The Voice 8 : Jenifer, émue, quitte le plateau en larmes et un gagnant revient !

Samedi 16 mars 2019, Jenifer, Soprano, Mika et le dernier venu Julien Clerc ont continué les auditions à l'aveugle de la 8e saison de The Voice sur TF1. Pour ce 6e prime time encore consacré aux auditions à l'aveugle, chaque coach a tenté d'attirer les plus belles voix dans son équipe.

Pour rappel, une nouvelle règle perturbe cette étape cruciale. Celle-ci permet aux coachs de "bloquer" une autre star du programme pour l'empêcher de recruter un Talent. C'est grâce à trois boutons présents devant elles que nos stars de la chanson peuvent opérer... Bien sûr, elles ne peuvent exercer ce blocage qu'une seule fois par coach.

Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous !

Résumé du 16 mars 2019.

Camille : Leave a Light on – Tom Walker

La semaine dernière, Camille (16 ans, originaire de la région parisienne) avait appris qu'elle allait participer aux auditions alors qu'elle était dans le public avec sa maman. Elle assure à Nikos que ce moment restera gravé à vie dans sa mémoire. Si elle a commencé l'aventure dans le public, elle espère pouvoir en ressortir par "la porte des artistes".

Face aux coachs, Camille ne triche pas et envoie du bois. Son interprétation est sobre, les notes puissantes, c'est assez bluffant. Mika est séduit malgré des imperfections mais hésite à se retourner. Voyant qu'aucun de ses camarades ne se retourne, il buzze finalement. "C'est du vrai ! C'était pas parfait mais quand c'est du vrai, on peut pas te laisser partir", a-t-il expliqué face à la jeune fille ravie d'intégrer son équipe.

Camille intègre l'équipe de Mika.

Valérie Daure : I Will Survive – Gloria Gaynor

Valérie vient de Montréal au Québec et ne dévoile pas son âge car c'est très impoli de le demander à une jeune femme. Elle a commencé sa carrière dans le stand-up (à la base pour pouvoir affronter le racisme) et s'est peu à peu ouverte sur le chant. C'est en tant que choriste durant un showcase qu'elle s'est découverte. "Ce soir, j'ai envie que le public voie mon âme de guerrière", lâche-t-elle avant de monter sur scène.

Face aux coachs, Valérie démarre sa prestation presque sans musique. Une intro captivante et originale pour cette chanson culte. Lors d'un passage rappé, Soprano se retourne. Jennifer lui emboîte le pas sur une note très haute atteinte quelques secondes plus tard. À la toute fin, Julien Clerc ne retourne puis Mika le rejoint. Carton plein ! Valérie a l'embarras du choix... Mika apprend lors du débriefing que cette chanson est associée au football en France.

Valérie Daure intègre l'équipe de Julien Clerc.

David Té : Formidable – Stromae

David a 21 ans, il chante à la gare Saint-Lazare à Paris depuis 4 ans. À ses 10 ans, il a été placé en foyer et s'est réfugié dans la musique. Il a vécu cette période avec beaucoup de difficulté. Ses amis lui ont conseillé de se produire devant un public pour vaincre sa timidité... et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à chanter à la gare. Avec The Voice, il a envie de se challenger. "Cette scène, c'est un rêve qui devient réalité", commente-t-il.

Face aux coachs, David entame sa prestation avec une certaine timidité... mais un sens certain de l'interprétation. Les coachs ne semblent pas très réceptifs en début de performance mais, quand la voix prend de l'ampleur, Soprano se retourne finalement. Jenifer est également séduite et se manifeste dans la foulée. Soprano a apprécié que le jeune homme se lâche quand il pensait que c'était perdu pour lui.

David intègre l'équipe de Jenifer.

Scam Talk : This is America – Childish Gambino

Ce duo vient de Bordeaux, ils se sont rencontrés lors d'ateliers entre musiciens. Depuis, ils ne se quittent plus, ils sont comme un "petit couple." Si l'un maîtrise les parties chantées et l'instrumental, l'autre est plutôt spécialisé dans le beat box. Il a même participé au dernier championnat de France de la discipline... championnat qu'il a remporté, il est donc champion de France 2018. "On veut monter sur scène pour prendre notre pied, avoir un max de fun", lancent-ils avant de se produire face aux coachs avec deux loopers, deux machines qui permettent d'enregistrer leurs voix.

Face aux coachs, les Scam Talk (28 ans chacun) imposent tout de suite une ambiance électronique grâce à leurs appareils. Un ping-pong très moderne prend place dans le duo... Il y a de la voix, de la danse, des effets sonores, de la présence scénique... Jenifer est la première coach emballée rapidement suivie par Soprano. Mika et Julien Clerc se retournent à la toute dernière seconde. Avant qu'ils choisissent leur équipe, Soprano propose au duo de faire un freestyle. Les trois artistes improvisent un rap devant un public conquis.

Scam Talk intègre l'équipe de Soprano.

Laura : Les Enfants paradis – Saez

Laura a 17 ans, elle est étudiante en première année de médecine à Marseille. Elle a conscience d'avoir une image de fille qui a confiance en elle, qui est à fond dans ses études, qui est très sérieuse mais elle dit être finalement très sensible au fond d'elle. Face à ce paradoxe, elle dit trouver un refuge dans la musique. Le texte des chansons est très important pour elle, que ce soit en français ou en anglais, il faut que ça lui parle. Elle veut transmettre des émotions.

Face aux coachs, Laura démarre sa reprise de Saez, une chanson sur les attentats qu'elle sait peu connue. Jenifer et Julien Clerc, très touchés par le texte et l'interprétation, se retournent les premiers. L'émotion monte et Mika semble impressionné par les capacités vocales de Laura... Cependant, il ne se manifeste pas.

Laura intègre l'équipe de Julien Clerc.

Tania : Besame mucho – Cesaria Evora

Tania, 32 ans, est tsigane. "Chez nous la musique, c'est une passion très très forte, on vit en musique de génération en génération", lâche-t-elle d'entrée de jeu. Sa maman, Negrita, est très connue chez les gens du voyage. Tania est très fière d'elle. Celle-ci va même l'accompagner à la guitare sur scène. Elle veut montrer à sa maman qu'elle est capable de prendre la relève. "Si je vois de l'émotion dans le regard de ma maman, ce sera le plus jour de ma vie", lâche-t-elle.

Face aux coachs, Tania séduit très vite. Jennifer est la première à se manifester. Mika regrette qu'il y ait beaucoup de vibrato mais reconnaît que c'est pas mal du tout malgré tout. Il rejoint Jenifer dans la compétition, suivi par Soprano. "Je veux voir ! Je veux voir !", lâche le rappeur en se retournant.

Tania intègre l'équipe de Jenifer.

Très émue par Negrita, qui lui rappelle sa grand-mère, Jenifer craque et fond en larmes. Soprano se lève pour voir si tout va bien. Elle quitte le plateau quelques minutes sous les applaudissements du public.

Anne-Sophie : Loving You – Minnie Riperton

Anne-Sophie (22 ans) assume dans son portrait d'avoir "une voix très particulière". Elle a une voix parlée très différente de sa voix chantée. Elle espère que sa particularité lui ouvrira les portes du concours. TF1 nous propose de découvrir sa prestation à l'aveugle, comme si nous étions coachs.

Face aux coachs, Anne-Sophie dévoile une voix douce, presque comme sous hélium, cartoonesque. Jenifer, est, comme souvent, la première à se retourner, impressionnée par les notes très aiguës de l'artiste. Mika se retourne en fin de prestation, suivi par Soprano. "Il y avait un côté dessin animé, vintage", lâche Mika lors de son débriefing. "Moi tu m'as fait pensé à un petit oiseau, à Blanche-Neige et les sept nains", commente Jenifer.

Anne-Sophie intègre l'équipe de Jenifer.

Estelle : Heathens – Twenty One Pilots

Estelle a 19 ans et annonce que la musique représente tout dans sa vie. Elle s'est toujours sentie différentes des autres, notamment physiquement. "Je suis assez grande, assez large", explique-t-elle. Plus jeune, elle ne se sentait pas à l'aise lorsqu'elle était entourée d'autres jeunes filles plus petites, plus sveltes. Elle a vécu des hauts et des bas et c'est grâce à ces bas qu'elle s'est dit qu'il fallait qu'elle s'accepte, qu'elle n'avait pas le choix. La musique lui fait du bien, lui donne confiance en elle. Même si elle perçait, elle continuerait à chanter dans le métro.

Face aux coachs, Estelle impose tout de suite une voix pleine et assurée, parfois éraillée. Les coachs sont tout de suite intéressés. Dès que la prestation part en rap, Jenifer et Soprano se retournent quasi simultanément. Mika se décide quelques secondes plus tard alors que la chanteuse était en voix de tête, Julien Clerc hésite... mais se retient finalement. "Tu m'as fait penser à une P!nk", commente Jenifer.

Estelle intègre l'équipe de Mika.

Théophile Renier : Malheur, malheur – Maître Gims

Théophile est l'un des gagnants de The Voice Belgique. Courageux, il a décidé de se frotter aux coachs français. "Retour à la case départ, je veux que ma musique dépasse les frontières", commente le chanteur. Ses proches sont fiers de lui, qu'il prenne le risque de tout recommencer alors qu'il pourrait "se planter" ici dès les auditions. Théophile affirme qu'il est hyper concentré et qu'il va tout donner. "Je viens remettre mon titre en jeu. Je cherche à me dépasser, ça me stimule", lâche-t-il.

Face aux coachs, Théophile démarre doucement avec sa voix grave. Sur le refrain, le Belge lâche les chevaux avec une grande maîtrise. Julien Clerc se dandine et se retourne sur le chanteur. Il est séduit. Mika est plus perplexe. Soprano se demande même s'il n'y a pas plusieurs personnes sur scène.

Théophile Renier intègre l'équipe de Julien Clerc.

Adrien : The Greatest Showman

Adrien a 27 ans, il n'a pas grandi dans une famille très artistique et n'a pas été poussé dans ce sens dans sa jeunesse. Ce n'est que récemment qu'il a décidé de débuter "une deuxième vie" et de se lancer dans le chant, le théâtre, la musique... Il est intermittent du spectacle depuis quatre ans. Il a fait pas mal de comédies musicales, il a fait Résiste de France Gall notamment. "C'est un rêve éveillé de faire ce métier", explique-t-il. Son nouveau défi, c'est de se lancer en solo.

Face aux coachs, Adrien instaure tout de suite une ambiance comédie musicale à la Greatest Showman. Il se déplace partout sur scène, il danse, il enchaîne les envolées, le public est débout... Soprano ne veut pas rater ça et se retourne pour découvrir la prestation. Adrien finit sa prestation en grand écart facial.

Adrien intègre l'équipe de Soprano.

Résumé des équipes

Julien Clerc : Laureen, Shaun, Virginie (Lisa Angell), Ava Baya, Antso, Gilles San Juan, Camille Hardoin, Léonard, Clémentine, Lily Jung, Claire, Alex Adam, Valérie Daure, Théophile Renier

Jenifer : Poupie, Ismail, Sidoine, Arezki, Ilycia, Haze, Léona Winter, Anton, Marouen, Tania, Anne-Sophie, David Té

Mika : Gjon's Tears, Gage, Agathe, Louna, Clem Chouteau, Albi, High Levels, Hannah Featherstone, Whitney, Coco, Camille, Estelle

Soprano : Clément, Mayeul, Vay, Maxime, Pearl, Geoffrey, Adrian Byron Burns, Godi, Valentin, Virginie, Scam Talk, Adrien