The Voice 7 - Pascal Obispo: "Sans Zazie et Florent Pagny je ne serais pas venu"

Ce samedi 27 janvier 2018, Pascal Obispo s'installera pour la toute première fois dans son fauteuil de coach de The Voice 7 (TF1) aux côtés de Zazie, Florent Pagny et Mika. L'occasion pour l'interprète de Lucie de se confier sur cette expérience et les raisons qui l'ont poussé à accepter la proposition auprès de nos confrères de Télé Star.

C'est "la ténacité de la production" qui le sollicitait depuis sept ans maintenant, ainsi que "les retours de [ses] camarades Zazie et Florent Pagny" qu'il connait depuis des années qui ont fait pencher la balance. D'ailleurs, s'ils n'étaient pas coachs, Pascal Obispo n'aurait pas accepté de participer au télé-crochet. "J'ai besoin d'être en confiance et avec eux, je savais que j'allais l'être. Je ne suis pas un homme de télé, je suis un homme de studio", confie-t-il.

Mais ce n'est pas parce qu'il est complice avec ses deux acolytes qu'il ne s'entend pas avec Mika, comme le sous-entendent certaines rumeurs. "On m'a mis à côté de lui car sinon avec Zazie et Florent, on aurait fait des apartés de comptoirs. Mika, je ne le connaissais pas mais c'est une découverte positive. On s'est un peu fait la guerre mais juste pour s'amuser, hein !", déclare le nouveau coach de la bande.

D'ailleurs leurs discussions ne tournent pas qu'autour des talents de The Voice. "Il a même voulu connaître la marque de mon parfum, s'amuse Pascal Obispo. Et on a aussi parlé fringues. En plus, le mec est super gentil, il nous offre des cadeaux."

En bref, ce premier prime des auditions à l'aveugle promet. Rendez-vous dès 21h sur TF1 afin de suivre le lancement de The Voice 7 avec Nikos Aliagas !