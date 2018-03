The Voice 7 : Florent Marchand et Norig cartonnent, les équipes au complet !

Ce 10 mars 2018, les auditions se poursuivaient dans The Voice 7 (TF1) avec une 7e session d'auditions à l'aveugle. Mika, Zazie, Florent Pagny et Pascal Obispo, nouveau coach du télé-crochet, ont encore eu la possibilité d'attirer de nouveaux Talents dans leurs équipes respectives.

Voici le résumé de ce 7e épisode présenté par Nikos Aliagas !

Florent Marchand – Pillow Talk, Zayn



Âgé de 17 ans, Florent est lycéen et vient de Marseille. Il chante depuis trois, quatre ans et vient d'une famille où la musique occupe une place très importante, notamment via le karaoké. Participer à l'émotion était un rêve pour Florent, il a hâte de chanter devant les quatre stars du jury. Sa famille est un vrai fanclub. "Si un fauteuil se retourne ce soir, ma famille elle explose !", assure-t-il le sourire aux lèvres.

Ce soir, il a choisi d'interpréter Pillow Talk de Zayn. Lorsque vient le refrain, Pascal Obispo, Mika et Zazie sont bluffés par la voix du jeune homme. Pascal Obispo et Florent Pagny se retournent simultanément durant le deuxième couplet. Mika les rejoint sur le deuxième refrain... et Zazie sur la toute dernière note. Un vrai carton pour Florent !



Florent Marchand intègre l'équipe de Pascal Obispo.

Lorrah Cortesi – Cry Me a River, Arthur Hamilton

Âgée de 28 ans, d'origine franco-brésilienne, Lorrah est comédienne et chanteuse à Paris. Elle a commencé à prendre des cours de chant classique à l'âge de 11 ans, une discipline qui demande beaucoup de rigueur et de travail. Elle reconnaît qu'elle est peut-être un peu trop scolaire... Aujourd'hui, elle veut kiffer, elle veut lâcher prise. "Ce soir, j'ai un trac fou, j'ai aucune idée de ce qu'il va se passer", lâche-t-elle.

Ce soir, elle a choisi d'interpréter Cry Me a River d'Arthur Hamilton à la façon de Michael Bublé. Florent Pagny est transporté par cette version, Mika a bien du mal à ne pas chanter avec la jeune femme... Au final, il se retourne à la toute dernière seconde. Le combat peut commencer entre coachs.

Lorrah intègre l'équipe de Florent Pagny.

Norig – Ederlezi, un chant traditionnel



Âgée de 44 ans, Norig vit à Paris. Elle a commencé le chant à l'âge de 30 ans et reconnaît être très influencée par la musique tsigane. Un répertoire qu'elle maîtrise à la perfection. Ce soir, elle souhaite défendre cette culture sur TF1 et aimerait bien "grandir" grâce à l'émission, quitte à découvrir d'autres aspects d'elle-même en tant que chanteuse. "J'ai envie de vivre une nouvelle aventure", lâche-t-elle.

Ce soir, elle a choisi d'interpréter le chant traditionnel Ederlezi. Dès les premières notes, les coachs sont hypnotisés. À la première envolée, Zazie se retourne pour recruter le Talent. Il était impossible pour elle de ne pas se manifester. À la deuxième envolée, c'est Mika qui se lance dans la compétition. Pascal Obispo et Florent Pagny sont séduits mais ne savent pas quoi faire d'un tel Talent dans un autre registre...



Norig intègre l'équipe de Zazie.

Djeneva – Chained to the Rythm, Katy Perry



Âgée de 18 ans, Djeneva vient de Cergy où elle est étudiante. Elle a commencé à chanter à l'âge de 8 ans pour la comédie musicale Le Roi Lion où elle interprétait le rôle de Nala. À 16 ans, elle a été signée dans un label mais elle ne se reconnaissait plus, elle ne s'imposait pas et n'a pas spécialement apprécié cette période. Avec The Voice, elle veut tout reprendre à zéro et reprendre confiance en elle et en son talent.

Ce soir, elle a choisi d'interpréter Chained to the Rythm de Katy Perry. La prestation est timide au début, il y a même quelques imperfections mais pendant le refrain, Florent Pagny se retourne ! À la toute dernière seconde, Mika accompagne son ami.



Djeneva intègre l'équipe de Mika.

Morgane – Ma révérence, Véronique Sanson



Âgée de 20 ans, Morgane vient de terminer des études de musique. C'est sa maman qui l'a inscrite dans ces études pour l'empêcher de se renfermer sur elle-même, d'autant plus qu'elle ne se sentait pas à son aise durant son cursus scolaire. Grâce à sa maman, Morgane est aujourd'hui apaisée et elle compte sur The Voice pour montrer à ses profs qu'elle n'est pas bonne à rien et à sa famille qu'ils ont raison de la soutenir.

Ce soir, elle a choisi d'interpréter Ma révérence de Véronique Sanson. Les coachs sont d'abord perplexes face à cette proposition... Dans la dernière ligne droite, Pascal Obispo et Florent Pagny se retournent sur Morgane. La maman de la jeune femme est ravie ! Pascal Obispo assure qu'il n'a pas pu s'empêcher de se retourner malgré les fausses notes causées par le trac.



Morgane intègre l'équipe de Florent Pagny.

Yvette – Téléphone-moi, Nicole Croisille



Âgée de 24 ans et originaire de l'île Maurice et vit de la musique. Dans la vie, Yvette se dit très timide mais la musique l'aide à vaincre cette timidité. "Le seul moment où je ne stresse pas, c'est quand je dors", lâche-t-elle avec un grand sourire. Elle n'arrive toujours pas réaliser qu'elle est aujourd'hui à Paris, dans The Voice, mais va tout faire pour ne pas être mangée par son stress. Elle espère que le fait d'être concentrée sur sa guitare va l'aider !

Ce soir, elle a choisi d'interpréter Téléphone-moi de Nicole Croisille. Très vite, Zazie se dit touchée par le grain de voix très doux de la jeune femme mais c'est Pascal Obispo et Florent Pagny qui se retournent les premiers. Zazie et Mika apprécient mais ne se manifestent pas.



Yvette intègre l'équipe de Pascal Obispo.

Meryem – I'm Every Woman, Chaka Khan



Âgée de 31 ans, elle habite à Montréal depuis l'âge de 14 ans après avoir grandi en Algérie. Au Canada, elle a participé à des comédies musicales après avoir pris des cours de musique et aujourd'hui, son rêve, c'est d'en faire vraiment son métier. Elle veut montrer à sa mère qu'elle a raison de se sacrifier pour elle. "Il faut que j'honore ça", assure-t-elle.

Ce soir, elle a choisi d'interpréter I'm Every Woman de Chaka Khan. Dès les premières vibes, Florent Pagny assure qu'il y a "beaucoup déjà" dans cette voix. Il sera donc le premier coach à se retourner... et le seul.



Meryem intègre l'équipe de Florent Pagny.

Gabriel Laurent – Such a Shame, Talk Talk



Âgé de 39 ans, Gabriel habite Paris. Il est à la fois praticien en massages bien-être et vendeur de voitures de collection. Il est monté à Paris à l'âge de 20 ans dans le but de réussir à percer dans le monde de la musique. Il a failli sortir un album et signé dans une maison de disques... mais ça n'a pas marché. Ce n'est que depuis un an qu'il s'est remis vraiment à chanter grâce à une scène ouverte où il a été repéré par un casteur de l'émission.

Ce soir, il a choisi d'interpréter Such a Shame de Talk Talk. Sa voix à la Garou interpelle directement les coachs, dont Zazie tout particulièrement. Le public est aussi séduit par ses petits pas de danse ! Eh oui, il y a même une chorégraphie. Zazie se retourne à la toute dernière seconde.



Gabriel Laurent intègre l'équipe de Zazie.

Assia – Elizabeth Taylor, Clare Maguire



Nous découvrons le nouveau Talent comme les coachs, à l'aveugle. Âgée de 47 ans, Assia vient d'Annecy. Ses amies disent d'elle qu'elle a une voix réconfortante qui les touche tout particulièrement. "J'avais envie de vivre une très très belle aventure et je suis en train de la vivre", estime Assia à propos de sa participation à l'émission.

Ce soir, elle a choisi d'interpréter Elizabeth Taylor de Clare Maguire. "Il y a de l'histoire, il y a de la vie, c'est du vrai ça", estime Mika en écoutant la voix de la jeune femme. Zazie est d'accord lui, il se retourne. Zazie hésite mais à la toute dernière seconde, c'est Florent Pagny qui se manifeste à son tour. Assia va avoir le choix ce soir !



Assia intègre l'équipe de Mika.

Capucine – L'Amérique, Joe Dassin



Âgée de 18 ans, Capucine est étudiante en gestion et vient de Nantes. La jeune fille l'avoue, elle n'a jamais fait de scène car elle stresse énormément. Jusqu'ici, elle n'a chanté que pour elle, des amis proches et sa famille. "Ce soir, c'est sûrement la chance de ma vie. Je me dis, The Voice, c'est ta première scène, il ne faut pas que ce soit ta dernière", assène-t-elle avant de se produire sur scène.

Ce soir, elle a choisi d'interpréter L'Amérique de Joe Dassin. Envahie par le stress en début de prestation, Capucine – qui s'accompagne au piano – est hésitante mais son grain de voix fait son petit effet. Mika trouve la prestation très belle. "C'est trop beau", lance-t-il avant d'appuyer sur son buzzer. Zazie le rejoint quelques instants plus tard.

Capucine intègre l'équipe de Mika.

Leho – On va s'aimer, Gilbert Montagné



Âgée de 18 ans, Leho vient de Paris où elle étudie la musique, elle est originaire de Strasbourg. Elle se dit très timide et voit la scène comme un défouloir. "Je veux prouver à ma famille que je suis faite pour ça et que j'en suis capable", commente-t-elle avant d'affronter les fauteuils retournés des coachs.

Ce soir, elle a choisi d'interpréter On va s'aimer de Gilbert Montagné. Mika et Florent Pagny trouvent la douce voix sucrée de Leho charmante, ils incitent Zazie – à qui il reste une place dans son équipe – à se retourner. La coach s'exécute, charmée par la prestation de la jeune fille.



Leho intègre l'équipe de Zazie.

Résumé des équipes

Florent Pagny : Cécyle, Renata, Hobbs, Abel Marta, Raffi Arto, Karolyn, Abdel, Gabriel, Alice N'Guyen, Thana-Marie, Julianna, Angelo, Joss Bari, Yasmine Ammari, Isadora, Lorrah Cortesi, Morgane, Meryem

Zazie : Édouard Édouard, Aurélien, Gulann, Alliel, Luca, B Demi-Mondaine, Liv Del Estal, Luna Gritt, Casanova, Ryan Kennedy, Anto, Maëlle, Chloé, Aliénor, Petit Green, Norig, Gabriel Laurent, Leho

Mika : Drea Dury, Kriill, Laura, Frédéric Longbois, Mennel, Sherley Paredes, Tiphaine SG, Lilya, Simon Morin, Guillaume, Nicolay Sanson, Ubare, Alhan, Jody Jody, Matthias Piaux, Djeneva, Assia, Capucine

Pascal Obispo : Solia, Ecco, Rebecca, Queen Clary, Kelly, Jorge Sabelico, les J.A.T, Mélody, Ritchy, Milena, Zine Yaala, Xam Hurricane, Betty Patural, Billy Boguard, Francè, Eric Jetner, Florent Marchand, Yvette