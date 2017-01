The Voice 6 : Une finaliste de "Rising Star" va faire sensation !

La 6e saison de The Voice, en tournage depuis novembre dernier pour TF1, s'annonce pleine de promesses !

En effet, selon Public.fr, les coachs Zazie, Florent Pagny, Mika et M. Pokora (il s'agit de sa première saison chez les adultes après son triomphe dans The Voice Kids 3) ont eu la chance d'assister à l'audition à l'aveugle d'une très belle voix, celle d'Ann-Shirley. Si le prénom de cette artiste vous dit quelque chose, c'est que vous avez fait partie des (rares) téléspectateurs à avoir suivi son parcours dans Rising Star sur M6 en 2014. Pour rappel, la jeune femme avait été l'une des finalistes du concours musical... Gageons qu'elle fera encore mouche en 2017 !

Ann-Shirley, véritable sensation soul, jazz et hip-hop, n'est pas la seule artiste jouissant d'une petite notoriété à tenter cette année de succéder à Slimane. Toujours selon nos confrères de Public.fr, Nyco Liliu (29 ans et frère de Pierrick Liliu révélé en son temps par Nouvelle Star sur M6) fait partie de l'aventure. L'ex-chanteur et comédien de la comédie musicale Robin des Bois y affrontera également Marvin Dupré, meilleur ami de Kev Adams, le finaliste de la saison 5 de Popstars (diffusée en 2013 sur D8) Vincent, Lisandro de The Voice Kids 2 et Nathalia de la comédie musicale 1789, les amants de la Bastille.