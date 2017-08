The Voice 7 : Nolwenn Leroy coach ? Elle répond enfin !

Ira, ira pas ? La participation de Nolwenn Leroy à la 7e saison de l'émission The Voice sur TF1 alimente toutes les rumeurs. La chanteuse, de retour avec le disque Gemme, a finalement répondu...

Interrogée par le magazine Télé 7 Jours, la chanteuse de 34 ans, devenue récemment maman pour la première fois - d'un petit garçon prénommé Marin -, a confié qu'elle ne prendra pas part à l'émission phare de la chaîne. "Non ! Ce n'est qu'une rumeur ! Mais plus tard, pourquoi pas ? (...) Avec l'album, une tournée début 2018 et le bébé, c'est déjà bien chargé", dit-elle. Voilà qui met enfin les choses au clair... Toutefois, Nolwenn Leroy ne ferme pas la porte à une future participation puisqu'elle pense le plus grand bien de l'émission. "On me l'a proposé, il y a six ans, mais je sortais mon album Bretonne et je partais en tournée (...) C'est un programme de qualité, avec des gens biens", ajoute-t-elle.

Nolwenn Leroy doit sortir le disque Gemme, porté par un premier single du même nom puis par le titre Bien plus précieux, le 1er septembre.

La 7e saison de The Voice pourra toujours compter sur la présence de Florent Pagny alors que M. Pokora cède sa place et que Zazie et Mika n'ont pas encore signé...