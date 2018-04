The Voice 7 : Frédéric Longbois, déjanté, fait le show à Disneyland !

Dimanche 15 avril 2018, les finalistes de The Voice 7 étaient réunis à Disneyland Paris. Parmi eux, le flamboyant et très loquace Frédéric Longbois, "Long comme long, bois comme bois", a une nouvelle fois fait le show !

Après avoir survolé les auditions à l'aveugle, l'audition finale et les duels, le Talent de 56 ans s'est en effet rendu dans le parc d'attractions de Marne-la-Vallée afin de soutenir l'association Tout le monde contre le cancer au côté de la quasi-totalité des seize finalistes de l'édition 2018 du télé-crochet.

Complice avec les enfants de l'association, Frédéric Longbois a multiplié les autographes et les selfies entre deux attractions. Il a également accepté d'évoquer, au micro de Purepeople.com, de son attachement à l'univers Disney. "Moi j'adore Blanche-Neige, Bambi et surtout il y a un film qui m'a beaucoup beaucoup marqué, c'est Rox et Rouky ! Parce qu'à la fin, c'est un peu triste. Rox et Rouky, ils se séparent comme ça et on voit Rox ou Rouky qui pleure et j'étais en larmes dans un état pas possible. Puis bien sûr j'adore les Aristochats, tout ça... Vous voyez, je vous parle que des vieux films parce que je suis âgé !", nous a-t-il confié avec le sourire.

En début d'après-midi, c'est au sein du chaleureux Lucky Nugget Saloon qu'il a de nouveau fait la démonstration de son talent en reprenant Bécassine de Chantal Goya. "Moi je vous vois comme des milliers d'oiseaux, au-delà des frontières qui, du bout de leurs ailes, touchent la lumière. Vous êtes beaux !", a-t-il lancé aux enfants avant d'entonner la chanson qui lui avait ouvert en grand les portes de la team Mika.

Suite à cette généreuse parenthèse au sein du parc Disneyland Paris, Frédéric Longbois peut désormais se consacrer à 100% aux répétitions du premier live de The Voice 7, programmé ce 21 avril 2018. Que va-t-il chanter en direct ? Suspense...

The Voice 7, c'est tous les samedis à 21h sur TF1 !