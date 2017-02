The Voice 6: Mika tacle les chanteurs à succès du moment, M. Pokora se sent visé

Samedi 18 février, l'aventure The Voice 6 a démarré en trombe sur TF1 avec les premières auditions à l'aveugle de cette édition 2017. Lors de cette soirée placée sous le signe du talent et de la bienveillance, Mika a tout de même envoyé un petit tacle inhabituel...

En effet, après avoir assisté à la prestation du duo Fonetyk et Dama (28 et 29 ans) sur le titre Cosmo de Soprano, la star internationale de la pop n'a pas manqué de faire remarquer que les Talents embarqués dans la team M. Pokora n'avaient pas de grandes voix... mais que ce n'était pas un handicap vu les chanteurs à succès du moment !

"Je suis content que vous soyez dans la compétition parce que vous avez transmis une bonne énergie. Bon, moi je dois dire que la précision vocale, il n'y en a pas tellement mais si on regarde tous les albums qui sont en train de fonctionner aujourd'hui, c'est pas du tout basé sur la précision vocale !", a-t-il lancé sans vouloir offenser personne... mais en provoquant les rires non dissimulés de Zazie et de Florent Pagny.

Aussitôt, M. Pokora a réagi : "J'ai failli mal le prendre parce que mon album est en train de très bien marcher hein !" Evidemment, le chanteur de Relax, Take It Easy a tenu à faire savoir à son nouveau collègue qu'il ne pensait pas forcément à lui. "Mais de quoi tu parles ? Tu chantes bien ! C'est juste une différence de style. Tu chantes super bien, eux ils chantent un peu moins bien."

Le duo a forcément apprécié...