The Voice 6 : Vincent Vinel, Lou Maï et Nicola Cavallaro règnent sur les battles

On y est ! C'est désormais l'heure des battles dans The Voice 6. Ce samedi 15 avril, M. Pokora, Zazie, Mika et Florent Pagny ont fait s'affronter pour la première fois leurs nouvelles recrues sur le ring, après sept semaines haletantes d'auditions à l'aveugle. Quel Talent a été sauvé par son coach ? Quel Talent a été sauvé par un autre coach ? Qui a été finalement éliminé ?

TEAM POKORA

Première battle entre Lisandro Cuxi et Angelo Powers



C'est M. Pokora et son équipe qui ouvrent le bal de cette première session de battles 2017. Le coach a choisi ces deux jeunes Talents car ils ont la même culture musicale et la même technique. Lisandro (17 ans) est un ancien candidat de The Voice Kids et Angelo (21 ans) a un peu peur de se mesurer à celui qui a été adoubé par quatre coachs lors des auditions... Lors des répétitions, Matt conseille à Lisandro de ne pas trop en faire et à Angelo de prendre confiance.

C'est sur le titre Runnin' de Beyoncé qu'ils chantent ce soir en duo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la prestation est très soignée ! Les notes sont maîtrisées, les coachs impressionnés, le public emballé. Bravo à eux ! Zazie et Florent Pagny garderaient Lisandro, Mika continuerait avec Angelo.

M. Pokora décide de sauver Lisandro Cuxi. Angelo est éliminé...

Deuxième battle entre Sacha et Enzo

Les deux Talents ont 17 ans, Sacha est quelqu'un d'assez introverti et Enzo a failli ne pas être sélectionné lors des auditions à l'aveugle... Bref, ils doivent tout donner ce soir pour prouver qu'ils peuvent faire carrière dans la musique. M. Pokora a décidé de les opposer sur Alter Ego de Jean-Louis Aubert. Il faut à tout prix qu'ils arrivent à donner de l'émotion au public avec leur performance !

Sur scène, Sacha et Enzo semblent un peu stressés mais l'émotion passe tout de même. Enzo propose malgré lui quelques faussetés, Sacha maîtrise davantage sa voix... En toute fin de prestation, les deux jeunes garçons tombent dans les bras de l'un de l'autre. Mika et Zazie ont préféré Sacha, Florent Pagny resterait avec Enzo.

M. Pokora décide de sauver Sacha. Enzo est éliminé...

Troisième battle entre Ophée et Ann-Shirley

M. Pokora a voulu créer un duo très classe avec les deux jeunes femmes. C'est avec la chanson Juste après de Jean-Jacques Goldman que la danseuse professionnelle de 33 ans et sa camarade de 27 ans vont tenter de se faire remarquer. M. Pokora a fait exprès de choisir un titre qui permet d'émouvoir le public. Il espère qu'Ophée et Ann-Shirley sauront toucher le coeur des gens.

Devant le public de The Voice, Ophée et Ann-Shirley remplissent leur contrat. Ann-Shirley se montre tout particulièrement touchante grâce à sa voix de velours... Ophée, plus scolaire, livre une prestation très propre. Mika et Zazie garderaient Ann-Shirley, Florent Pagny garderait Ophée.

M. Pokora choisit de continuer avec Ann-Shirley. Ophée est éliminée...

TEAM ZAZIE

Première battle entre Nicola Cavallaro et Jules Couturier

La coach a choisi le titre Too Close d'Alex Clare pour opposer ce soir les deux voix atypiques. Un titre qui a du groove et qui permet à chacun de montrer sa personnalité. Nicola (25 ans) fait sensation lors des répétitions avec sa voix super rauque et Zazie conseille à Jules de ne pas se laisser impressionner par celle-ci. Pour la coach, Nicola ne part pas forcément gagnant.

Une fois sur scène, les deux jeunes gens se livrent un combat artistique de haut-vol. Nicola est certes très sautillant, mais sa voix est bien là. Jules ne se démonte pas pour autant et Zazie semble apprécier sa proposition. M. Pokora et Florent Pagny garderaient Nicola, Mika a préféré Jules Couturier.

Zazie décide de sauver Nicola. Jules Couturier est éliminé...

Deuxième battle entre Marius et Léman

Marius, barman de 25 ans, et Léman, prof de guitare de 23 ans, chanteront Sunday Bloody Sunday de U2. Zazie insiste sur le fait que c'est un titre lourd de sens, qu'il ne faut pas chanter "genre la fête au village". Elle trouve aussi que Léman manque de confiance en lui... Elle insiste sur le fait qu'ils doivent impérativement chanter ensemble et pas chacun dans sa bulle.

Sur le "ring" de The Voice, les deux voix s'affrontent. Marius semble plus fragile vocalement que Léman... surtout en début de prestation, mais tout cela s'équilibre finalement. Mika n'arrive pas à choisir, M. Pokora a préféré Marius, Florent Pagny garderait Léman.

Zazie décide de sauver Marius. Léman est repêché par Mika !

TEAM PAGNY

Première battle entre Shaby et Camille Esteban

Le coach décidé d'opposer deux Talents de caractère. L'ex-graine de star qui a déjà enregistré un single quand elle était petite et la fan de rap sont impressionnées en découvrant chacune la prestation de l'autre ! Shaby (20 ans) et Camille vont s'affronter sur Cheap Thrills de Sia... Shaby se dit boostée par le talent de sa rivale du jour. Camille a peur des capacités vocales de son adversaire artistique.

Sur scène, les deux jeunes femmes font le show. Le public est réceptif, les rivales ont une sacrée présence. Florent Pagny semble satisfait par le spectacle, notamment lors des passages rapés. M. Pokora a passé un "super moment" et choisirait Camille Esteban, Zazie opterait également pour Camille, Mika garderait Shaby.

Florent Pagny décide de sauver Shaby. Camille Esteban est repêchée par M. Pokora !

Deuxième battle entre Chloé et Damien

Florent Pagny a choisi le titre Déjeuner en paix de Stéphane Eicher pour opposer les deux Talents. Le jeune homme de 22 ans reconnaît qu'il ne connaît pas tellement le titre, Chloé, en revanche, a grandi avec car sa maman adorait cette chanson. Florent Pagny recommande à ses deux chanteurs de ne pas trop insister sur leurs points forts, les falsettos pour Chloé et la voix perchée pour Damien. Il faut davantage de nuances.

Sur scène, Chloé et Damien livrent une jolie prestation. Leurs voix se marient très bien, notamment lors des passages plus doux en fin de chanson. Florent Pagny est très satisfait du résultat. Zazie et Mika choisiraient de garder Chloé, M. Pokora garderait Damien.

Florent Pagny choisit de continuer Chloé. Damien est éliminé...

TEAM MIKA

Première battle entre Morgan et Incantèsimu.

L'ex-pensionnaire de la Star Academy âgé aujourd'hui de 31 ans et le trio corse vont s'affronter sur Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen. Mika juge Morgan trop scolaire et pense que les Incatèsimu manquent d'expérience. Ces derniers sont un peu dérangés par le fait de chanter en anglais, ce n'est pas vraiment leur spécialité. La chanson ne leur parle pas du tout. Du coup, ils proposent de faire un couplet en Corse ! L'entente vocale est parfaite entre Morgan et les Incantèsimu, ils pourraient presque faire un quatuor.

Une fois sur scène, Morgan et le trio installent une ambiance presque planante. Tout le monde paraît captivé par leur proposition quelque peu étonnante. Zazie et M. Pokora resteraient dans l'aventure avec les Incantèsimu, Morgan garderait Morgan.

Mika décide de poursuivre avec Incantèsimu. Morgan est éliminé...

Deuxième battle entre Guylaine et Vincent Vinel

C'est une battle qui promet entre la chanteuse lyrique et celui qui avait fait sensation dès le début du concours en reprenant Lose Yourself d'Eminem. Ce soir, Mika leur demande de sublimer la chanson Love Me, Please Love Me de Michel Polnareff. Le chanteur de 20 ans, malvoyant, a amené 12 feuilles de textes avec lui tant la police d'écriture est élevée... mais il préfère en rire ! Durant les répétitions, l'alchimie opère. Mika applaudit tant il est satisfait.

Sur scène, Vincent et Guylaine offrent une prestation parfaite. La technique est impressionnante et l'émotion au rendez-vous. On trouve cependant plus de modernité dans la proposition de Vincent. M. Pokora, Florent Pagny et Zazie garderaient Vincent.

Mika décide de continuer avec Vincent Vinel. Guylaine est éliminée...

Troisième battle entre Claire et Lou Maï

Mika a choisi de les opposer car elles chantent sans filtre, de façon très pure. Mika trouve aussi Lou Maï totalement envoûtante. Pour ce duo, il a choisi le titre Lost on You d'LP. Un choix qu'il résume au fait que c'est une chanson très difficile, donc parfaite pour elles. D'entrée de jeu, le coach trouve que les filles ne s'impliquent pas assez dans ce qu'elles racontent, elle se reposent trop sur leur talent monstre. Il ne faut pas qu'elles soient timides !

Sur scène, face aux coachs, les filles se démènent. Florent Pagny semble sensible au timbre de voix de Lou Maï mais Claire n'est pas en reste. Cela va être très difficile de les départager ! Mika annonce cependant qu'il a fait son choix dès la fin de la prestation.

Mika décide de poursuivre avec Lou Maï. Claire est repêchée par Zazie !

