The Voice 7 : Guillaume sensationnel, Liv Del Estal épate, des anciens de retour

Ce samedi 17 février 2018, les coachs Zazie, Florent Pagny, Mika et Pascal Obispo ont une nouvelle fois tenté d'attirer les plus belles voix de France dans leur équipe. Après trois prime time très prometteurs côté Talents, nos quatre coachs sont plus que jamais décidés à s'imposer au terme de cette 7e saison. Mais avant, il va falloir former la meilleure équipe possible !

Si vous avez manqué ce show exceptionnel, la suite de cet article est faite pour vous...

Liv Del Estal – Edith Piaf, Paname



Liv Del Estal vient de Paris, elle a 21 ans. Elle était une petite fille très introvertie et elle s'est ouverte grâce à la musique. Son grand-père aimait beaucoup The Voice et c'est pour lui rendre hommage, car il est décédé très récemment, que Liv a accepté de tenter sa chance dans le célèbre télé-crochet. Elle a prévu de chanter Paname d'Edith Piaf, une chanson que son grand-père aimait beaucoup. "Je sais qu'il est là", assure-t-elle.

Une fois sur scène, Liv épate avec son grain de voix unique. Mika et Zazie buzzent en même temps, très tôt, et semblent prêts à se bagarrer pour la jeune femme. Pascal Obispo est le troisième coach à manifester son intérêt... et Florent Pagny se fait désirer. Il se retourne à la toute dernière seconde.

Liv Del Estal intègre l'équipe de Zazie.

Simon Morin – Rag'n'Bone Man, Skin

Simon vient de Montréal, il a 28 ans. Il a commencé la musique car il ne voulait pas aller jouer dehors, il faisait trop froid pour lui au Québec ! Simon part avec un avantage sur ses concurrents, il a déjà participé au concours dans son pays natal en 2015. "J'ai peur qu'aucune 'chaise' ne se retourne", lance-t-il. Il espère être adopté par le public français.

Ce soir, il chante Skin de Rag'n'Bone Man. Sa voix rock intéresse mais les coachs attendent le premier refrain pour se faire un avis... Florent Pagny est le premier d'entre eux à se retourner. Au final, seul Mika le rejoint à la dernière seconde. La bataille peut commencer !

Simon Morin intègre l'équipe de Mika.

Gabriel – Patrick Bruel, J'te le dis quand même



Gabriel a 22 ans et vient de Bagnolet. Il a commencé à chanter grâce à la chanson de La Castafiore et a développé un goût certain pour l'opéra. Gabriel chante depuis un an de façon professionnelle, dans des maisons de retraites ou dans des hôpitaux. Dans The Voice, le jeune homme a envie de "kiffer" et de convaincre les quatre coachs.

Ce soir, il chante J'te le dis quand même de Patrick Bruel mais en hébreu. Quand le Talent montre sa voix de ténor pendant le refrain, Florent Pagny est tout de suite intéressé. Il attendra quand même un peu avant de se manifester... et sera le seul. "On a besoin de vous entendre encore", estime le coach.

Gabriel intègre l'équipe de Florent Pagny.

Guillaume – Labrinth, Jealous

Guillaume a 27 ans et vient de Belgique.

Ce soir, il chante Jealous de Labrinth... À l'instar des coachs, c'est d'abord à l'aveugle que le show nous propose de découvrir le Talent. Dès les premières notes, sa voix unique et pleine de grain détonne. Mika, Zazie, Florent Pagny et Pascal Obispo se retournent avant même le premier refrain. La bataille va être serrée ! Guillaume est ravi, d'autant plus que son audition a eu lieu le jour de son anniversaire.

"J'ai vu la lune et le soleil dans la même personne, et ça ça m'intéresse beaucoup", lâche Zazie. "Tu as un pouvoir énorme", estime Florent Pagny.

Guillaume intègre l'équipe de Mika.

Alice N'Guyen – Bruno Mars, 24K Magic

Alice a 33 ans, elle vient de Paris. Elle a toujours aimé chanter mais n'a jamais pensé qu'elle pouvait en faire son métier. Elle a travaillé avec la troupe de Michel Fugain dès l'âge de 20 ans. Elle a joué dans des spectacles pour enfants... Aujourd'hui, elle veut voir ce qu'elle vaut sans se cacher derrière des personnages. "Ce soir, je me présente en tant qu'Alice avec ma voix et mon visage, c'est flippant", lâche-t-elle.

Ce soir, Alice chante 24K Magic de Bruno Mars. Juste avant le refrain, Florent Pagny est le premier coach à se retourner... et le dernier. La prestation était pourtant soignée et énergique !

Alice intègre l'équipe de Florent Pagny.

Luna Gritt – Amy Winehouse, Back to black



Luna a 29 ans et vient de Nancy. Il y a cinq ans, cette jolie blonde est allée voir une tireuse de cartes pour savoir si elle devait reprendre ses études ou se lancer à fond dans la musique. Aujourd'hui, elle chante dans des restaurants, à des vins d'honneur... C'est difficile d'arriver à en vivre reconnaît-elle. Grâce à The Voice, elle veut faire découvrir ses chansons au plus grand nombre. Elle estime n'avoir rien à perdre !

Ce soir, Luna chante Back to Black d'Amy Winehouse. Zazie est la première coach à tenter sa chance, suivie de peu par Florent Pagny. Pascal Obispo rejoint la bataille quelques instants pus tard tandis que Mika hésite beaucoup... et reste finalement dos à l'artiste.

Luna Gritt intègre l'équipe de Zazie.

Nicolay Sanson – Serge Gainsbourg, Sorry Angel



Nicolay vient de Montainville, il a 20 ans. Il a participé à The Voice il y a deux ans déjà. Malheureusement, à l'époque, aucun coach ne s'était retourné sur sa prestation. Depuis, il a fait une école de musique puis de la scène afin de préparer son retour dans la compétition. "Je prends ça comme une deuxième chance, je reviens avec de la hargne", estime-t-il.

Ce soir, il chante Sorry Angel de Serge Gainsbourg. Son grain de voix séduit tout de suite les coachs... Aussi, quand Zazie actionne son buzzer, Mika l'imite aussitôt pour ne pas se faire devancer. Elle a tout de suite eu l'impression de connaître le jeune homme en le regardant...

Nicolay Sanson intègre l'équipe de Mika.

Casanova – Slimane, Je serai là



Casanova a 24 ans vient de Corse, il a lui aussi participé à The Voice il y a deux ans. Malheureusement, à l'époque, à l'image de Nicolay Sanson, aucun coach ne s'était retourné sur sa prestation. Il sait qu'il veut faire le métier de chanteur à tout prix, il a lâché son job de pompier et d'ambulancier pour se consacrer à ce projet. "Cette audition représente l'aboutissement de deux ans de travail, j'ai pas d'autre choix que d'y aller à fond", estime-t-il.

Ce soir, il chante Je serai là de Slimane. Sa voix touche les coachs mais aucun ne semble pressé de se retourner... Quand il chante en corse une partie des couplets, Florent Pagny ne cache pas être séduit. À la toute dernière seconde, Zazie puis Florent Pagny se retournent.

Casanova intègre l'équipe de Zazie.

Milena – Michael Jakson, Billie Jean

Milena est une lycéenne de 17 ans, elle vient de Grenoble. Elle a fait son premier concours de chant à l'âge de 13 ans, elle a fini 3e et son trophée de l'époque la motive. Aujourd'hui, elle veut le trophée de The Voice. Milena ne cache pas qu'elle ressent beaucoup de pression avant de monter sur la fameuse scène. "Je me dis que ça va bien se passer", assure-t-elle.

Ce soir, elle chante Billie Jean de Michael Jackson. Sa voix particulière, tantôt en douceur, tantôt en puissance, ne met que quelques secondes à attirer les faveurs de Zazie et Pascal Obispo. Zazie est bluffée par l'assurance et le toupet artistique de la candidate de seulement 17 ans.

Milena intègre l'équipe de Pascal Obispo.

Zine Yaala – INXS, Never Tear Us Apart



Zine vient de Londres, il a 22 ans, il est d'origine marocaine. Il fait un master de marketing digital. Son père le soutenait à 100% dans tout ce qu'il faisait, malheureusement il est décédé l'année de son bac... Une disparition qui le touche énormément, encore aujourd'hui. Avec The Voice, il s'apprête à chanter pour la première fois devant sa maman, la pression est inévitablement au rendez-vous. "J'ai le trac mais j'espère que ça va aller", lance-t-il.

Ce soir, il chante Never Tear Us Apart d'INXS. Sur scène, le jeune homme est charismatique malheureusement, sa performance ne convainc pas. Même la mère du chanteur ne comprend pas ce qui se passe depuis les coulisses... Contre toute attente, Pascal Obispo se retourne à la dernière seconde, ce qui soulage tout le monde.

Zine Yaala intègre l'équipe de Pascal Obispo.

Résumé des équipes

Florent Pagny : Cécyle, Renata, Hobbs, Abel Marta, Raffi Arto, Karolyn, Abdel, Gabriel, Alice N'Guyen

Zazie : Édouard Édouard, Aurélien, Gulann, Alliel, Luca, B Demi-Mondaine, Liv Del Estal, Luna Gritt, Casanova

Mika : Drea Dury, Kriill, Laura, Frédéric Longbois, Mennel, Sherley Paredes, Tiphaine SG, Lilya, Simon Morin, Guillaume, Nicolay Sanson

Pascal Obispo : Solia, Ecco, Rebecca, Queen Clary, Kelly, Jorge Sabelico, les J.A.T, Mélody, Ritchy, Milena, Zine Yaala