The Voice 7 : Mika s'agace contre un Talent trop dissipé durant son coaching !

Dans The Voice, Mika aime recruter des Talents atypiques. Ainsi, quand la popstar anglo-libanaise a croisé la route de l'exubérant Frédéric Longbois, ça a tout de suite fait tilt !

Seulement voilà, une fois l'audition à l'aveugle passée, le coach a dû assister aux répétitions de son poulain avant l'audition finale qui sera diffusée sur TF1 ce 17 mars 2018 dès 21h. Et si Frédéric Longbois – qui avait déjà brillé en reprenant Bécassine de Chantal Goya – a décidé cette fois d'émouvoir le public en livrant une version personnelle de L'Aigle noir de Barbara, son comportement trop clownesque durant ses sessions de travail a plutôt agacé le chanteur de Relax, Take It Easy.

Pas du tout relax

Lassé de le voir faire de grands gestes et enchaîné les mimiques comiques, Mika a lâché à Frédéric Longbois : "Levez-vous mais ne faites pas le grand show, chantez ! Je veux juste de la simplicité, quelque chose de simple ! Alors vous faites votre truc au piano, et c'est beau parce que vous vous l'êtes approprié, mais ne faites pas le grand show." Et de poursuivre quelques instants plus tard : "La voix est très très très belle, je veux pas tomber dans le piège de faire du show quand on peut faire vraiment une performance qui peut être conséquente. OK ? On a une opportunité là."

Cependant, chassez le naturel et il revient au galop ! Ainsi, peu après, lorsque Frédéric Longbois a ajouté une petite excentricité gestuelle en fin de prestation, Mika s'est empressé d'aller voir son Talent pour lui remonter les bretelles : "Frédéric ! Frédéric ! On reste concentré ! Franchement, si vous bougez vos pieds, je vous scotche à la scène, je prends un marteau et des clous ! (...) Tout le monde rigole quand vous faites le spectacle !"

Un coach pas très content...