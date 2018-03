The Voice 7 : Zazie choquée par le gros raté d'un Talent, Maëlle impressionne

Ce 17 mars 2018, les téléspectateurs de The Voice 7 (TF1) ont découvert une nouvelle étape du télé-crochet, l'audition finale.

Les coachs Mika, Zazie, Florent Pagny et Pascal Obispo, nouveau coach du télé-crochet, ont eu l'occasion de faire une première sélection dans leur équipe en faisant remonter les Talents sur scène sous forme de trios... et en les observant, le fauteuil bien à l'endroit cette fois ! Chaque coach avait aussi la possibilité de voler deux Talents...

Voici le résumé de ce 8e épisode présenté par Nikos Aliagas !

Team Zazie

Aurélien /Alliel / Maëlle



Voici trois Talents particulièrement déterminés selon Zazie. Maëlle a choisi de chanter Wicked Games de Chris Isaak, elle veut montrer l'étendue de ses capacités vocales. Elle n'est pas une petite fille ! Alliel, recruté à la dernière seconde, désire reprendre Sing d'Ed Sheeran. Zazie lui conseille de kiffer mais de se poser quand même sur scène, il se promène beaucoup trop. Aurélien a laissé une très bonne impression à la coach, ce soir il va chanter Un homme heureux de William Sheller. Il faut cependant qu'il fasse des efforts côté présence et interprétation.

Aurélien se lance le premier dans le combat artistique. Sa voix éraillée et son interprétation font le job. "Moi j'ai adoré, c'était super !", estime Mika.

Alliel enchaîne avec sa version de Sing. Son énergie est au rendez-vous, il se fait plaisir, joue avec le public... Les coachs sont divertis par cette proposition.

Pour finir, la jeune Maëlle prend possession de la scène. "C'est une enfant !", lâche Florent Pagny. Cependant, dès qu'elle se met à chanter, tout le monde est envoûté. Maëlle a tenu promesse et montre son incroyable voix. Florent Pagny semble impressionné. "Magnifique", échappe-t-il. C'est un vrai triomphe.

Zazie décide de poursuivre avec Maëlle. Florent Pagny repêche Aurélien...

Edouard Edouard / Anto / Luca

Luca est un débutant, ce qui effraie un peu Zazie. A-t-il eu de la chance pour sa première scène ? Ce soir, le jeune homme se produit face à un public pour la première fois de sa vie et interprète I Put A Spell On You de Nina Simone. Anto, le cousin d'Amir, chante bien... mais c'est un peu trop plat pour Zazie. Il faut qu'il s'accapare la scène. Il chantera Message personnel de Françoise Hardy. Edouard Edouard est un mélange de je-m'en-foutisme et de non-chalance pour la coach. Il chantera Et moi et moi et moi de Jacques Dutronc.

Sur scène, Luca n'est pas du tout à l'aise. Sa voix ne tient pas la route à cause du stress, Zazie est décontenancée depuis son fauteuil. Le jeune homme lance même un "Oula" en reculant sur la scène, ce qui fait aussitôt réagir les coachs. Le jeune homme trébuche de nouveau et lâche "Putain, non !" dans son micro... Zazie n'est pas bien. Luca se reprend et finit la prestation malgré ce très gros raté. Il descend de scène et finit sa chanson juste devant sa coach. "Tu t'es bien rattrapé", échappe-t-elle face au jeune homme. Et d'ajouter plus tard : "J'ai de la peine pour lui... en même temps il a jamais chanté."

Anto enchaîne avec son Message personnel. La proposition est soignée mais cela manque clairement de pep's. C'est très sage.

Edouard Edouard vient terminer ce trio. Après un gros raté et une prestation moyenne, le jeune homme peut clairement tirer son épingle du jeu. Dès les premières notes, le jeune homme de 28 ans captive les coachs avec sa version aussi drôle que maîtrisée de Et moi et moi et moi.

Zazie décide de poursuivre la compétition avec Edouard Edouard.

Team Obispo

Rébecca / Francè / Betty Patural



Pascal Obispo a ressenti la même émotion avec ces trois Talents, il les a donc opposés. Betty a choisi de chanter You Are So Beautiful de Joe Cocker. Le coach apprécie sa prestation durant la répétition, il aimerait cependant qu'elle envoie encore plus ! Francè, "un garçon charmant" selon Pascal Obispo, va chanter un autre monde de Téléphone. Il est cependant beaucoup trop raide et pas assez généreux sur les répèt'. Rébecca veut chanter Si maman si de France Gall pour montrer qu'elle peut émouvoir Pascal Obispo sans chanter l'une de ses chansons.

Rébecca ouvre la compétition dans le trio. Assise au milieu de la scène, la jolie blonde livre une prestation léchée mais peut-être moins impressionnante que ce que l'audition finale nous a offert jusque-là.

Francè poursuit avec sa version d'Un autre monde. Ses notes aiguës séduisent tout particulièrement les coachs... Le candidat n'a pas glissé de mots en corse dans sa chanson cette fois mais le succès est tout de même au rendez-vous.

Betty Patural entre en scène, Zazie prédit déjà qu'elle va "tout déchirer". Seule au piano, la jeune femme met peu de temps à envoûter l'assistance. Sa voix puissante fait mouche.

Pascal Obispo décide de poursuivre avec Betty Patural.

JAT / Mélody / Queen Clairie

Queen Clairie avait captivé avec sa version de Toxic de Britney lors des auditions, ce soir elle veut encore frapper fort avec Bachelorette de Bjork. Le coach lui demande de ne pas en faire des caisses sur scène, comme si elle était plus dans l'incantation, immobile. "Il faut gagner en sobriété", lâche-t-il. Mélody est "un lion en cage" pour Pascal Obispo, elle veut chanter ce soir J'en suis là de Slimane. Il faut qu'elle se détende ! Les JAT, afin de s'imposer, vont offrir leur version de Issue de Julia Michael. Il faut qu'elles fassent vraiment moins de vibes et qu'aucune ne tente de tirer la couverture vers elle.

Les JAT prennent place. Le trio enchaîne les harmonies avec réussite. Chaque solo est réussi et Pascal Obispo semble ravi du spectacle proposé.

Mélody prend possession de la scène et impose une autre émotion, plus posée. Ses longues notes, impressionnantes et justes, semblent toucher le coach.

Queen Clairie débute sa prestation sur Bachelorette et Mika rigole tant l'ambition est grande de reprendre ce tube si difficile. Pourtant, la jolie blonde n'en met pas une seule à côté. La prestation est très réussie.

Pascal Obispo décide de continuer avec JAT. Zazie et Mika se manifestent pour voler Queen Clairie à Pascal... Elle décide d'intégrer la team Mika.

Team Mika

Guillaume / Simon Morin / Matthias Piaux



Pour cette audition finale, Matthias Piaux a décidé de chanter Le Baiser d'Alain Souchon. Pendant les répétitions, le jeune homme est beaucoup trop stressé, sa voix ne porte pas et il oublie les paroles ! "Tu es un lapin devant les phares, ne fais pas le timide", lui lâche Mika pour le faire réagir. Simon Morin, qui a déjà participé à l'émission au Québec, chantera Believer d'Imagine Dragon. Il veut impressionner les gens. Mika trouve qu'il en fait un peu trop parfois... Guillaume, très touchant lors des auditions, a choisi Forteresse de Michel Fugain. Il veut montrer ce qu'il sait faire dans la retenue. Mika lui demande de maîtriser le plus possible son grain de folie. Il faut qu'il soit simple et puissant.

Matthias Piaux s'avance sur scène avec sa guitare. La prestation sur Le Baiser est d'abord timide mais quand le jeune homme assume sa voix, tout s'améliore et le public soutient le Talent. Est-ce que cela sera suffisant ? Le doute est permis...

Simon Morin est particulièrement décidé ce soir. Sa performance sur Believer est parfaitement maîtrisée. Mika semble très satisfait de ce qu'il voit. Le Talent n'en fait pas trop scéniquement mais lâche les chevaux vocalement. "Il a fait le job", estime Mika.

Guillaume fait sensation très vite avec son grain de voix et, parfois, des excentricités vocales. Mika aime le spectacle offert, un peu OVNI. Zazie trouve ça "déroutant" mais apprécie tout de même.

Mika décide de sauver Guillaume.

Assia / Nicolay Sanson / Frédéric Longbois

Frédéric Longbois ne va pas tenter de faire rire les coachs ce soir, il a choisi de défendre sa place avec L'aigle noir de Barbara. Lors des répétitions, Mika demande impérativement a son Talent d'éliminer toutes ces mimiques comiques parasites. Nicolay Sanson, qui a déjà participé à la 5e saison de l'émission sans succès, va ce soir chanter La Bonne étoile de Mathieu Chedid. Il doit faire attention à ne pas perdre le contrôle de sa voix. Assia, qui avait brillé lors des auditions à l'aveugle, elle va chanter Pour me comprendre de Michel Berger. Elle espère ne pas pleurer sur scène !

C'est Assia qui ouvre le bal. Sa voix fait tout de suite mouche. Sa prestation est habitée et la chanteuse parvient à ne pas être submergée par l'émotion. Un joli moment qui touche les coachs.

Nicolay Sanson arrive sur scène avec une toute autre ambiance. Sa voix est au rendez-vous, son énergie aussi. Le jeune Talent se balade sur scène et Mika est tout sourire.

Frédéric Longbois prend place au piano et entame la mélodie de L'aigle noir. Il réussit à ne pas en faire des caisses et l'émotion passe.

Mika décide de poursuivre le concours avec Frédéric Longbois.

Team Pagny

Raffi Arto /Renata / Morgane



Un trio plein de jeunesse avance dans la compétition. Morgane l'introvertie qui intrigue Florent Pagny va interpréter Bang Bang de Sheila. Elle a envie de se lâcher mais va devoir faire très attention à sa technique vocale dans de telles conditions. "Il faut que ce soit parfait, j'ai pas droit à l'erreur", estime-t-elle. Renata a choisi la chanson Carmen de Stromae pour défendre ses couleurs. Elle veut montrer cette fois qu'elle peut être aussi dans l'interprétation, plus que dans la démonstration vocale. "Je suis prête à me battre", lâche-t-elle. Raffi Arto, seulement 16 ans et surdoué du piano, a choisi Umbrella de Rihanna. Mais une version rock, évidemment !

C'est Raffi qui ouvre le bal avec sa version en partie française et totalement rock d'Umbrella. L'énergie est au rendez-vous, les coachs sont emmenés par cette proposition.

Renata enchaîne avec sa version habitée de Carmen, les coachs sont scotchés. La jeune femme est habitée et reçoit une standing ovation. "C'est vraiment bien", lâche Mika.

Morgane ferme le trio avec un Bang Bang à sa façon. Sa prestation est irréprochable mais semble, au début, légèrement en deçà de ce qu'ont proposé ses camarades. Heureusement, la jeune femme se lâche au fur et à mesure.

Florent Pagny choisit de garder Raffi Arto.

Résumé des équipes après cet épisode :

Florent Pagny : Cécyle, Hobbs, Abel Marta, Raffi Arto, Karolyn, Abdel, Gabriel, Alice N'Guyen, Thana-Marie, Julianna, Angelo, Joss Bari, Yasmine Ammari, Isadora, Lorrah Cortesi, Meryem, Aurélien

Zazie : Édouard Édouard, Gulann, B Demi-Mondaine, Liv Del Estal, Luna Gritt, Casanova, Ryan Kennedy, Maëlle, Chloé, Aliénor, Petit Green, Norig, Gabriel Laurent, Leho

Mika : Drea Dury, Kriill, Laura, Frédéric Longbois, Mennel, Sherley Paredes, Tiphaine SG, Lilya, Guillaume, Nicolay Sanson, Ubare, Alhan, Jody Jody, Djeneva, Assia, Capucine, Queen Clairie

Pascal Obispo : Solia, Ecco, Kelly, Jorge Sabelico, les J.A.T, Ritchy, Milena, Zine Yaala, Xam Hurricane, Betty Patural, Billy Boguard, Eric Jetner, Florent Marchand, Yvette