The Voice 7 : Zazie en larmes face à Maëlle et Gulaan, Hobbs impressionne

Ce 7 avril 2018, les très nombreux téléspectateurs de The Voice 7 (TF1) avaient rendez-vous avec les premiers duels de la saison.

Les coachs Mika, Zazie, Florent Pagny et Pascal Obispo, nouveau coach du télé-crochet, ont eu une nouvelle fois l'occasion de faire s'affronter des Talents de leur équipe afin d'amener les meilleurs jusqu'aux futurs live. Cette fois, les candidats se sont affrontés en duo sur la même chanson.

Voici le résumé de ce 11e épisode présenté par Nikos Aliagas !

Team Zazie

B Demi-Mondaine VS Luna Gritt



Pour le premier duel de la soirée, B Demi-Mondaine a été opposée à Luna Gritt. La voix rock contre la voix blues. Zazie leur a proposé de s'affronter sur Sweet Dreams d'Euryhtmics. Lors des répétitions, les deux voix graves pleines de caractère se mêlent pour le plus grand bonheur de la coach qui réalise déjà qu'elle va avoir bien du mal à se séparer de l'une d'entre elles. Celle qui pourra la surprendre encore et toujours devrait s'attirer ses faveurs...

Sur scène, les deux jeunes femmes s'avancent comme si elles se défiaient de loin. Dès les premières notes, Florent Pagny est très satisfait de ce qu'il voit. "Ça démarre fort !", lâche-t-il avec le sourire. Chacune dans leur style, les jeunes femmes font le show et les notes s'enchaînent avec facilité. Même le charisme est au rendez-vous ! "C'est un duel totalement équilibré (...) Merci à toutes les deux, c'est très serré mais c'est ce que je recherchais", estime Zazie.

Florent Pagny et Mika choisiraient B Demi-Mondaine et Pascal Obispo Luna Gritt.

Zazie décide de poursuivre avec B Demi-Mondaine.



Maëlle VS Gulann

La cadette et le doyen de l'équipe Zazie vont s'affronter ce soir. Ces deux Talents sont "profondément guidés" par la musique estime la chanteuse. Maëlle a une voix d'ange qui touche beaucoup la coach, Gulann est un artiste avec beaucoup de relief. Zazie a choisi de les opposer sur Fragile de Sting. Maëlle est très impressionnée par son rival... Lors du coaching, l'interprète d'Un Point c'est toi est conquise par la proposition.

Sur scène, ce duo inattendu choppe tout de suite l'attention des coachs et du public. Une ambiance délicate s'installe et l'émotion est au rendez-vous. Ce tandem fonctionne à merveille et il est très difficile d'imaginer qui Zazie va garder dans son équipe.

Florent Pagny et Mika garderaient Maëlle, Pascal Obispo n'arrive pas à trancher. Florent Pagny et Mika insistent sur le fait que Gulann, bienveillant, a permis à sa cadette de prendre le dessus. Un très beau geste.

Zazie, en larmes, décide de poursuivre la compétition avec Maëlle. Tous les coachs ont les larmes aux yeux devant la beauté du moment.



Team Obispo

Xam VS Florent Marchand

Ils n'ont rien à voir musicalement. Xam est un punk, un amoureux de la scène peu formaté et déjanté. Florent Marchand est plus construit, carré et avec une belle voix actuelle. Pascal Obispo a décidé de les opposer sur Les Histoires d'A des Rita Mitsouko. Les deux jeunes hommes ont peur d'être évincés et vont donc tout faire pour s'imposer. Florent Marchand doit être plus foufou, plus décoincé sur scène. Xam a des petits problèmes de justesse...

Une fois sur scène, Xam et Florent mettent l'ambiance sur le plateau. Le public est réceptif, il faut dire que les Talents ont remplacé les prénoms de la chanson par les noms des coachs. Florent se lâche, Xam se maîtrise, le duo est de bonne facture. Pascal Obispo est satisfait.

Zazie, Mika et Florent Pagny garderaient Xam.

Pascal Obispo décide de poursuivre avec Xam.

Team Mika

Ubare VS Frédéric Longbois

Mika dit avoir eu un flash. Il a rêvé de ce duel barré entre "les OVNI" de son équipe. Pour le coach, la force de Frédéric réside dans sa voix et dans sa folie. Pour Ubare, c'est sa sensibilité discrète et généreuse. Il a choisi de les opposer sur Puisque vous partez en voyage de Jacques Dutronc et Françoise Hardy. Ubare a peur que son accent coréen lui porte préjudice, Mika et Frédéric la rassurent. Il faut cependant que les deux Talents échangent plus lors de leur duo/duel.

Sur scène, deux pianos se font face. Ubare et Frédéric Longbois entament la mélodie à quatre mains et une ambiance jazzy très reposante s'installe aussitôt. Le fantaisite arrive à se maîtriser et à ne pas trop faire "le chanteur" et Ubare est plus généreuse que jamais. Les coachs sont très amusés par leurs petits instants de comédie... C'est un succès !

Florent Pagny et Pascal Obispo garderaient Frédéric Longbois et Zazie Ubare.

Mika décide de poursuivre avec Frédéric Longbois.

Capucine VS Sherley Paredes

Sherley a une vraie intensité, une voix "comme une tronçonneuse". Capucine a une voix d'une extrême beauté selon Mika, pleine de détails. Mika a voulu les faire s'affronter sur L'amour en solitaire de Juliette Armanet. Sherley a peur de la douceur hypnotique de Capucine, Capucine a besoin de l'énergie de et de l'ouverture de Sherley. Mika veut que les jeunes femmes s'influencent... et qu'elles sourient. Le coach redoute le moment où il devra se séparer de l'une d'elles.

Sur la scène de The Voice, les jeunes femmes font ce qu'elles savent faire. Capucine hypnotise l'auditoire, Sherley le captive... Aucune fausse note à signaler. La gestuelle et les déplacements sont maladroits mais les voix sont là.

Zazie choisirait Sherley, Florent Pagny n'arrive pas à se décider, Pascal Obispo garderait Capucine.

Mika poursuit la compétition avec Sherley Paredes.

Mennel VS Casanova

Mennel ayant décidé de quitter le concours, c'est Casanova qui se produira en live. Ce dernier avait perdu son duel contre la jeune femme.

Team Pagny

Hobbs VS Isadora



Florent Pagny a décidé de les opposer car ce sont deux "super techniciens" du chant. Le jeune homme a une voix qui procure beaucoup d'émotions selon le coach, Isadora est quant à elle déjà une chanteuse complète capable de se balader sur tous les styles. Florent Pagny a décidé qu'ils allaient se mesurer l'un à l'autre sur le titre Attention de Charlie Puth. Hobbs n'est pas ravi de ce choix, il trouve le morceau trop dansant... Ce n'est pas son registre. Pourtant, lors des répétitions, la magie opère et le duo fait sensation auprès de Florent Pagny.

Une fois sur scène, Hobbs et Isadora imposent leur grain de voix et leur présence scénique. On constate que Florent Pagny est ravi de voir ses poulains se faire plaisir sur scène. C'est un très beau duo. "Vous êtes très doués et c'est agréable à vivre", juge le coach.

Pascal Obispo, Mika et Zazie garderaient Hobbs.

Florent Pagny décide de poursuivre avec Hobbs.



Raffi Arto VS Aurélien

Un rocker contre un chanteur de blues. Le jeune Raffi est un surdoué selon Florent Pagny et il a envie de voir ce qu'il est capable de faire. En ce qui concerne Aurélien, le Talent a été repêché de la team Zazie. Florent Pagny apprécie sa voix capable d'aller très haut. Le coach a décidé de les opposer sur Toute la musique que j'aime de Johnny Hallyday. Raffi doit réussir à assumer sa voix grave et Aurélien doit être plus dynamique dans son interprétation.

Sur scène, Raffi Arto (sans son piano habituel) fait face à Aurélien. Les voix ne se mêlent pas vraiment, la voix de Raffi semble un peu faible sur ce titre qui demande un certain coffre, Aurélien semble prendre le dessus...

Pascal Obispo, Mika et Zazie choisiraient Raffi Arto pour tout son parcours.

Florent Pagny décide de poursuivre la compétition avec Aurélien

Résumé des équipes après cet épisode :

Florent Pagny : Hobbs, Abel Marta, Raffi Arto, Abdel, Gabriel, Thana-Marie, Angelo, Joss Bari, Yasmine Ammari, Lorrah Cortesi, Meryem

Zazie : Édouard Édouard, B Demi-Mondaine, Liv Del Estal, Maëlle, Chloé, Norig, Leho, Karolyn

Mika : Drea Dury, Laura, Frédéric Longbois, Sherley Paredes, Lilya, Guillaume, Nicolay Sanson, Alhan, Assia, Queen Clairie, Casanova

Pascal Obispo : Solia, Ecco, Kelly, les J.A.T, Milena, Zine Yaala, Xam Hurricane, Betty Patural, Billy Boguard, Eric Jetner, Yvette, Kriill