'elle poursuivra l'aventure.

En résumé

L'équipe de M. Pokora : Lisandro Cuxi, Fonetyk et Dama, Karla, Ry'm, Lily Berry, Ophée, Sacha, Angelo Powers, Aurelle, Vincent

L'équipe de Florent Pagny : Syrine, Candice Parise, Kap's, Camille Esteban, Nathalia, Bulle, Damien, Romain

L'équipe de Mika : Vincent Vinel, Agathe, Samuel M, Elise Mélinand, Imane, Incantèsimu, Morgan, Marvin Dupré

L'équipe de Zazie : Marius, Hélène, Will Barber, Julia Paul, Emmy Liyana, Alexandre Sookia, Audrey, Matthieu, Color Of Rice, Léman, Manoah