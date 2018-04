The Voice 7 : Maëlle et Hobbs puissants, B Demi-Mondaine embrasse sa danseuse

Ce 21 avril 2018, TF1 diffusait le premier prime des lives de The Voice 7. Au début de l'émission de ce samedi, les coachs Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo avaient chacun quatre candidats dans leur team.

Equipe Zazie : Edouard Edouard, Liv Del Estal, Maëlle et B Demi-Mondaine.

Equipe Mika : Frédéric Longbois, Guillaume, Sherley Paredes et Casanova.

Equipe Florent Pagny : Yasmine Ammari, Hobbs, Raffi Arto et Gabriel.

Equipe Pascal Obispo : Xam Hurricane, Ecco, Kriill et Betty Patural.

Les candidats sont encore 16 à concourir pour remporter le titre de The Voice. Ce soir, le public va alors pouvoir voter pour sauver deux Talents par équipe. Les coachs de chaque team choisiront lequel des deux talents restants ils souhaitent garder.

Team Mika

Frédéric Longbois : I Am What I Am - Shirley Bassey

Frédéric Longbois veut assumer ce qu'il est avec cette chanson. Pendant les répétitions, Mika veut que son Talent fasse attention à sa respiration car ça donne un aspect faux à son interprétation. Le Talent comprend le message et est ravi d'être corrigé par la star de la pop. Mika attend un moment de grâce avec Frédéric Longbois !

Sur scène, le Talent fait le show derrière son piano, son accent n'est pas parfait mais c'est totalement charmant comme ça. La prestation devient de plus en plus énergique et Frédéric Longbois quitte son piano pour ambiancer le plateau aidé de danseuses du Moulin Rouge. Il fait même une petite chorégraphie Cancan avec ces dernières. Les coachs sont très amusés par le grain de folie du personnage.

Guillaume : No Surprises - Radiohead

Pour son premier direct, Guillaume a choisi un titre de Radiohead proposé par Mika au milieu d'une liste de propositions. La mélodie étant linéaire, Mika veut que Guillaume fasse attention à tous les détails qui peuvent donner du relief à la chanson. Le Talent écoute attentivement les conseils de son coach.

Sur scène, Guillaume apparait dans un costume de spationaute. Comme au milieu des étoiles, le Talent enchaîne les notes avec dextérité... Il a même réussi à réfréner ses nombreux tics gestuels. C'est une prestation toute en émotion, avec un final vocal époustouflant, un vrai bijou. "Tu as fait une performance terrible !", lâche Florent Pagny.

Sherley Paredes : Tout va bien - Orelsan

Sherley a décidé de surprendre en faisant une reprise d'un titre rap, Tout va bien d'Orelsan. Cette chanson ne permet a priori pas de faire une performance vocale mais le message est assez fédérateur. Mika comprend ce choix. Il a hâte de la voir raconter son histoire sur scène. Sherley veut montrer ce soir qu'elle n'aime pas que les chansons françaises datées... On attend avec impatience sa performance !

Sur scène, debout derrière son micro, Sherley impose son message et ajoute même des envolées vocales au texte fort du rappeur. Le mélange fonctionne parfaitement. "C'était bien, bravo ma petite", commente Sherley.

Casanova : When We Were Young - Adele

Casanova est ravi de recevoir une chanson d'Adele, il voit ça comme une marque de confiance de la part de son coach. Mika veut qu'il soit moins sage et plus "con". Il ne faut pas qu'il soit jugé comme lisse. "Ce soir je vais essayer d'être un petit con", lâche Casanova avec le sourire. On lui fait confiance pour donner de la voix sans s'excuser d'être là !

Sur scène, Casanova livre une prestation émouvante. Le public marque la mesure avec des petites lumières. La prestation, très crescendo, est une réussite. Le public l'applaudit chaudement, les coachs sont debout. Le jeune homme venant de Corse a réussi son pari.

C'est Frédéric Longbois et Casanova qui sont sauvés par le public. Mika décide de garder Guillaume. Sherley Paredes est donc éliminée.

Team Florent Pagny

Hobbs : Le monte est stone - Starmania

Hobbs propose une version modernisée de Starmania, un choix qui fait d'abord douter le coach. En écoutant la version proposée, le coach est rassuré. Il conseille toutefois au jeune homme de bien finir ses phrases quand il chante... surtout s'il veut raconter une histoire au public.

Sur scène, Hobbs interpelle tout de suite avec sa voix unique, toute en nuances. Le Talent est entouré de danseur portant des lumières et se déplaçant autour de lui... Le résultat est très joli ! Côté voix, Hobbs est comme à son habitude envoûtant et irréprochable. Un très joli moment ! "Il chante comme il respire, c'est un virtuose", estime Florent Pagny.

Raffi Arto : Everybody Needs Somebody - Blues Brothers

Le jeune homme a choisi ce titre car il le chante depuis tout petit. Florent Pagny regrette qu'il ne sorte jamais de sa zone de confort... le jeune Talent en a conscience. Il risque de quitter la compétition s'il ne surprend pas davantage. Il n'a pas droit à l'erreur pour son premier live, il faut que ce soit excellent !

Sur scène, Raffi Arto commence sa prestation derrière son piano, avec tendresse. Puis quand la musique s'emballe, le benjamin de la compétition fait le show et se remue derrière l'instrument. La talent est là, la surprise pour le téléspectateur beaucoup moins... En fin de prestation, le jeune homme quitte son piano, interpelle le public et fini en apothéose.

Yasmine Ammari : La Mama - Charles Aznavour

Yasmine est une star en Algérie, pour conquérir la France elle va tenter sa chance avec La Mama de Charles Aznavour. Florent Pagny aimerait qu'elle n'en fasse pas trop avec sa voix, il lui faut faire preuve de simplicité. Lors des répétitions, Florent ne peut que constater que Yasmine est une diva qui chante comme une diva. Ce sera donc le public qui tranchera.

Sur scène, Yasmine Ammari brille autant par sa longue robe étincelante que par ses capacités vocales indéniables. Aucune fausse note à l'horizon malgré les nombreuses envolées, une exécution parfaite. Le public sera-t-il touché ? Le verdict est dans quelques instants.

Gabriel : There Is Nothing Holding Me Back - Shawn Mendes

Gabriel a une voix impressionnante, presque d'opéra, ce qui peut lui donner un côté vintage. Dans ce contexte, il a voulu chanter un titre moderne pour mettre de l'ambiance. Il veut surprendre. Il sait qu'il a choisi un titre très rythmé qui va demander une maîtrise parfaite sur scène. Le challenge ne l'effraie pas !

Sur scène, Gabriel donne tout. Sa voix est assurée, son tableau est léché... C'est un sans faute complet ! Il y a même une très légère chorégraphie... Dommage qu'il ferme tant les yeux lors des refrains électro ! "C'est quelqu'un d'intelligent, qui travaille beaucoup, il a fait une démonstration", commente Florent Pagny.

C'est Yasmine Ammari et Raffi Arto qui sont sauvés par le public. Florent Pagny décide de garder Hobbs. Gabriel est donc éliminé.

Team Obispo

Xam Hurricane : Les Mots bleus - Christophe

Il veut être touchant ce soir et moins punk. Il va chanter Les mots bleus de Christophe pour y parvenir. Pascal Obispo veut présenter un arrangement permettant à son Talent d'offrir tout de même une prestation puissante et pleine d'émotions. Xam Hurricane redoute le vote du public, il a peur de ne pas être aimé.

Sur scène, Xam entame sa prestation en fixant la caméra, assis sur un banc. Il semble vouloir hypnotiser son auditoire. Aucune fausse note à l'horizon, l'interprétation est irréprochable... le jeune Talent a réussi son pari. Son final, puissant, est particulièrement puissant.

Ecco : There Must Be An Angel - Eurythmics

Ecco est très surprise d'être arrivée aux live du concours. Ce soir, elle ne veut pas se cacher derrière un piano. Elle ne veut pas que l'on pense non plus qu'elle est une petite fille incapable de tenir une scène. Son coach est convaincu qu'elle fera sensation en direct. Bref, la confiance règne !

Sur scène, Ecco débute sa prestation derrière un piano jusqu'à ce que la musique s'emballe et là elle se lève tout sourire pour faire le show. La caméra tourne autour de la jeune fille et celle-ci semble très à l'aise malgré le fait que ce soit son premier direct. "Cette môme est pleine d'amour", estime Florent Pagny.

Kriill : Night Call - Kavinski

Le duo a accepté de chanter sur Nightcall de Kavinski. Cette fois, pas de machine sur scène, le duo veut montrer qu'il a des capacités vocales. Lors des répétitions, Pascal Obispo veut que la prestation soit plus percutante et le plus tôt possible. Très vite, les Kriill reprennent le dessus et le coach semble confiant.

Sur scène, après un soucis technique, le duo installe une ambiance planante avec une vois maîtrisée. C'est très dur d'offrir une prestation live sur un titre aussi "studio"... et ils y arrivent ! Pascal Obispo est satisfait et Mika, l'ancien coach du duo, aussi.

Betty Patural : Evidemment - France Gall

Betty a du mal avec les chansons modernes, elle préfère faire passer un message avec des chansons à texte plus anciennes. Elle est hyper heureuse de chanter Evidemment. Avec Pascal Obispo, ils tentent des petites modifications dans la mélodie pour ne pas copier-coller cette chanson déjà très connue.

Sur scène, la talentueuse Betty laisse beaucoup de place à l'interprétation et l'émotion est palpable. La scénographie, la scène pleine de fumée, appuie son propos. C'est vraiment un joli moment qui devrait beaucoup plaire au public. La jeune femme a une voix incroyable et le montre. "L'émotion qu'elle provoque est inexplicable", lâche Pascal Obispo.

C'est Xam Hurricane et Ecco qui sont sauvés par le public. Pascal Obispo décide de garder Betty Patural. Le duo Kriill est donc éliminé.

Team Zazie

Edouard Edouard : Lady Marmalade

Edouard Edouard est plein de pep's, c'est un Talent atypique selon Zazie. Il n'est pas 100% emballé par le fait de chanter une version française de Lady Marmalade. Lors des répétitions, le jeune homme a beaucoup de mal à convaincre sa coach... Elle confie d'ailleurs que ce n'était pas son meilleur moment de la compétition. Toutefois, elle a confiance pour le live !

Sur scène, Edouard Edouard commence sa prestation dans une baignoire au milieu d'un décor très "Moulin Rouge". Zazie est tout sourire, conquise par la proposition un fil humoristique du Talent. Il faut dire qu'aucune fausse note n'a été constatée... C'est du bon boulot. Zazie aime le fait qu'une fois sur scène, il se transcende. Mika dit avoir pris beaucoup de plaisir en le regardant.

Liv Del Estal : Michelle ma belle - Les Beatles

La jeune demoiselle a choisi ce titre elle-même, Zazie a accepté avec joie. La coach trouve que c'est un choix solaire, pourtant, elle a peur que Liv se plante une fois sur scène. Elle a toujours vécu les prestations de la jeune femme comme un défi dont on ne sait pas si elle va arriver au bout.

Une fois sur scène, Liv est debout au milieu de nombreux lampadaires. Malheureusement, très vite, quelques faussetés sont à noter lorsqu'elle monte dans les aigus... Il faut dire que le décor lui joue des tours. C'est dommage car le rendu est vraiment plein de charme. Pascal Obispo aime l'humilité de Liv.

B Demi-Mondaine : Crazy In Love - Beyoncé (version Fifty Shades Of Grey)

La jeune femme a choisi Crazy In Love de Beyoncé, la version de Fifty Shades Of Grey. La coach est ravie de la voir chanter un titre moderne. Demi-Mondaine veut offrir une prestation qui monte en puissance. Zazie espère qu'elle ne se laissera pas manger par la scénographie.

Sur scène, B Demi-Mondaine est assise derrière un piano tandis qu'une jeune danseuse se prélasse mensuellement sur l'instrument de musique. C'est une performance ensorcelante qui se termine par un baiser langoureux sur la bouche entre la chanteuse et la danseuse. C'est chaud ! "Elle est fantastique", estime Pascal Obispo.

Maëlle : Everbody's Gonna Learn Sometimes - The Korgis

Maëlle, 17 ans, montre de plus en plus son potentiel. Cependant, elle a un peu peur des premiers live. Zazie est totalement charmée par la jeune candidate qui, justement, ne sait pas à quel point elle peut être charmante. La coach reste stupéfaite par le fait que Maëlle ne chante que depuis quelques mois... La candidate est ravie de chanter cette chanson qu'elle a connue grâce au film LOL.

Sur scène, Maëlle réussit une nouvelle fois à captiver son monde. Tous les coachs sont suspendus aux lèvres de la jeune fille tout au long de sa proposition. Le public, en fin de prestation, lui réserve une standing ovation... comme les coachs. Florent Pagny ne cache pas son admiration, Zazie salue son professionnalisme alors que c'est un bébé qui vient d'avoir 17 ans. Ouvrir un live sur TF1, ce n'est pas rien.

C'est Maëlle et B Demi-Mondaine qui sont sauvées par le public. Zazie décide de garder Edouard Edouard. Liv Del Estal est donc éliminée.

En résumé :

Les Talents sauvés : Maëlle, B Demi-Mondaine, Edouard Edouard, Xam Hurricane, Ecco, Betty Patural, Raffi Arto, Yasmine Ammari, Hobbs, Frédéric Longbois, Casanova, Guillaume

Les Talents éliminés : Liv Del Estal, Kriill, Gabriel, Sherley Paredes