The Voice 6 : Marvin Dupré éliminé, Zazie lynchée par le public !

Coup de théâtre dans The Voice 6 samedi 27 mai sur TF1. Marvin Dupré, l'un des chouchous du public qui fait partie de la team Zazie, a été éliminé de l'aventure après le deuxième show en live du concours...

En effet, celui qui faisait face à l'incroyable Nicola Cavallaro (qui a magistralement repris Castle on the Hill d'Ed Sheeran) et à Matthieu (qui a livré sa version de With or Without You de U2) n'a pas réussi ce soir-là à s'attirer les faveurs du public avec sa reprise de Paradis Blanc de Michel Berger mais, plus étonnant encore pour de nombreux téléspectateurs, il n'a pas non plus su séduire sa coach.

Une décision de Zazie, motivée par le fait que Marvin serait selon elle "plus prêt" que Matthieu, qui a aussitôt fait bondir sur les réseaux sociaux. "Ce n'est que mon avis mais, sur la tournée, je préfère voir quelqu'un de prêt qui fait le show qu'un amateur qui n'est pas encore au point, c'est tout", "Marvin méritait d'aller en finale, Zazie tu as grave merdé à deux semaines de la finale, et ça se dit révélateur de nouveaux talents !", "J'ai les nerfs, c'était le meilleur de la team Zazie !", "Va falloir m'expliquer. Choix totalement incompréhensible de Zazie", "Choix catastrophique Zazie !", "On est d'accord que Zazie ne veut clairement pas gagner cette année ?", pouvait-on lire parmi les très nombreuses réactions.

Pourtant, en marge de ce deuxième live de The Voice 6, Marvin Dupré avait reçu un soutien de poids sur Twitter puisque son meilleur ami Kev Adams n'avait pas hésité à envoyer en petit tweet de soutien. "Très fier de mon frère Marvin Dupré qui a encore livré une prestation exceptionnelle ce soir dans The Voice ! #Talent #Genie", avait écrit l'humoriste populaire.

Aïe...