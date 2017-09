The Voice 7 – Pascal Obispo, coach : "J'ai pris cette décision avec mon épouse"

Lundi 11 septembre 2017, TF1 dévoilait le nom du nouveau coach de The Voice : Pascal Obispo. Interrogée dans la foulée par nos confrères du Parisien, la star de 52 ans qui rejoint Florent Pagny, Mika et Zazie dans le fauteuil rouge délaissé par M. Pokora a accepté de parler de ce nouveau challenge artistique !

"Il a fallu quatre heures de discussions pour faire tomber mes mauvaises raisons", a d'emblée révélé Pascal Obispo qui avait toujours refusé, jusque-là, de participer à des télé-crochets. Ensuite, lorsque le journaliste lui a demandé si le chèque proposé par la chaîne avait fini de le persuader, le chanteur à succès a répondu plus sérieusement : "Rencontrer de nouveaux talents et passer de bons moments avec des amis de vingt ans n'a pas de prix... Depuis la première saison, l'équipe de The Voice me demande. Mais j'avais énormément de projets et je n'étais pas prêt."

Aujourd'hui, Pascal Obispo estime être dans une nouvelle dynamique et le défi The Voice ne semble plus lui faire peur. "J'ai envie de nouvelles expériences, et là cela correspond à un nouveau cycle dans ma vie. J'ai évidemment pris cette décision avec mon épouse [Julie Hantson, qu'il a épousée il y a deux ans, ndlr]. Je suis excité comme un gamin", a-t-il commenté. Côté artistique, la star estime également que l'émission a évolué dans le bon sens au fil des années : "Ces trois dernières années, j'ai vu arriver dans The Voice plus de rock, plus de créateurs, avec un univers bien à eux, plus d'artisans, comme moi..."

