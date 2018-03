The Voice 7 : Abel Marta fait l'unanimité, extinction de voix pour un Talent !

Après les auditions à l'aveugle, les fidèles de The Voice 7 (TF1) ont pu découvrir une nouvelle étape du télé-crochet : l'audition finale. Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo, nouveau coach du programme, font remonter les Talents sur scène sous forme de trios. Le challenge pour les jeunes chanteurs ? Surprendre et se dévoiler sous un autre jour... Petit plus : les coachs ont la possibilité de voler deux talents.

Résumé de ce neuvième épisode de The Voice 7, diffusé samedi 24 mars 2018 et présenté par Nikos Aliagas !

Team Pascal Obispo

Ecco/Yvette/Billy Boguard

En voilà un joli trio ! Billy Boguard, le caissier qui avait séduit Pascal Obispo, choisit ce soir de chanter en français. Ainsi, il souhaite reprendre le célèbre titre Envole-moi de Jean-Jacques Goldman. Un véritable challenge pour le jeune chanteur qui interprète le plus souvent des chansons en anglais. De son côté, Yvette, charmante candidate à la voix pleine de charme et venue tout droit de l'île Maurice, souhaite interpréter Le coup de soleil de Richard Cocciante. Petite anecdote : la jeune femme a vraiment attrapé un coup de soleil sous les rayons de son île. Enfin, Ecco, pianiste et chanteuse de 16 ans, chantera Voyage, voyage de Desireless. Un choix qui plaît à son coach. Mais ce dernier craint que son manque d'expérience soit un handicap pour elle...

Ecco se lance la première sur scène et offre une prestation à la hauteur ! La jeune femme bluffe même Zazie, laquelle tient à rappeler que la jeune femme n'est âgée que de 16 ans.

Yvette enchaîne avec son interprétation de Coup de soleil de Richard Cocciante. Mika a "adoré" ! Il compare la jeune femme a une "lumière pure" et évoque une prestation pleine d'émotion.

C'est au tour de Billy Boguard de chanter Envole-moi de Jean-Jacques Goldman. Guitare à la main, le jeune Talent s'est approprié la chanson et a récolté un tonnerre d'applaudissements de la part du public.

Pascal Obispo décide de poursuivre avec Ecco, Zazie repêche Yvette !

Zine Yaala/Eric Jetner/Xam Hurricane

Second trio de la soirée pour Pascal Obispo, qui l'a baptisé "le trio des garçons sensibles". Zine Yaala choisit d'interpréter Je suis malade de Serge Lama. Une chanson qui le prend "au niveau des tripes" car les paroles lui font penser à son père... Lors des répétitions, le jeune homme fond en larmes. Son challenge ce soir sera de canaliser son émotion. Eric Jetner, qui avait complètement séduit le coach lors des auditions à l'aveugle, interprète ce soir Writing's on the wall de Sam Smith. Une chanson pas des plus faciles à interpréter. "Il va falloir qu'il assure", lance alors Pascal Obispo. Enfin, Xam Hurricane souhaite s'illustrer dans l'émotion en chantant Le cinéma de Claude Nougaro. Une chanson bien différente de celles qu'il a l'habitude d'interpréter.

Zine Yaala se lance sur scène et propose une interprétation tout en douceur et en émotion du titre Je suis malade de Serge Lama. C'est une prestation réussie pour le jeune homme qui a, en plus su, retenir ses larmes face aux coachs.

Eric Jetner suit avec son interprétation de Writing's on the wall de Sam Smith. Le chanteur venu de New York a su séduire les coachs. Pascal Obispo a même lancé un "bravo" accompagné d'un hochement de tête.

Xam Hurricane passe du rock à la chanson française puisqu'il interprète ce soir Le cinéma de Claude Nougaro. Il souhaite "faire pleurer les gens plutôt que de les exciter". Pari réussi pour le chanteur : il a su faire passer l'émotion.

Pascal Obispo décide de poursuivre avec Xam Hurricane.

Team Florent Pagny

Gabriel/Abel Marta/Abdel

Le coach a choisi de confronter ces trois Talents car "ils se ressemblent" dans le grain de voix et même physiquement. Abel Marta souhaite aujourd'hui montrer son côté "joyeux et un peu showman". Il décide alors d'interpréter Tu vuo' fa' l'americano de Renato Carosone. De son côté, Abdel, qui avait créé la surprise avec sa voix très haut perché, interprétera ce soir Si t'étais là de Louane. Son but ? Montrer qu'il est capable de s'illustrer dans "n'importe quel registre"... à sa manière ! Quant à Gabriel, il chantera en anglais puisqu'il a décidé d'interpréter You raise me up de Josh Groban. Un titre qui allie opéra et pop et sur lequel Florent Pagny sera très regardant...

Gabriel est le premier à monter sur scène face aux coachs. Une belle prestation qui a, semble-t-il, conquis Zazie. "Ça chante, ça chante bien", a-t-elle alors lancé en fin d'interprétation.

Abdel enchaîne avec sa reprise de Si t'étais là de Louane. Il oscille entre notes très très aiguës et d'autres plus graves. Une belle interprétation du titre à sa manière, comme il l'avait promis.

Abel Marta se lance enfin à son tour avec Tu vuo' fa' l'americano de Renato Carosone. Une prestation pleine de peps durant laquelle le Talent enchaîne moon-walk et petits pas de danse digne d'un véritable showman. Le pari est réussi !

Florent Pagny décide de poursuivre avec Gabriel. Pascal Obispo, Zazie et Mika appuient tous les trois sur leur buzzer pour repêcher Abel Marta ! Le Talent choisit de rejoindre l'équipe de Pascal Obispo.

Meryem/Thana-Marie/Yasmine Ammari

Après un premier groupe exclusivement masculin, Florent Pagny propose un trio composé de trois filles : Meryem, Thana-Marie et Yasmine Ammari. Des candidates "aux univers communs" selon le coach. Yasmine, déjà connue en Algérie, interprète ce soir Hello de Lionel Richie. De son côté, Meryem, d'origine algérienne, francophone et habitante du Canada, chante en anglais. Elle a choisi le titre Seven seconds de Youssou N'Dour. Un choix de chanson important pour celle qui confie avoir été victime de discrimination, thème abordé à travers les paroles. Enfin, Thana-Marie a eu un accident non négligeable pour la suite de la compétition : la jeune femme a eu une extinction de voix la veille des répétitions ! Florent Pagny lui propose d'aller voir l'ORL et si elle ne peut pas chanter, elle devra abandonner le show.

Yasmine Ammari se lance sur scène et propose son interprétation de Hello de Lionel Richie. Rien de nouveau pour la chanteuse confirmée qui réussit même à séduire les autres coachs. "Très belle voix", estiment en effet Pascal Obispo et Zazie.

Meryem chante également en anglais ce soir puisqu'elle a choisi d'interpréter Seven seconds de Youssou N'Dour. Pour elle, c'est le moment de tout donner. Un choix de chanson qui a payé puisque Zazie a déclaré que "ça fait du bien d'entendre cette chanson".

Finalement, Thana-Marie monte sur scène ce soir ! La jolie brune interprète Vole de Céline Dion. Malgré son accident, la chanteuse se donne au maximum et se refuse à abandonner.

Florent Pagny décide de poursuivre avec Yasmine Ammari.

Team Mika

Drea Dury/Ubare/Laura

Le choix s'annonce d'avance difficile pour Mika, puisque les trois candidates viennent d'univers différents. Drea Dury, l'énergique colombienne, promet de mettre le feu sur scène en interprétant Señorita de Justin Timberlake. Allons maintenant du côté de l'Asie, plus précisément en Corée du Sud avec Ubare qui souhaite chanter Nature boy de Nat King Cole. Un super choix selon Mika ! Enfin, Laura s'illustre dans un tout autre registre. En effet, la jolie rappeuse choisit de chanter ce soir California Love de Tupac et Dr Dre. Un choix ambitieux pour la jeune femme qui apprend par la même occasion qu'il s'agit d'une des chanson préférées de la mère de Mika !

Drea Dury se lance sur scène. Alors qu'elle reprend Señorita de Justin Timberlake, la jeune femme surprend les coachs en lâchant un couplet en espagnol. "Joli mélange, jazz et rap", lance Zazie visiblement conquise.

C'est au tour d'Ubare de proposer son interprétation de Nature Boy, un titre de Nat King Cole. Tout en douceur, la jeune femme s'est accompagnée de son piano pour une prestation largement applaudie.

Enfin, Laura enchaîne avec California Love de Tupac et Dr Dre, un classique du rap américain. Entre pop et rap, la jeune femme, pleine d'énergie, a su surprendre les coachs.

Mika décide de poursuivre avec Ubare.

Alhan/Lilya/Capucine

Nouveau trio pour la team Mika. Le coach va devoir départager trois chanteurs de talent : Alhan, Lilya et Capucine. Ce soir, Capucine va devoir surpasser son stress et apprendre à prendre du plaisir. Elle choisit d'interpréter Et pourtant de Charles Aznavour, espérant réussir à se lâcher enfin. Lilya a un tout autre challenge ce soir : assumer son propre style et arrêter d'être à la recherche de la perfection. Pour ce faire, elle choisit d'interpréter I want you back des Jackson Five. Enfin, Alhan prend des risques en décidant de chanter Dis, quand reviendras-tu ? de Barbara. Le jeune chanteur sera-t-il à la hauteur de la chanson ?

Capucine est la première des trois à se lancer. Elle interprète Et pourtant de Charles Aznavour. D'abord timide, la jeune femme a su donner de la voix. "J'adore", "Bravo", ont lancé les coachs.

Lilya enchaîne avec son interprétation de I want you back des Jackson Five. Une prestation pleine d'énergie et de justesse qui ravit les coachs !

Alhan poursuit alors. Arrivé sur scène, il se lance et entame son interprétation de Dis, quand reviendras-tu ? de Barbara. Un show réussi pour le jeune chanteur qui a surmonté son stress, comme le lui avait demandé Mika.

Mika décide de poursuivre avec Capucine.

Team Zazie

Gulaan/Casanova/Norig

Ce trio se compose de "citoyens du monde qui n'oublient pas d'où ils viennent" comme l'explique Zazie. Norig, attachée à ses racines tziganes, choisit ce soir d'interpréter Uninvited d'Alanis Morissette. L'occasion pour le Talent de montrer de quoi elle est capable. Casanova, le Corse de l'équipe, souhaite transmettre des émotions en anglais ce soir puisque son choix se porte sur Perfect d'Ed Sheeran. Sur scène, Zazie attend de lui qu'il extériorise et prenne confiance en lui. Enfin, Gulaan, venu tout droit de Nouvelle-Calédonie, avait fait l'unanimité lors des auditions à l'aveugle avec son chant aborigène. Aujourd'hui, il chante en français le titre Tout le monde y pense de Francis Cabrel. Une première pour lui...

Le doyen se lance alors, guitare à la main. Alors que Zazie appréhendait, les autres coachs sont bluffés. "C'est incroyable", lance même Pascal Obispo, littéralement sous le charme de Gulaan !

C'est au tour de Casanova d'entrer sur scène et d'interpréter Perfect d'Ed Sheeran. Une belle prestation. "C'est spécial ce vibrato super serré !", lance même Florent Pagny. "C'est super bien chanté", estime quant à lui Pascal Obispo.

Norig fait enfin son arrivée. La chanteuse interprète Uninvited d'Alanis Morissette en y apportant sa touche personnelle, ce qui ne déplaît pas à Zazie. En fin de prestation, la coach se lève même pour applaudir son Talent.

Zazie décide de poursuivre avec Gulaan. Florent Pagny repêche Norig. Puis, à la dernière minute, Mika repêche Casanova !

Liv Del Estal/Chloé/Leho

Ce coup-ci, Zazie présente un trio 100% féminin. Toutefois, les candidates ont toutes les trois leur propre univers. Leho chante ce soir Laisse tomber les filles de France Gall. L'enjeu pour la jeune femme ce soir, c'est clairement l'expression scénique. Elle doit vivre les paroles. Chloé, qui s'est laissée déborder par ses émotions lors de son audition à l'aveugle, souhaite aujourd'hui montrer qu'elle est forte en interprétant Moi aimer toi de Vianney, un titre solaire. Enfin, Liv Del Estal choisit de son côté d'interpréter pour cette audition finale Dans 150 ans de Raphaël. Si elle ne semblait pas à l'aise lors des répétitions, la jeune femme réussira-t-elle à séduire Zazie sur scène ?

Leho ouvre le bal avec son interprétation de Laisse tomber les filles de France Gall. Une prestation qui se compose de deux parties : celle où la chanteuse s'apparente à une petite fille puis celle où elle devient femme. Joli show !

Chloé enchaîne et chante Moi aimer toi de Vianney. Son but ce soir ? Prendre du plaisir et dépasser son manque de technique ! C'est une franche réussite pour la jeune femme qui est apparue plus à l'aise que jamais.

C'est désormais au tour de Liv Del Estal de se lancer sur scène. La jeune femme a choisi de chanter Dans 150 ans de Raphaël. Son grand défi ce soir ? Jouer avec un orchestre... en rythme. Liv Del Estal a finalement proposé un superbe show qui a conquis Mika.

Zazie décide de poursuivre avec Liv Del Estal.

Résumé des équipes après cet épisode :

Florent Pagny : Cécyle, Hobbs, Raffi Arto, Karolyn, Gabriel, Alice N'Guyen, Julianna, Angelo, Joss Bari, Yasmine Ammari, Isadora, Lorrah Cortesi, Aurélien, Norig

Zazie : Édouard Édouard, Gulaan, B Demi-Mondaine, Liv Del Estal, Luna Gritt, Ryan Kennedy, Maëlle, Aliénor, Petit Green, Gabriel Laurent, Yvette

Mika : Kriill, Frédéric Longbois, Mennel, Sherley Paredes, Tiphaine SG, Guillaume, Nicolay Sanson, Ubare, Jody Jody, Djeneva, Assia, Capucine, Queen Clairie, Casanova

Pascal Obispo : Solia, Ecco, Kelly, Jorge Sabelico, les J.A.T, Ritchy, Milena, Xam Hurricane, Betty Patural, Florent Marchand, Abel Marta