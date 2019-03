The Voice 8 : Julien Clerc dabe grâce à Godi, une drag queen fait sensation !

Ce samedi 2 mars 2019, Jenifer, Soprano, Mika et le dernier venu Julien Clerc ont poursuivi les auditions à l'aveugle de la 8e saison de The Voice sur TF1. Comme d'habitude, pour ce 4e prime time consacré aux auditions à l'aveugle, chaque coach a tenté d'attirer les plus belles voix dans son équipe.

Pour rappel, une nouvelle règle pimente cette nouvelle saison. Celle-ci permet aux coachs, lors des auditions à l'aveugle, de pouvoir "bloquer" une autre star du programme pour l'empêcher de recruter un Talent. C'est grâce à trois boutons présents devant elles que nos stars de la chanson peuvent opérer... Bien sûr, elles ne peuvent exercer ce blocage qu'une seule fois par coach.

Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous !

Résumé du 2 mars 2019.

Haze : The Best - Tina Turner

Le père du Talent, qu'on ne découvrira que sur scène, dit qu'il ne laisse personne indifférent avec sa voix. Il est né malade, sans défenses humanitaires et les médecins pensaient ne pas pouvoir le sauver. Il aurait tellement hurlé de douleur que ses cordes vocales se seraient déchirées... ce qui explique son timbre de voix aujourd'hui.

Face aux coachs, le candidat de 41 ans dont on n'entend que la voix se donne à 100% et sa voix éraillée fait des merveilles. Tous sont captivés. Jenifer est la première à se retourner dès le premier refrain... et la seule. Mika trouve qu'il manque un petit quelque chose, que ça ne monte pas assez en puissance. Jenifer est ravie d'être la seule coach intéressée. "J'ai aimé la puissance de ta voix. On va juste travailler sur les nuances...", lâche la coach.

Haze intègre l'équipe de Jenifer.

Clémentine : Fais-moi une place - Julien Clerc

Clémentine a 16 ans, elle est lycéenne. Elle a commencé le piano toute petite et a eu envie d'écrire des chansons suite à la mort de son papa lorsqu'elle avait 12 ans. Ce soir, elle reprend une chanson de Julien Clerc et a conscience que c'est toujours un peu risqué de reprendre un titre d'un coach. "Les paroles sont magnifiquement bien écrites", justifie-t-elle. Clémentine espère que l'artiste qu'elle respecte tant sera réceptif à sa version du titre culte.

Face aux coachs, Clémentine se lance et installe tout de suite une atmosphère très émouvante grâce à son interprétation particulièrement prenante. Tous les coachs se retournent vers Julien Clerc... Ce dernier semble très touché par ce choix. Mika est cependant le premier coach à se manifester. Julien Clerc le suit en fin de prestation et le public est soulagé. "Merci infiniment, vous n'imaginez pas à quel point ça me touche", lâche le coach ému.

Clémentine décide d'intégrer l'équipe de Julien Clerc.

Geoffrey : Leave a Light On - Tom Walker

Geoffrey a 19 ans et suit des cours de musique au Cours Florent. Il fait de la musique depuis tout petit. Il a grandi en regardant toutes les saisons de la Star Academy et c'est Grégory Lemarchal qui lui a donné envie de chanter. The Voice, c'est un rêve pour Geoffrey. "Jamais j'aurais cru m'y retrouver en vrai", lâche-t-il. Geoffrey est également heureux de rencontrer Nikos Aliagas. "J'ai de l'appréhension mais on a qu'une vie", dit-il avant de se lancer sur scène.

Face aux coachs, Geoffrey entame sa prestation avec panache. Dès les premiers éclats de voix, Mika semble intéressé. Il ne met que quelques secondes supplémentaires à se décider. Il va combattre pour ce Talent. Sur le refrain, Soprano se manifeste suivi par Julien Clerc. Jenifer se joint à la bataille... Ce Talent est très convoité ! "C'était très très bien, tu chantes très bien", commente Mika.

Geoffrey décide d'intégrer l'équipe de Soprano.

Léona Winter : La Voix - Malena Ernman

Leona Winter est une artiste transformiste. Son nom de naissance est Rémy et le jeune homme de 23 ans vient de Perpignan. Dans la vie de tous les jours, il dit être très introverti et timide. En revanche, sur scène il se transforme en femme sûre d'elle ! "Je ressens vraiment une vraie plénitude quand je suis sur scène", commente-t-il. Il affirme que la plupart du temps, les gens ne se rendent pas compte qu'il est un homme... Il faut dire que sa voix opératique aide à créer l'illusion. "Je veux prouver que j'ai un vrai talent pour le chant", commente-il avant de monter sur scène.

Face aux coachs, Léona Winter impose très vite une ambiance loufoque qui interpelle les coachs. Pour autant, aucun ne se retourne. Jenifer demande à Mika de le faire car il aime les propositions originales. En fin de prestation, Jenifer lance à Julien Clerc : "Il y a beaucoup de fantaisie quand même, on se retourne ?" Et les deux coachs se manifestent enfin.

Léona Winter décide d'intégrer l'équipe de Jenifer.

Adrian Byron Burns : Father & Son - Cat Stevens

Adrian a 67 ans, il est d'origine américaine mais vit dans le sud de la France. Il aime le soleil, le bon vin... et tout ce qui est français. Du haut de son expérience, il a sorti 9 albums et chanté avec les plus grands... dont B.B. King. Il veut prouver ce soir qu'à 67 ans il n'est pas trop tard, que son heure pour être sur le devant de la scène est enfin arrivée.

Face aux coachs, Adrian dévoile sa voix très très rauque et les coachs sont emportés... sans pour autant se retourner sur da proposition. "C'est intéressant", estime Jenifer. Il faudra attendre les toutes dernières notes pour que Mika et Soprano buzzent. Que le combat commence entre les deux coachs ! "C'était très beau", lâche Mika. "C'est une voix qui raconte des histoires", surenchérit Soprano.

Adrian Byron Burns décide d'intégrer l'équipe de Soprano.

Sherley : Blue Jeans - Lana del Rey (version Clara Luciani)

Sherley a 23 ans, elle travaille au rayon beauté d'un supermarché en Haute-Marne. Elle a envie de chanter depuis qu'elle a 15 ans et qu'elle a rencontré Tristan, son chéri, au lycée. Il a craqué en l'entendant chanter alors qu'ils étaient adolescents... et ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Dans sa commune, elle fait partie d'un groupe de musique et chante avec ses meilleurs amis. C'est la première fois qu'elle vient à Paris pour faire un casting aussi important que celui de The Voice.

Face aux coachs, Sherley dévoile une voix chaude avec une belle assise. Les coachs sont séduits sans être 100% convaincus... Mika la trouve trop nerveuse. Jenifer est embarquée... elle se retourne à la toute dernière seconde.

Sherley intègrer l'équipe de Jenifer.

Godi : La Pluie - Orelsan feat. Stromae

Godi a 22 ans, il vient du sud de la France et c'est un jeune bûcheron aux faux-airs de Johnny Hallyday. Il aime être dans l'action, avec son métier il peut "travailler son corps sans aller à la muscu". Il travaille avec son papa dans leur petite entreprise depuis deux ans. S'il est heureux de sa relation avec son père, il ne se voit pas faire ce métier toute sa vie... d'autant plus qu'il a découvert la musique lors d'une soirée karaoké dans un restaurant ! Sa maman, astrologue, croit beaucoup en lui... Elle a eu une vision, elle le voit en haut de l'affiche.

Face aux coachs, Godi se lance dans un rap inattendu. Soprano, évidemment, est tout de suite captivé. Mika reconnaît que ce talent est intéressant et Julien Clerc se met à daber en entendant la mention de son nom dans les paroles. En fin de prestation, Jenifer puis Soprano se retournent sur Godi. Le père du jeune homme est rassuré ! Au comble du bonheur, Godi demande à pouvoir faire un salto sur scène et s'exécute. Quel showman !

Godi décide d'intégrer l'équipe de Soprano.

Hannah Featherstone : Feeling Good - Nina Simone

Hannah a 32 ans et confie avoir un rapport de "Je t'aime, moi non plus" avec la musique. Son père est un compositeur professionnel et son frère et sa soeur sont aussi musiciens. Elle a toujours aimé la musique mais en étant entourée de professionnels, elle a souvent eu peur de ne pas être au niveau. Pleine de doutes, elle a décidé de partir en Angleterre pour faire des études de psychologie. Elle a essayé de mettre la musique de côté pendant ses études... mais en vain. Quand elle n'était pas en cours, elle faisait ses compositions à l'ordinateur avec son casque.

Face aux coachs, Hannah s'assoit derrière son synthé et entame les premières notes de sa reprise. Jenifer, qui adore ce répertoire, est tout de suite attentive. La voix singulière d'Hannah attire beaucoup nos coachs. Jenifer est la première à manifester son intérêt en buzzant. Quand la candidate se met à utiliser la technique pour faire des loops et des effets avec sa voix, Soprano se retourne instantanément et demande à Mika de ne pas le suivre. Mika désobéït et se retourne à la dernière seconde. "Tu as une voix très suave, très soul, très blues", commente Jenifer.

Hannah Featherstone décide d'intégrer l'équipe de Mika.

Résumé des équipes

Julien Clerc : Laureen, Shaun, Virginie (Lisa Angell), Ava Baya, Antso, Gilles San Juan, Camille Hardoin, Léonard, Clémentine

Jenifer : Poupie, Ismail, Sidoine, Arezki, Ilycia, Haze, Léona Winter

Mika : Gjon's Tears, Gage, Agathe, Louna, Clem Chouteau, Albi, High Levels, Hannah Featherstone

Soprano : Clément, Mayeul, Vay, Maxime, Pearl, Geoffrey, Adrian Byron Burns, Godi