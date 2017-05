The Voice 6 : Vincent Vinel en larmes, Marvin Dupré repêché, Shaby au top

Place à l'épreuve ultime dans The Voice 6. Ce samedi 6 mai 2017, les coachs Mika et Florent Pagny ont décidé qui étaient les Talents de leur équipe respective capables de se produire dans les prochaines émissions en live. Qui a été finalement sauvé ? Résumé !

TEAM MIKA

La popstar forme un premier trio composé de Manoah, Marvin Dupré et Vincent Vinel.

Vincent a choisi de chanter le titre Don't Stop Believing (popularisé notamment par la série Glee), afin de raconter son histoire à Mika. Celui-ci lui conseille lors des répétitions de ne se fier qu'à sa voix et de ne pas en faire des caisses scéniquement parlant.

Marvin Dupré, ami de Kev Adams, a choisi d'interpréter ce soir La ballade de Jim d'Alain Souchon. Mika est convaincu par la prestation du jeune homme lors des répétitions, à tel point qu'il dit ne pas savoir comment le conseiller. Il est bluffé !

Manoah, volée à Zazie sur les battles, va chanter Down On My Knees d'Ayo. Mika la trouve très tendue avant la compétition et la jeune chanteuse est convaincue que le coach est déçu de l'avoir recrutée.

L'épreuve commence. Manoah reçoit une standing ovation des coachs après une prestation soignée. Marvin Dupré va peut-être encore plus loin avec une interprétation des plus captivantes. Florent Pagny commence à se demander comment son camarade va faire pour départager ses talents. C'est au tour de Vincent de chanter sa chanson, et évidemment, le Talent ne tarde pas à mettre tout le monde dans sa poche.

Florent Pagny garderait Manoah, Zazie et M. Pokora continueraient avec Marvin Dupré. Mika choisit de continuer avec Vincent Vinel. Le jeune homme craque et fond aussitôt en larmes... Zazie repêche quant à elle à Marvin Dupré.

C'est au tour de Lou Mai, Imane et Juliette.

Lou Mai a choisi de chanter Le Coup de soleil de Richard Cocciante. Lors des répétitions, la jeune fille se montre un peu trop timide pour Mika... Il faut qu'elle se libère !

Imane veut se défendre avec Une autre saison de Joseph Salvat. Mika lui demande de se concentrer sur l'émotion au lieu de vouloir toujours trop en faire.

Juliette a répété Fallin d'Alicia Keys. Elle a voulu montrer par ce choix qu'elle pouvait surprendre et qu'on ne pouvait pas l'enfermer dans une case. Mika pense qu'elle doit mettre plus de coeur dans ce qu'elle chante !

L'épreuve commence. Lou Mai est impressionnante, Florent Pagny et M. Pokora semblent très touchés par cette proposition habitée. Imane a visiblement écouté les critiques de son coach et a livré une prestation dépouillée de tout artifice mais pourtant léchée. Juliette a donné de la voix sur scène, avec un groove assez incroyable... mais est-ce que cela suffira ?

Florent Pagny garderait Lou Mai, Zazie a préféré Juliette, M. Pokora poursuivrait avec Imane... Mika choisit de continuer avec Imane.

C'est au tour d'Incantèsimu, d'Agathe et des Sugazz.

The Sugazz ont prévu de frapper fort en reprenant Smells Like Teen Spirit de Nirvana. "Vous êtes folles ou quoi ?", a lâché Mika qui s'est dit super déçu. Après les répétitions, il a salué leur maîtrise du sujet tout en leur demandant de faire attention à leurs solos.

Agathe, consciente de sa grande voix, a choisi de reprendre Fais-moi mal Johnny de Boris Vian. Encore un bon moyen de montrer son originalité. Mika lui demande de ne pas s'enfermer dans un rôle mais de s'ouvrir demain...

Les Incantèsimu ont décidé de reprendre Diego libre dans sa tête de Michel Berger. Lors des répétitions, Mika leur reproche de ne plus assez interpréter les textes, il faut qu'ils retrouvent leur complicité !

L'épreuve commence. Les Incantèsimu sont très applaudis après une prestation maîtrisée mais quelque peu soporifique. La folie s'empare de la scène avec la prestation électrique et presque théâtrale d'Agathe, Zazie est ravie d'entendre du Boris Vian dans l'émission. Les Sugazz font mouche avec leurs harmonies sur le titre rock.

M. Pokora et Florent Pagny garderaient Agathe, Zazie continuerait avec Incantèsimu. Mika décide de poursuivre The Sugazz.

TEAM PAGNY

La popstar forme un premier trio composé de Kap's, R'Nold et Shaby.

Shaby est une virtuose à écouter Florent Pagny. Elle a choisi Mourir dans tes yeux de Jenifer pour séduire son coach. Celui-ci lui conseille de ne pas se perdre dans la technique, il faut surtout y mettre du coeur.

R'Nold a décidé de reprendre ce soir le SOS d'un Terrien en détresse de Starmania. Pour Florent Pagny, le challenge est de taille car c'est "inchantable" ! Lors des répétitions, le coach est bluffé.

Kap's reprendra pour cette épreuve ultime Paradis perdu de Christophe, mais la version de Christine And The Queens. Florent Pagny lui conseille de se déstresser et de laisser sa voix progresser au cours de son interprétation.

L'épreuve commence. Kap's livre une charge émotionnelle forte et reçoit de vives acclamations après sa proposition artistique. R'Nold offre un SOS sans aucune fausse note, c'est assez incroyable ! Shaby s'est montrée très touchante avec sa reprise de Jenifer, fini le show vocal, la jeune femme s'est dévoilée.

M. Pokora resterait avec Shaby, Zazie garderait Kap's, Mika continuerait avec R'Nold. Florent Pagny continue avec Shaby.

C'est au tour de Gianni Bee, Chloé et Lucie

Gianni Bee a choisi de chanter Creep de Radiohead. Ce thème fait échos à son passé de garçon dans la marge, qui n'avait pas beaucoup d'amis.

Chloé est un talent "bio" pour Florent Pagny, qui n'a pas été altéré. Elle a choisi de défendre sa place avec Losing My Religion de REM. "T'es grave Rock'n'roll", commente Florent.

Lucie chante avec une puissance incroyable. "Elle est surdouée", estime le coach. La jeune femme va chanter Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. Florent Pagny ne cache pas qu'il trouve que c'est dommage...

L'épreuve commence. Le silence se fait autour de Gianni Bee qui impose sa voix singulière sans difficulté. Zazie semble particulièrement conquise par son choix de chanson. Chloé, qui peut sembler si réservée, a donné de la voix sur sa reprise pour le plus grand bonheur de son coach. Lucie se met à chanter et adresse le titre à son petit ami dans le public en le fixant tendrement... Un très joli moment.

Mika garderait Gianni Bee, Zazie et M. Pokora resteraient avec Lucie. Florent Pagny décide de continuer avec Lucie.

C'est au tour de Nathalia, Marianne Aya Omac et Julia Paul

Julia a été repêchée aux battles, elle était auparavant dans l'équipe de Zazie. Elle a choisi de reprendre Je m'en vais de Vianney. Un choix qui fait plaisir au coach. Malheureusement, Julia manque de confiance en elle, elle a peur de décevoir le chanteur.

Marianne Aya Omac est une virtuose pour Florent Pagny. Elle a désiré convaincre avec Nothing Compares To You de Sinead O'Connor. Il faut qu'elle soit aussi généreuse que possible sur scène...

Nathalia est une vraie interprète. Elle a toujours bluffé le coach. Nathalia a choisi Travesti de Starmania. Florent Pagny la trouve complètement barrée avec ce choix ! Il faut qu'elle fasse attention au dosage dans l'excentricité.

L'épreuve commence. Nathalia livre une prestation on ne peut plus habitée tout en évitant la moindre fausse note. Bien joué. Marianne installe un climat doux dès les premières notes de sa performance. Entre sa technique vocale et son charisme, les coachs sont épatés. Julia Paul est la dernière candidate du jour, sa prestation - aussi grimaçante que séduisante - a également conquis.

Mika, M. Pokora et Zazie garderaient Julia Paul. Florent Pagny a décidé de garder Julia Paul.