The Voice 6 - Nikos Aliagas de retour : L'animateur endeuillé remercie Arthur

Mardi 9 mai 2017, Nikos Aliagas n'était pas à l'antenne de C'est Canteloup ! sur TF1. Et pour cause, l'animateur était en deuil. Son père Andréas Aliagas, alors âgé de 78 ans, est décédé après avoir longuement et courageusement lutté contre la maladie.

Face à cette triste nouvelle, Nikos Aliagas s'était envolé vers la Grèce, afin de rendre hommage à son défunt papa. Sur place, il s'est occupé de l'organisation des funérailles d'Andréas Aliagas, aux côtés de sa mère et sa soeur.