The Voice 7 : Une candidate écartée de l'émission par la psychologue

Le site Télé Loisirs fait une sacrée révélation : une candidate qui avait séduit les quatre coachs de The Voice 7 a été exclue du jeu pour des raisons médicales. Explications...

Mika, Zazie, Florent Pagny et Pascal Obispo se sont tous retournés pour saluer la prestation de cette personne qui a interprété Unchain My Heart de Joe Cocker, numéro qui n'a pas été diffusé à l'antenne. Et pour cause, la candidate a été écartée du programme par la psychologue de l'émission.

Secret médical oblige, on ne sait pas exactement ce qui a poussé le médecin à exclure la chanteuse mais c'est bien pour "raisons médicales". Peut-être était-elle trop fragile ou incapable de gérer la pression des live ou d'une possible notoriété. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas la première fois qu'une telle décision est prise.

Comme le précisent nos confrères, depuis l'arrivée de The Voice en 2012 sur TF1, "pour des raisons d'agenda ou après un avis défavorable de la psychologue, trois à quatre candidats ont déjà été évincés du jeu".