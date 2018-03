The Voice 7 : Karolyn et Hobbs au top, l'absence de Mennel expliquée...

Ce 31 mars 2018, les nombreux téléspectateurs de The Voice 7 (TF1) ont eu rendez-vous avec le dernier prime time consacré à l'étape de l'audition finale.

Les coachs Mika, Zazie, Florent Pagny et Pascal Obispo, nouveau coach du télé-crochet, ont eu l'occasion de faire une première sélection dans leur équipe en faisant remonter les Talents sur scène sous forme de trios... et en les observant, le fauteuil bien à l'endroit cette fois ! Chaque coach avait aussi la possibilité de voler deux Talents...

Voici le résumé de ce 10e épisode présenté par Nikos Aliagas !

Team Zazie

Alienor / Luna Gritt / Ryan Kennedy



Pour son audition finale, Alienor a décidé de défendre sa place avec Corrida de Francis Cabrel. C'est une chanson qui lui évoque beaucoup de choses depuis toute petite, elle veut montrer sa sensibilité. Pour Zazie, cela manque toujours d'émotion. Luna Gritt a déjà une grande signature vocale et une élégance. Elle veut interpréter Fondamental de Calogéro. Zazie lui conseille de ne pas être trop "blues". Ryan Kennedy a une voix très haute et Zazie est séduite. Il a choisi Je reviendrai à Montréal de Robert Charlebois pour cette audition. Il faut qu'il sourie davantage.

Ryan Kennedy débute le trio avec sa reprise de Robert Charlebois. Un joli moment d'émotion qui ravit Zazie. "C'est bien fait quand même", lâche-t-elle.

Luna Gritt prend la suite avec sa version de Fondamental. D'entrée de jeu, la jolie blonde en impose avec son charisme et son grain de voix. Mika se lève dès la fin de la prestation pour l'acclamer. Zazie sent qu'elle va galérer à prendre une décision.

Alienor vient clore le trio. Portée par le texte de La Corrida, la chanteuse parvient à captiver l'audience. Zazie est une nouvelle fois emballée.

Zazie décide de poursuivre avec Luna Gritt.

B Demi-Mondaine / Petit Green /Gabriel Laurent

Pour Zazie, Petit Green est très énigmatique. Elle veut en découvrir davantage sur lui. Comme beaucoup de Talents ce soir, Petit Green a décidé de reprendre une chanson de Calogero, Danser encore. Il se trouve que c'est Zazie qui l'a écrite. B Demi-Mondaine est l'ovni de l'équipe Zazie, la coach aime son côté néo-punk. La jeune femme a décidé de chanter Avec le temps de Léo Ferré ce soir. Il faut qu'elle fasse attention à ne pas être trop angoissée sur scène. Gabriel Laurent c'est le showman... quitte à en faire trop. Pour montrer qu'il ne fait pas que chanter fort, il a choisi d'interpréter Osez Joséphine d'Alain Bashung.

Sur scène, Petit Green a à coeur de ne pas se laisser gagner par l'émotion (il la chante pour un amour défunt). Il interprète sa chanson sans trop en faire, l'émotion est donc au rendez-vous.

B Demi-Mondaine prend possession de la scène. Sa version d'Avec le temps a le mérite d'être très éloignée de l'originale... Les coachs aiment le spectacle. "Waou", lâche Florent Pagny. Tous aiment ce que la chanteuse dégage.

L'outsider "imprévisible" de la team Zazie parvient à canaliser son énergie et le spectacle est très agréable. Zazie est souriante, Mika bat la mesure, c'est un carton.

Zazie décide de poursuivre la compétition avec B Demi-Mondaine.

Team Obispo

Jorge Sabelico / Ritchy / Florent Marchand

Ritchy a une voix de velours, une douceur... mais il est très timide. Le Talent annonce à son coach qu'il a choisi de chanter Terres de Florent Pagny. Il faut qu'il prenne confiance en lui sinon il ne fera pas long feu dans la compétition. Florent Marchand a une technique incroyable pour son jeune âge, il chante depuis un an. Ce soir, il va chanter That's What I Like de Bruno Mars. Il faut impérativement qu'il travaille sa présence scénique. Jorge Sabelico est un musicien avec un beau grain de voix un peu rocailleux. Il a beaucoup de savoir-faire. Il va chanter Milord d'Edith Piaf ce soir. Pascal Obispo lui demande de ne pas en faire trop sur scène côté déplacements... Il a du mal à chanter sans son instrument dans les mains.

Jorge est le premier à se lancer dans la compétition. Il se lance avec désinvolture dans sa prestation et le public est assez réceptif. Est-ce que ce sera suffisant ? À suivre.

Florent Marchand prend la suite. Plein de fraîcheur, il débarque sur scène avec sa reprise de Bruno Mars et ses déplacements sont plus assurés que lors des répétitions. La voix est au rendez-vous !

Ritchy termine le trio avec poésie. Sa reprise de Florent Pagny est une vraie réussite. Cependant, le Talent est très en retrait, très timide, et sa prestation s'en ressent. Zazie aime cette simplicité.

Pascal Obispo décide de poursuivre avec Florent Marchand.

Kelly / Solia / Milena

Milena a choisi de chanter Les Valses de Vienne de François Feldman. Pascal Obispo lui demande de faire très attention à la mélodie et de ne pas trop s'en écarter sur les refrains. Solia, après avoir surpris lors de son audition avec une reprise de Katy Perry, a décidé de poursuivre sur sa lancée en se défendant avec le titre Parce que c'est toi d'Axelle red. Pascal Obispo ne pense pas que ce choix lui aille particulièrement. Kelly a des influences rock. Ce soir, elle chantera Jeune et con de Damien Saez. Le coach veut qu'elle s'adresse directement aux gens avec cette chanson contestataire. Il ne faut pas qu'elle ait le regard dans le vide !

Kelly démarre le trio avec sa guitare et sa douce voix. Le regard fixé sur la caméra, elle monte peu à peu en puissance et le résultat est assez convaincant.

Solia s'avance sur scène avec sa chanson douce, elle qui avait mis le feu avec Bon appétit de Katy Perry plus tôt dans la compétition. La belle voix de la jeune femme est toujours là, l'émotion aussi. Florent Pagny trouve la proposition intéressante.

Milena ferme la marche. Sa voix vaporeuse sur Les Valses de Vienne est du plus bel effet. Pascal Obispo semble avoir passé un très bon moment grâce à la jolie interprète.

Pascal Obispo décide de poursuivre la compétition avec Kelly.

Team Mika

Les Kriill / Jody Jody / Sherley Paredes

Voici un trio contemporain, alternatif et improbable selon le coach. Sherley surprend Mika dès les répétitions, elle n'est pas aussi dark qu'il pouvait le pensait. Il la trouve même fun. Pour convaincre ce soir, elle a décidé de reprendre Ave Cesaria de Stromae. Mika lui conseille de sourire davantage quand elle est sur scène. Les Kriills chantent comment s'ils étaient accompagnés d'un orchestre mais ils font tout eux-mêmes, ils vont se défendre avec Bitch Better Have My Money de Rihanna. Il faut qu'ils fassent attention à leur chant même s'ils ont beaucoup d'appareils à gérer sur scène. Jody Jody a choisi Say a Little Prayer d'Aretha Franklin. Ça manque un peu d'âme pour Mika.

Jody Jody est la première à monter sur scène. Sa prestation est impeccable, sa voix est maîtrisée et l'interprétation est au rendez-vous. Les coachs sont emballés. "Ça commence bien !", estime Zazie.

Les Kriill enchaînent avec leur reprise de Rihanna avec leur équipement MAO. Les coachs sont très attentifs, vont-ils être bons au-delà de leur utilisation de technologie ? Les voix sont au rendez-vous. Mika semble rassuré.

Pour finir ce trio, Sherley Paredes commence sa prestation a cappella. Un choix audacieux qui semble payant. Côté présence scénique, la jeune femme a fait de gros progrès même si de temps à autres elles oublie de chanter dans le micro.

Mika décide de poursuivre avec Sherley Paredes. Pascal Obispo sauve Les Kriill.

Tiphaine SG / Djeneva

Initialement, Mennel faisait partie de ce trio. Cependant, après la polémique suscitée par certains de ses propos, la jeune femme a fait le choix de quitter la compétition. C'est donc un duel que nous propose l'émission ce soir.

Tiphaine SG est la première à monter sur scène avec Ordinary Love de U2. La jeune femme fait le show, c'est impeccable. Elle oscille entre force et sensibilité sur une ambiance rock. "C'est de la dentelle", réagit Florent Pagny.

Djeneva enchaîne avec Bird Set Free de Sia. La prestation n'est pas parfaite mais le jeune Talent ne démérite pas. La voix semble en-dessous de ce qui a été proposé jusque-là...

Mennel ayant été désignée gagnante du trio à l'époque de l'enregistrement, aucune chanteuse du "duel" n'a été retenue ce soir.

Team Pagny

Alice N'guyen / Cécyle / Lorrah Cortesi



Lorrah Cortesi, qui devrait déjà être une superstar selon son coach, a décidé de s'imposer lors de l'audition finale en reprenant Enjoy The Silence de Depeche Mode. Son coach lui demande de ne pas être qu'une bonne élève et de se faire plus confiance. Cécyle, une autre très jolie brune, a choisi de chanter Ordinaire de Robert Charlebois... version Céline Dion. Pour Florent Pagny, la jeune femme manque de modernité dans son chant. Alice N'Guyen, veut se défendre avec I Don't Know de Noa. Florent Pagny trouve que c'est un choix ambitieux... il l'a d'ailleurs chantée avec Noa, cette chanson !

Alice N'Guyen se jette dans la compétition. Zazie adore son choix de chanson... Pour autant, les coachs ne semblent pas plus transportés que ça par cette voix et cette prestation. À suivre...

Cécyle enchaîne. Florent Pagny et Zazie trouvent la candidate très belle. Quand elle chante, la voix est maîtrisée mais la modernité n'est pas forcément au rendez-vous.

Lorrah vient clore ce trio avec sa version d'Enjoy The Silence. Les notes mélodieuses s'enchaînent, la proposition est léchée et habitée. Florent Pagny semble conquis.

Florent Pagny décide de poursuivre avec Lorrah Cortesi.

Julianna / Karolyn / Isadora

Isadora a décidé d'étonner son coach en reprenant un titre inattendu, Les Bêtises de Sabine Paturel. Elle veut vraiment exploiter le texte pour faire passer de l'émotion, Florent Pagny ne trouve rien à redire. Karolyn est une vraie pile pleine d'énergie, elle a choisi de se défendre avec un titre 100% rap... La puissance de MHD. Le coach la trouve très bonne lors des répétitions mais il a peur qu'elle s'enferme dans ce registre. Julianna est plus fragile que ses concurrentes. Elle a choisi de chanter Fly Me To The Moon, la version de Ben L'Oncle Soul. Son coach lui demande de faire moins de vibes lorsqu'elle chante...

Julianna est la première à monter sur scène avec sa version soul de Fly Me To The Moon. Les coachs s'ambiancent mais clairement, ce n'est pas la meilleure prestation de la soirée. Il y a des petits imperfections assez charmantes.

Karolyn débarque sur scène et l'ambiance est directement au rendez-vous. Mika se lève aussitôt. "C'est hyper bien !", lâche-t-il. Il est suivi par Pascal Obispo. La jeune femme maîtrise son rap et enchaîne les notes avec dextérité. Un carton !

Isadora commence sa prestation à côté des coachs et un dialogue s'installe avec eux en tout début de chanson. L'interprétation est au top... comme la voix.

Florent Pagny décide de poursuivre la compétition avec Isadora. Zazie sauve Karolyn !

Hobbs / Joss Bari / Angelo

Angelo a une voix très maîtrisée, peut-être trop. Florent Pagny ne veut pas qu'il ne passe que pour un très bon chanteur sans âme. Le jeune homme annonce qu'il veut chanter Casser la voix de Patrick Bruel. Son coach lui demande de montrer une progression dans la chanson et de faire moins de drama. Il faut qu'il arrête de faire le comédien de comédie musicale. Hobbs est un Talent à suivre de près, son audition à l'aveugle avait marqué les esprits. Cette fois, il veut se faire une place avec une reprise de Stay With Me de Sam Smith. Joss Bari, dernier Talent du trio, reprendra Family Portrait de Pink. Pour Florent Pagny, le jeune homme manque un peu de puissance vocale.

Sur scène, Angelo a appliqué les conseils de son coach. Il a débuté sa performance avec sobriété et il est monté, peu à peu, en puissance.

Hobbs est le deuxième à monter sur scène. Sa voix fait tout de suite la différence. Les coachs sont emballés par cette proposition pleine d'émotions.

Joss Bari démarre son show derrière le fauteuil des coachs. Son flow est irréprochable et le Talent s'applique pour donner un peu plus de relief à sa prestation. Pascal Obispo a l'air de particulièrement aimer ce qu'il voit.

Florent Pagny poursuit la compétition avec Hobbs.

Résumé des équipes après cet épisode :

Florent Pagny : Hobbs, Abel Marta, Raffi Arto, Abdel, Gabriel, Thana-Marie, Angelo, Joss Bari, Yasmine Ammari, Isadora, Lorrah Cortesi, Meryem, Aurélien

Zazie : Édouard Édouard, Gulann, B Demi-Mondaine, Liv Del Estal, Luna Gritt, Casanova, Maëlle, Chloé, Norig, Leho, Karolyn

Mika : Drea Dury, Laura, Frédéric Longbois, Sherley Paredes, Lilya, Guillaume, Nicolay Sanson, Ubare, Alhan, Assia, Capucine, Queen Clairie

Pascal Obispo : Solia, Ecco, Kelly, les J.A.T, Milena, Zine Yaala, Xam Hurricane, Betty Patural, Billy Boguard, Eric Jetner, Florent Marchand, Yvette, Kriill