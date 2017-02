The Voice 6 : Vincent Vinel repéré dans une gare, son incroyable parcours !

Samedi 18 février, les Français ont fait la connaissance d'un Talent de The Voice 6 (TF1) à suivre de près : Vincent Vinel. En reprenant Lose Yourself d'Eminem à sa sauce, le Parisien de 21 ans a fait sensation avant d'embarquer dans la team Mika !

Récemment interrogé par nos confrères du Parisien, le jeune artiste malvoyant est revenu sur son parcours jusqu'au plateau de The Voice face à Zazie, Florent Pagny, M. Pokora et Mika. "J'étais en train de jouer du piano dans la gare Saint-Lazare puis d'un coup y a une personne de l'équipe de The Voice qui vient me voir et qui me fait : 'Bonjour, je travaille pour The Voice'. Elle passait dans le coin et en fait, elle a pris mes coor­don­nées et j'y croyais vrai­ment pas à ce moment-là parce qu'à Saint-Lazare y a des gens qui viennent nous voir pour nous propo­ser des choses mais qui nous contactent pas forcé­ment après !", a-t-il expliqué.

Et de poursuivre sur sa la suite des événements : "Donc moi c'était un petit peu : 'Allez, on lance une bouteille à la mer on verra un petit peu'. Et j'étais assez surpris quand elle m'a dit au téléphone : 'Bonjour, viens au casting !', 'Ah bah d'accord', du coup je suis venu !"

Désormais, Vincent Vinel fait partie de l'équipe de Mika et nul doute que le chanteur de Relax, Take It Easy saura comment faire briller le jeune homme sur la scène de The Voice.

