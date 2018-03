The Voice 7 : Un candidat fait carrière aux USA en chantant tout nu !

Avant de faire sensation dans The Voice 7 sur TF1, Eric Jetner a roulé sa bosse... et même très loin de nos frontières !

Le candidat de 32 ans qui a suscité l'intérêt du coach Pascal Obispo après avoir repris J'ai le droit aussi de Calogero a effectivement fait partie d'un boys band très particulier aux États-Unis, les Naked Boys Singing, un groupe de garçons bien faits de leur personne qui chantent nus comme leur nom l'indique.

Avec son groupe si singulier, Eric Jetner – qui, avant de s'établir à New York en 2010, avait également donné de la voix à Paris dans les comédies musicales Fame, Cabaret, Zorro ou encore Mamma Mia – a réussi à faire parler de lui puisque la formation a été invitée dans plusieurs shows télé américains !

"Aujourd'hui, j'ai 32 ans, je suis fier de qui je suis, je suis fier de ce que j'ai accompli jusqu'à présent (...) Dans The Voice aujourd'hui, j'aimerais transmettre le message qu'il faut déjà s'aimer soi. Monter sur cette scène, c'est le moyen pour moi de toucher des gens en espérant que les coachs reçoivent aussi le message, reçoivent mon émotion et qu'un fauteuil se retourne", indiquait Eric Jetner avant son audition réussie dans The Voice 7.

Découvrez l'une de leurs prestations dès à présent, ci-dessous :