The Voice 7 : Maëlle, Frédéric Longbois, Xam... complices à Disneyland Paris !

Dimanche 15 avril, les finalistes de The Voice 7 se sont réunis, très complices, à Disneyland Paris.

C'est pour réaliser le rêve d'enfants malades, au profit de l'association Tout le monde contre le cancer, que la quasi-totalité des seize finalistes de l'édition 2018 se sont rendus dans le célèbre parc d'attractions de Marne-la-Vallée. On pouvait donc croiser Hobbs, Raffi Arto, Gabriel et Yasmine Ammari pour la team Florent Pagny ; Frédéric Longbois, Sherley Paredes, Guillaume et Casanova pour la team Mika ; Édouard Édouard, Liv Del Estal et Maëlle pour la team Zazie et Xam Hurricane, Ecco, Betty Patural et la moitié des Kriill pour l'équipe de Pascal Obispo.

Au programme de cette journée féérique : un passage obligé dans les attractions les plus célèbres du parc à thème : Indiana Jones, Big Thunder Mountain, Pirate des Caraïbes... où les Talents sont rapidement retombés en enfance aux côtés de leurs jeunes fans, puis, une séance de dédicaces placée sous le signe de la bonne humeur et du partage a été improvisée non loin du fameux Train de la mine.

Un peu plus tard, à 14h30, les talentueux protégés des coachs ont également donné un concert pour le plus grand bonheur des petits. Entre des reprises incontournables de Disney (Hakuna Matata, L'amour brille sous les étoiles, Tout le monde veut devenir un cat...) et certaines chansons qu'ils avaient déjà interprétées lors des auditions à l'aveugle (Bécassine, Umbrella, Paradis perdus ou Les Histoires d'A), les Talents ont été très généreux et ont reçu une ovation au sein du chaleureux Lucky Nugget Saloon. Pour finir, tous ensemble, ils ont entamé en choeur la chanson culte du Livre de la jungle, Être un homme comme vous, invitant même les enfants de l'association à les rejoindre sur scène. Deux jeunes filles, désirant devenir chanteuses plus tard, ont même pu chanter avec les Talents.

Après cette parenthèse féerique, les Talents peuvent désormais se consacrer aux répétitions des premiers live à venir, programmés à partir de ce samedi 21 avril 2018. Un rendez-vous très attendu à ne pas manquer.

The Voice 7, c'est tous les samedis à 21h sur TF1 !