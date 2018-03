The Voice 7 : Chloé craque en pleine audition, une star algérienne cartonne

Ce 3 mars 2018, les auditions se poursuivent dans The Voice 7 (TF1). Mika, Zazie, Florent Pagny et Pascal Obispo, nouveau coach du télé-crochet, ont encore la possibilité d'attirer de nouvelles voix dans leurs équipes respectives... La bataille fait rage !

Résumé de ce 6e épisode présenté par Nikos Aliagas devant 5,3 millions de téléspectateurs. The Voice arrive en tête des audiences avec une belle part de marché de 26%.

Maëlle – Toi et moi, Guillaume Grand



Âgée de 16 ans, Maëlle est une toute jeune lycéenne. Elle s'est inscrite à l'émission l'an dernier après que Nikos a lancé un appel aux Talents durant la grande finale du programme, elle a très vite été rappelée par les équipes. Maëlle a décidé de chanter Toi et moi car c'est une chanson qui lui porte chance. Ses soeurs sont très fières d'elles. "C'est le moment de tout donner, on croise les doigts", lance-t-elle avant de monter sur scène.

Ce soir, elle a choisi d'interpréter Toi et moi de Guillaume Grand. Une version très personnelle, très crue, qui déstabilise d'abord les coachs qui sont tout de même happés... Il faudra attendre les toutes dernières secondes de la prestation pour que Florent Pagny, Zazie et Mika ne se retournent. "C'est une voix sensible", estime Mika.



Maëlle intègre l'équipe de Zazie.

Joss Bari – Cheerleader, Omi



Âgé de 30 ans, Joss vient tout droit de la presqu'île de Quiberon. Depuis tout petit, il a le rêve d'être chanteur... et c'est ce qu'il est aujourd'hui. Il se produit dans de nombreux café-concerts et regrette que son public ne soit jamais vraiment là pour lui. Il rêve aujourd'hui que des gens achètent des places de concerts avec son nom dessus. Il veut passer un cap grâce à The Voice, il veut "toucher plus d'oreilles et de coeurs".

Ce soir, il a choisi d'interpréter Cheerleader d'Omi. Sa version folk acoustique du titre ensoleillé est une vraie réussite. Les coachs apprécient beaucoup la proposition et c'est finalement Florent Pagny qui se retourne pour accueillir Joss dans sa team.

Joss Bari intègre l'équipe de Florent Pagny.

Yasmine Ammari – Le dernier qui a parlé, Amina



Âgée de 32 ans et originaire d'Algérie, Yasmine est une chanteuse très connue dans son pays natal. Elle fait de la scène depuis qu'elle a 6 ans, elle a fait beaucoup de télévision et elle est aussi comédienne. Grâce à The Voice, elle souhaite agrandir son public, se faire connaître en France et pouvoir chanter chez nous. "C'est un challenge, c'est un risque", estime-t-elle avant de monter sur scène.

Ce soir, elle a choisi d'interpréter Le dernier qui a parlé d'Amina. Mika se demande vite d'où vient son accent... et croit reconnaître une Québecoise. Pascal Obispo et Florent Pagny se retournent assez vite tandis que Mika et Zazie ont attendue la toute dernière seconde avant de se retourner. Une prestation habitée, presque lyrique à la fin, qui a fait sensation !



Yasmine Ammari intègre l'équipe de Florent Pagny.

Isadora – Killing Me Softly, The Fugees

Âgée de 23 ans et originaire de Bruxelles, Isadora est étudiante au conservatoire en chant/jazz. Son père est metteur en scène, sa maman est comédienne, la jeune et jolie blonde a donc toujours évolué dans un milieu artistique. Avant de monter sur scène, Isadora demande à Nikos si elle peut faire un petit selfie en sa compagnie. "Ce serait très compliqué pour moi de faire autre chose que de la musique, je sais pas si je sais faire autre chose. J'ai pas de plan B ! Ce soir je vais tout défoncer", estime-t-elle.

Ce soir, elle a choisi d'interpréter Killing Me Softly des Fugees. Sa version jazzy captive Florent Pagny qui ne met pas longtemps à se retourner... C'est ensuite la grosse surprise quand Isadora se met à rapper avec beaucoup de talent. Tous les coachs se lèvent pour danser.



Isadora intègre l'équipe de Florent Pagny.

Jody Jody – Heavy Cross, Gossip



Âgé de 21 ans, Jody Jody se dit assez timide. Elle a décidé de chanter en anglais car ça lui permet de se cacher un peu derrière une langue étrangère. The Voice nous propose de faire comme les coachs et de ne pas voir le physique de la candidate en début de prestation. "Ça me toucherait que les coachs se retournent", lance-t-elle avant de monter sur scène.

Ce soir, la jeune femme a choisi d'interpréter Heavy Cross de Gossip dans une version plus jazzy, plus soul. Zazie est vite épaté par sa dextérité à la guitare... Florent Pagny et Mika sont les premiers à se manifester. Pascal Obispo les rejoint finalement.



Jody Jody intègre l'équipe de Mika.

Chloé – Caravane, Raphaël



Chloé est âgée de 19 ans, elle est étudiante dans une école de comédie musicale et ne chante que depuis un an. Lors de sa première prestation devant d'autres élèves, elle a été vomir dans les toilettes tellement elle était stressée. Espérons que cela se passe mieux aujourd'hui ! Sa mère trouve qu'elle a beaucoup de présence sur scène et qu'elle éclipse tout le monde. Un compliment qui fait très plaisir à Chloé mais qui la gêne un peu aussi...

Ce soir, Chloé a choisi d'interpréter Caravane de Raphaël. Les coachs se rendent très vite compte que la jeune femme est très apeurée sur scène ce soir. Après le premier refrain, Mika et Zazie se retournent simultanément, ce qui bouleverse la jeune femme qui a bien du mal à se remettre de ses émotions. Les larmes montent, la voix déraille, et contre toute attente les autres coachs se retournent pour la soutenir dans la foulée. Carton plein pour Chloé, en larmes.



Chloé intègre l'équipe de Zazie.

Francè – Creep, Radiohead

Âgé de 28 ans , Francè vient d'Ajaccio en Corse où il est pompier volontaire et chanteur. Il a commencé à chanter à l'âge de 10-11 ans. Il est devenu papa d'une petite fille à 19 ans puis d'un petit garçon un an après et a, du coup, mis la musique de côté pour s'occuper de sa petite famille. Il s'est séparé de son compagne il y a deux ans et aimerait aujourd'hui vivre de sa passion grâce à The Voice.

Ce soir, il a choisi d'interpréter Creep de Radiohead, le groupe préféré de Zazie. Florent Pagny est séduit par les capacités vocales de Francè et se retourne... Pascal Obispo le rejoint en toute fin de performance. Zazie et Mika semblent assez hermétiques, ils ne savent pas pourquoi ils ne sont pas convaincus.



Francè intègre l'équipe de Pascal Obispo.

Aliénor – They Don't Care About Us, Michael Jackson



Âgée de 29 ans, Aliénor vient de Toulouse. Elle est chanteuse et comédienne. Elle a commencé à chanter grâce à son frère qui avait un groupe de musique et progressivement, elle a été intégrée au groupe grâce à la qualité de sa voix. Aujourd'hui, elle veut savoir ce qu'elle vaut toute seule et son grand frère chéri est là pour la soutenir dans la compétition.

Ce soir, elle a choisi d'interpréter They Don't Care About Us de Michael Jackson. Les coachs sont séduits par la prouesse vocale, l'assurance mais ne se retournent pas très vite pour autant. Il faudra attendre la fin de la prestation pour que Florent Pagny puis Zazie se jettent dans la compétition.



Aliénor intègre l'équipe de Zazie.

Petit Green – Walk On The Wild Side, Lou reed



Âgé de 26 ans, Petit Green vit actuellement en Angleterre où il est sommelier mais est originaire d'Avignon. Enfant, il était très complexé par sa petite taille et a voulu se faire une place et séduire en chantant. "Quand on est derrière un piano, on ne voit pas la différence de taille, c'est assez pratique !", plaisante-t-il. Aujourd'hui, il a hâte de chanter devant des professionnels et espère que le programme lui apportera beaucoup de confiance.

Ce soir, il a choisi d'interpréter Walk On The Wild Side de Lou Reed. Sa voix très classe captive rapidement nos coachs. Florent Pagny est le premier à se lancer dans la compétition. Mika et Zazie hésitent beaucoup... mais il suffira que Petit Green chante quelques mots en français pour les convaincre de se lancer.



Petit Green intègre l'équipe de Zazie.

Eric Jetner – J'ai le droit aussi, Calogero

Âgé de 32 ans, Eric vit à New York et est chanteur-comédien de métier. Il fait du saxophone depuis l'âge de 5 ans, à 13-14 ans il s'est mis à la comédie musicale. Il a fait 4 ans de formation à Paris et a pu se produire sur scène. Malheureusement, il a ressenti qu'être homosexuel était parfois un problème dans sa vie professionnelle et a donc décidé de partir aux Etats-Unis en 2010. Il espère toucher les gens avec sa prestation du jour.

Ce soir, il a choisi d'interpréter J'ai le droit aussi de Calogero. Zazie est ravie par ce choix. Tous trouvent que la proposition est carrée et que le jeune homme chante très bien. En fin de performance, Pascal Obispo se retourne.



Eric Jetner intègre l'équipe de Pascal Obispo.

Matthias Piaux – Brother, Matt Corby



Âgé de 26 ans, Matthias vient de Genève en Suisse où il est professeur de musique. Rebelle, il a quitté l'école à l'âge de 15 ans pour se consacrer à la musique et devenir une rockstar. Ça n'a malheureusement pas été le cas. A 20 ans, il a enregistré un album avec sa copine mais ça n'a pas pris non plus. Il dit avoir écrit plus de 1000 chansons que personne n'a jamais entendues. Aujourd'hui, il veut chanter ses chansons devant des gens qui ont voulu venir le voir.

Ce soir, il a choisi d'interpréter Brother de Matt Corby. Dès les premières notes, Zazie et Mika sont emballés. L'émotion et le talent sont indéniablement au rendez-vous. Mika rejoint vite son amie coach. Zazie trouve la prestation beaucoup trop courte, elle en aurait voulu plus ! "J'avais l'impression d'être à votre concert", lâche Zazie.



Matthias Piaux intègre l'équipe de Mika.

Résumé des équipes

Florent Pagny : Cécyle, Renata, Hobbs, Abel Marta, Raffi Arto, Karolyn, Abdel, Gabriel, Alice N'Guyen, Thana-Marie, Julianna, Angelo, Joss Bari, Yasmine Ammari, Isadora

Zazie : Édouard Édouard, Aurélien, Gulann, Alliel, Luca, B Demi-Mondaine, Liv Del Estal, Luna Gritt, Casanova, Ryan Kennedy, Anto, Maëlle, Chloé, Aliénor, Petit Green

Mika : Drea Dury, Kriill, Laura, Frédéric Longbois, Mennel, Sherley Paredes, Tiphaine SG, Lilya, Simon Morin, Guillaume, Nicolay Sanson, Ubare, Alhan, Jody Jody, Matthias Piaux

Pascal Obispo : Solia, Ecco, Rebecca, Queen Clary, Kelly, Jorge Sabelico, les J.A.T, Mélody, Ritchy, Milena, Zine Yaala, Xam Hurricane, Betty Patural, Billy Boguard, Francè, Eric Jetner