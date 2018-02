The Voice 7 : Raffi Arto "surdoué", Sherley Paredes et Lilya bouleversantes !

Ce samedi 10 février 2018, Nikos Aliagas présentait le troisième prime des auditions à l'aveugle de The Voice 7. Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo, nouveau coach du télé-crochet, ont tous les quatre tenté d'attirer les plus belles voix dans leur équipe.

Résumé de cette soirée riche en rebondissements...

Mélody – Should I Stay or Should I Go de The Clash

Cette jolie brune est âgée de 25 ans. Et la musique, c'est son truc depuis toujours. La jeune femme a en effet baigné dans le milieu dès son plus jeune âge, son père étant musicien. Après toutes ces années à rêver de "vivre de la scène", Mélody tente l'aventure The Voice. Celle qui confie "flipper de ouf" à l'idée de se produire sur le plateau, et surtout d'entamer peut-être une carrière de chanteuse se lance alors...

Ce soir, Mélody a choisi d'interpréter Should I Stay or Should I Go des Clash. Et à peine a-t-elle débuté sa prestation qu'elle semble bien décidée à mettre le feu. En plus de donner de la voix, la Parisienne se montre plutôt énergique sur scène. De quoi séduire au moins deux coachs puisque Pascal Obispo et Mika finissent par buzzer. Si Florent Pagny confie avoir eu "un petit peu peur" face à l'énergie de Mélody, Pascal Obispo nuance quant à lui en indiquant qu'une chanson pareille ne pouvait être interprétée autrement. Mika est d'accord avec lui.

Mélody choisit d'intégrer l'équipe de Pascal Obispo.

Sherley Paredes – Comme un boomerang de Serge Gainsbourg

Cette étudiante de 19 ans est fan de Jacques Brel, Barbara, Serge Gainsbourg. "Pour le coup, ils sont tous morts, mais ils avaient quelque chose de puissant quand même, d'authentique", s'explique-t-elle. Et comme eux, Sherley vit sa musique. Sur scène, lorsqu'elle chante, c'est "comme s'il y avait plein de trucs qui entraient en moi, que je les donnais et une fois que c'est fini... je suis vide", image-t-elle. Avis partagé par ses proches, notamment son papa qui raconte, en larmes, les émotions qu'il arrive à capter en attendant sa fille chanter.

Mais ce soir, Sherley appréhende : elle a peur de donner beaucoup et que ça ne marche pas... Afin de mettre toutes les chansons de son côté, elle interprète Comme un boomerang de Serge Gainsbourg. Dès la première note, Pascal Obispo, surpris, appuie sur le buzzer. Rapidement, le coach a été suivi par Mika et Zazie... puis Florent Pagny. Carton plein pour Sherley ! "Ta voix m'a tout de suite séduit, et puis quand on s'attaque à Gainsbourg, en général, j'ai l'oreille qui se penche encore plus. Et là, je n'ai pas été déçu", lance alors Pascal Obispo. Zazie la qualifie de "grande dame", Mika lui indique qu'il "l'adore" et Florent Pagny enchaîne également les compliments.

Sherley Paredes choisit d'intégrer l'équipe de Mika.

Raffi Arto – Proud Mary de Creedence Clearwater Revival

Ce lycéen de 16 ans n'est pas fan de pop ou de rap, mais plutôt de rock'n'roll des années 1950 ! Le jeune homme est autodidacte, il a appris le piano en regardant des vidéos sur internet... à l'âge de 6 ans. Et aujourd'hui, "le piano et le chant, ça va vraiment ensemble" pour lui. En tentant sa chance à The Voice, Raffi Arto espère prouver au monde que le rock'n'roll n'est pas fini, et évidemment mettre le feu sur le plateau dans l'espoir de voir les coachs se retourner.

Raffi Arto chante ce soir Proud Mary de Creedence Clearwater Revival. Si dès le début Mika s'est mis à chantonner avec le jeune talent, aucun coach n'a buzzé. Du moins, jusqu'à ce que le show décolle ! En effet, Pascal Obispo et Florent Pagny ont tous les deux appuyé sur le buzzer avant d'être finalement suivis par Mika, à la toute dernière seconde de la prestation. Tous sont surpris de découvrir que le jeune homme n'a que 16 ans. "Tu es un pur surdoué", lance alors Florent Pagny. Mika note que Raffi Arto sait "tout faire" ! Pascal Obispo demande quant à lui à le revoir chanter et jouer du piano en live. Raffi Arto s'exécute.

Raffi Arto choisit d'intégrer l'équipe de Florent Pagny.

Tiphaine SG – I Don't Wanna Live Forever de Zayn et Taylor Swift

À tout juste 21 ans, la jeune femme a plusieurs cordes à son arc. En effet, Tiphaine SG se présente comme chanteuse, danseuse et comédienne. Sa passion pour la musique lui vient de sa maman qui "a toujours chanté". Mais ce n'est pas tout : la jeune femme révèle que sa soeur chante également. "Il y a toujours eu de la musique à la maison", lance-t-elle. C'est à 18 ans qu'elle se lance réellement dans le milieu lorsqu'elle est repérée par un directeur de cabaret qui lui propose d'être sa meneuse de revue. Aujourd'hui, Tiphaine SG souhaite chanter en tant que la personne qu'elle est et non pas comme au cabaret.

Afin de se montrer à visage découvert, la jeune chanteuse a choisi d'interpréter ce soir I Don't Wanna Live Forever de Zayn et Taylor Swift. Une belle prestation durant laquelle Mika a longuement hésité à buzzer... avant de se décider à la dernière note ! De quoi ravir Tiphaine SG qui confie que si les quatre coachs s'étaient retournés, elle aurait justement choisi Mika. Ce dernier lui avoue avoir ressenti parfois le stress et l'angoisse à l'oreille mais se dit rassuré de découvrir qu'elle n'a que 21 ans et que cette peur est légitime.

Tiphaine SG intègre sans surprise l'équipe de Mika.

Karolyn – Wild Thoughts de DJ Khaled, Rihanna, Bryson Tiller

Cette éducatrice spécialisée de 31 ans a toujours rêvé d'être chanteuse mais n'a jamais envisagé un jour vivre de sa passion. Jusqu'au jour où tout a basculé... Sa maman a fait un AVC il y a quatre ans. Un événement qui l'a poussée à revoir ses priorités et à réaliser que la vie est courte. Ainsi, Karolyn puise sa force en sa mère qui "malgré ce qu'elle a vécu ne laisse pas tomber". Un bel exemple qui a donné à la jeune chanteuse cette "rage", cette "envie de réussir". Avec sa soeur, Karolyn fait la surprise à sa mère. Cette dernière, fan de The Voice, a les yeux bandés et découvre sa fille chanter sur scène.

La trentenaire interprète ce soir Wild Toughts, un morceau de DJ Khaled, Rihanna et Bryon Tiller. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a séduit les coachs ! Zazie s'est retournée dès les premières notes et a rapidement été suivie de Florent Pagny, tous les deux bouches bées devant Karolyn. Zazie note "un mélange extrêmement heureux" et une "colère maîtrisée". "Ce n'était pas possible de ne pas me retourner", confie-t-elle. De son côté, Florent Pagny souligne de la personnalité ainsi que du caractère.

Karolyn choisit d'intégrer l'équipe de Florent Pagny.

Ritchy – Baby Can I Hold You de Tracy Chapman

Originaire de Wallis-et-Futuna, une collectivité d'outre-mer française, Ritchy a 33 ans et travaille dans le bâtiment. Passionné de musique, il sait qu'il est difficile d'en vivre. Ainsi, le chanteur se produit dans les bars, les hôtels dès qu'il en a l'occasion. Mais derrière son apparence, ce grand gaillard de 1,86 mètre et 125 kilos cache une grande fragilité. Très impressionné par The Voice, Ritchy espère pouvoir surmonter son stress et sa timidité. "Quand je chante, je regarde toujours par terre. J'ai du mal à regarder le public. C'est plus une pudeur qu'une timidité, c'est culturel, c'est en moi", explique-t-il.

Sur la scène de The Voice, Ritchy interprète Baby Can I Hold You de Tracy Chapman. Sa voix a tout de suite attiré l'oreille de Pascal Obispo qui s'est empressé de buzzer... avec son pied. Zazie a également souhaité donner sa chance à Ritchy en se retournant. "Tu as un grain de voix qui est velouté, toutes les notent passaient merveilleusement bien", lance Pascal Obispo, qui reste surpris par la douceur de cette voix. Zazie évoque quant à elle quelque chose de "tendre, doux, sensuel et en même temps très assumé et très viril".

Ritchy choisit d'intégrer l'équipe de Pascal Obispo.

B Demi-Mondaine – Baby Did a Bad Bad Thing de Chris Isaak

Cette jolie blonde se présente comme auteur, compositeur et interprète. B Demi-Mondaine, qui refuse de donner son âge, a arrêté l'école "assez tôt", comme elle le confie elle-même. Et dès ce moment-là, elle s'est mise à écrire des textes qu'elle a fini par mettre en musique. Depuis dix ans, elle se produit dans les bars parisiens. "The Voice, ça fait plusieurs années qu'on me le propose et que je refuse. Ce n'est pas du tout ma came", confie-t-elle. Ce qui l'a poussée à tenter le coup ? Son fils de 12 ans, Zachary, qui estime que "ça pourrait faire une bonne expérience" pour elle.

Ce soir, B Demi-Mondaine chante Baby Did a Bad Bad Thing de Chris Isaak. Dès le début de la prestation, les coachs semblent étonnés. Zazie, surprise par ce talent, buzze immédiatement. Florent Pagny suit dans la foulée, tout comme Pascal Obispo et Mika ! Jackpot pour B Demi-Mondaine. La chanteuse a "l'esprit d'un performer" pour Mika, tandis que Pascal Obispo indique qu'elle "maîtrise" parfaitement la scène. Florent Pagny note quant à lui l'interprétation à sa manière de la jeune femme, un plus dans la compétition. Zazie de son côté évoque un "mélange hyper sexy".

B Demi-Mondaine choisit d'intégrer l'équipe de Zazie.

Abdel – I'm kissing you de Des'ree

Pour cette prestation, les téléspectateurs se mettent dans la peau des coachs et n'entendent que la voix, sans découvrir le visage d'Abdel. Ce jeune homme de 21 ans a choisi d'interpréter I'm Kissing You de Des'ree. D'entrée, les coachs se demandent s'il s'agit d'une femme ou d'un homme. Zazie a tranché : c'est un chanteur qu'elle entend. Florent Pagny, rapidement séduit, appuie sur son buzzer. De son côté, Mika a attendu la toute fin de l'interprétation pour se retourner.

Florent Pagny évoque "beaucoup de sons, beaucoup de possibilités" chez Abdel. "Tu as tout ce qu'il faut pour l'aventure", poursuit-il. Zazie indique quant à elle avoir trouvé la prestation "impressionnante", ajoutant que le jeune homme a un véritable "don". En bref, les quatre coachs sont sous le charme, mais Abdel doit maintenant choisir quelle équipe il rejoint.

Abdel rejoint l'équipe de Florent Pagny.

Lilya – Les Feuilles mortes d'Yves Montand

Cette jolie brune de 17 ans vient directement de Rabat au Maroc. Depuis petite, elle a été habituée à "faire plein de choses en même temps". Elle a ainsi fait plus de onze ans de danse classique, a obtenu sa ceinture noire de karaté ainsi que ses diplômes du conservatoire de solfège et piano. "Quand je commence quelque chose, j'aime vraiment aller jusqu'au bout", lance-t-elle. Aujourd'hui, Lilya s'attaque à la musique et a bien l'intention de voir au moins un fauteuil se retourner dans The Voice !

Ce soir, elle a choisi d'interpréter Les Feuilles mortes d'Yves Montand tout en jouant elle-même du piano. Une chanson douce qui n'a pas empêché Lilya de donner de la puissance et de la voix. Si les coachs sont restés dans un premier temps de marbre, Mika et Florent Pagny ont fini par appuyer sur le buzzer à moins d'une seconde d'intervalle. "C'est super joli, estime Florent Pagny. Mais il y a plein de petites choses où on se dit : 'Ah, ça pourrait être un petit peu mieux' mais en même temps à 17 ans..." Mika note quant à lui une précision et une maîtrise "incroyable", ainsi qu'une belle maturité. De leur côté, Zazie et Pascal Obispo regrettent de ne pas s'être retournés...

Lilya rejoint l'équipe de Mika.

Résumé des équipes

Florent Pagny : Cécyle, Renata, Hobbs, Abel Marta, Raffi Arto, Karolyn, Abdel

Zazie : Édouard Édouard, Aurélien, Gulann, Alliel, Luca, B Demi-Mondaine

Mika : Drea Dury, Kriill, Laura, Frédéric Longbois, Mennel, Sherley Paredes, Tiphaine SG, Lilya

Pascal Obispo : Solia, Ecco, Rebecca, Queen Clary, Kelly, Jorge Sabelico, les J.A.T, Mélody, Ritchy