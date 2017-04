The Voice 6 : Marvin Dupré, Will Barber et Marianne Aya Omac s'imposent

Place à la troisième session des battles de The Voice 6. Ce samedi 29 avril 2017, Mika, M. Pokora, Florent Pagny et Zazie ont une fois de plus fait s'affronter leurs Talents. Lequel a été sauvé par son coach ? Lequel a été sauvé par un autre coach ? Qui a été finalement éliminé ? Résumé !

L'émission commence avec le verdict de la dernière battle de la semaine dernière du côté de la team Zazie... Audrey a été gardée par la chanteuse et Julia a été repêchée par le coach Florent Pagny.

TEAM MIKA

Première battle entre Marvin Dupré et Elise Mélinand

Mika a choisi le titre Fast Car de Tracy Chapman pour opposer les deux Talents, mais une version de Jonas Blue. Il a voulu faire s'affronter ces deux candidats car ils ont tous les deux des timbres de voix atypiques. Mika espère qu'ils vont se révéler et moins se cacher derrière leur différence vocale. Il faut impérativement qu'ils sortent de leur zone de confort !

Une fois sur scène, Marvin Dupré et Elise Mélinand imposent directement le respect. Les coachs sont épatés par leur performance un peu "ovni" mais tellement maîtrisée. Florent Pagny, M. Pokora et Zazie garderaient Marvin. Mika décide de poursuivre la compétition avec Marvin.

Deuxième battle entre Sophia et Agathe

Mika trouve que les deux jeunes femmes ont de belles voix mais qu'on ne connaît pas encore leur personnalité. Elles vont devoir chanter We Don't Talk Anymore de Charlie Puth et Selena Gomez. La star espère qu'Agathe et Sophia vont mettre de la hargne dans leur interprétation.

Sur scène, Sophia a bien du mal à ne pas sourire comme lors des auditions à l'aveugle. Agathe est plus dans son personnage. Techniquement, les deux jeunes filles livrent une prestation léchée. M. Pokora partirait avec Agathe, Florent Pagny et Zazie garderaient Sophia. Mika choisit de continuer avec Agathe.

TEAM POKORA

Première battle entre Aurelle et Ry'm

Matt a choisi d'opposer deux Talents avec une certaine aisance scénique et une énergie. C'est sur le titre For Me Formidable de Charles Aznavour qu'Aurelle et Ry'm vont devoir s'imposer. Ry'm n'a pas du tout l'habitude de chanter en français, ce qui lui pose quelques petits problèmes de rythme. Aurelle se demande comment elle va allier la voix au "scénique".

Sur le ring, Aurelle et Ry'm offrent une vraie comédie musicale. Zazie est amusée. Zazie garderait Ry'm, Mika et Florent Pagny ont préféré Aurelle. M. Pokora continue avec Ry'm.

Deuxième battle entre Vincent et Fonetyk & Dama

C'est sur Hall Of Fame de The Script & Will.I.am que Matt a décidé de faire chanter nos trois artistes. Le chanteur propose aussi au duo d'écrire un couplet "rap" pour leur prestation à venir. Lors des répétitions, l'alchimie semble opérer. M. Pokora s'attend à du grand spectacle, notamment grâce à l'énergie du duo.

Sur scène, le show attendu devient réalité. Public, coachs et candidats sont emballés par la proposition des Talents. M. Pokora et Mika se lèvent durant la performance. Zazie et Mika garderaient Fonetyk et Dama. Florent Pagny a préféré Vincent. M. Pokora poursuit avec Vincent.

Troisième battle entre Kuku et Nico

M.Pokora a choisi de les faire s'affronter sur Hey Ya du groupe Outkast. Nico est un peu déstabilisé par les répétitions et Nico reconnaît qu'il n'aime pas trop cette chanson. Matt leur assure qu'ils peuvent prendre des libertés pour emmener cette chanson dans leur univers.

Lors de la battle tant attendue, Kuku fait sensation. Il mène clairement la danse avec son aisance vocale. Pour autant, Nico est loin d'être dans les choux. Mika et Zazie garderaient Kuku, Florent Pagny continuerait avec Nico... M. Pokora choisit de continuer l'aventure avec Nico.

TEAM ZAZIE

Première battle entre DeLaurentis et Will Barber

Zazie propose à ses deux candidats de s'opposer artistiquement sur le titre Thank You d'Alanis Morissette. Will est un peu sceptique puisque c'est pour lui une chanson plutôt adaptée pour une voix féminine, lui qui possède une grosse vois rauque. Pendant les répétitions, Will a du mal a trouvé la bonne tonalité, lui qui n'a pas vraiment de technique de chant, c'est un instinctif selon Zazie. A contrario, DeLaurentis doit se montrer plus naturelle.

Sur scène, la performance manque un peu de pep's mais Will Barber semble faire très peur aux candidats repêchés par les coachs. La voix de DeLaurentis colle assez avec la version d'Alanis Morrissette, ce qui pourrait la désavantager... Florent Pagny garderait DeLaurentis, M. Pokora et Mika poursuivraient avec Will Barber. Zazie garde Will Barber.

Deuxième battle entre Elsa Roses, Alexandre Sookia et Colour of Rice

C'est un trio que nous propose Zazie ce soir sur un titre de Francis Cabrel : Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Un titre sensible pour trois Talents qui ont montré des qualités dans ce domaine mais aussi une très grande timidité. La chanteuse doit faire en sorte que le trio se lâche... Clairement, ce n'est pas gagné.

Face aux coachs, le trio offre une prestation soignée mais Elsa Roses semble se détacher vocalement. En tout cas, M. Pokora semble séduit par son grain de voix... Il avoue en fin de prestation, qu'il la garderait. Florent Pagny a préféré Colour Of Rice et Mika Alexandre. Voilà qui n'aide pas Zazie à trancher... Au final, elle reste dans la compétition avec Alexandre.

Troisième battle entre Matthieu et Fabian

Zazie a choisi d'opposer les deux jeunes hommes sur Aussi libre que moi de Calogero. Lors des répétitions, la chanteuse dit à Fabian que sa proposition est un peu trop scolaire, voire un peu floue pour elle. Elle salue par ailleurs sa technique. Le jeune homme se reprend très vite. En ce qui concerne Matthieu, Zazie voudrait plus de "sauvagerie" dans son interprétation, quelque chose de rock.

Sur scène, Matthieu et Fabian semblent conquérir Zazie avec leur proposition... surtout Matthieu lorsqu'il donne de la voix. Mika continuerait avec Fabian, M. Pokora ne se prononce pas et Florent Pagny garderait Matthieu. Zazie choisit de garder Matthieu.

TEAM PAGNY

Première battle entre Lucie et Syrine

Florent Pagny dit avoir voulu opposer ses deux princesses de 17 ans pour cette ultime soirée des battles. Afin de les opposer, le coach a choisi le titre Can't Feel My Face de The Weeknd. Lors des répétitions, Florent les prévient, c'est du funk ! Il faut pas perdre le rythme. Il demande à Syrine de faire attention, elle a tendance a être en fin de temps. Une certaine rivalité apparaît entre les jeunes femmes.

Une fois sur scène, la magie opère et le public est conquis par l'interprétation du tube électro. Florent Pagny sait déjà qu'il va difficilement pouvoir les départager... Mika a adoré le pep's de Lucie, Zazie a préféré Lucie, M. Pokora suit l'avis des 3 coachs... Florent Pagny décide de continuer avec Lucie.

Deuxième battle entre Nathalia et Valentin Stuff

Florent a décidé cette fois d'opposer une voix très aiguë a une voix très très grave. Il promet une battle très étrange... sur un titre de Maître Gims, Je te pardonne. Nathalia ne cache pas que le rappeur ne fait pas franchement partie de ses artistes préférés. Les deux artistes espèrent qu'il y a possibilité de changer de titre... "Tu sens le sexe quand tu chantes", lâche Nathalia à Valentin. "T'es super beau quand tu chantes", ajoute-t-elle.

Face aux coachs, Nathalia et Valentin font de leur mieux malgré leur manque d'enthousiasme à chanter du Maître Gims. La voix du beau gosse fait encore une fois sensation, la maîtrise de la jeune femme fait également mouche... Mika et M. Pokora garderaient Valentin, Zazie poursuivrait avec Nathalia. Florent Pagny continue avec Nathalia. Zazie buzze pour sauver Valentin ! Claire, auparavant repêchée, est donc éliminée...

Troisième battle entre Marianne Aya Omac et Romain

Florent Pagny a voulu voir une affrontation entre deux techniciens de la voix, deux chanteurs assez roots. Pour les opposer, la star a choisi la chanson Un homme debout de Claudio Capéo, un ancien de The Voice. Marianne est un peu angoissée car le débit de la chanson est très rapide alors qu'elle a pour habitude de tenir des notes longues et de tordre les mélodies. "C'est un challenge", assure-t-elle. Romain doit faire attention à ne pas se faire manger par sa rivale...

Devant le public de The Voice, Marianne et Romain livrent une prestation soignée. Le duo semble habité par ce qu'il raconte. Mika et Zazie garderaient Marianne, M. Pokora poursuivrait avec Romain... Florent Pagny poursuit avec Marianne Aya Omac.