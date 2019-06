The Voice 8, la finale : Whitney grande gagnante, Mika est le coach vainqueur !

Jeudi 6 juin 2019, TF1 diffusait la grande finale de The Voice 8. Jenifer, Mika, Soprano et Julien Clerc ont enfin su qui le public de la Une avait décidé de désigner comme étant "la voix" de 2019.

Durant cette soirée animée par Nikos Aliagas et Karine Ferri, les 4 Talents encore en lice ont partagé la scène avec Aya Nakamura, Patrick Bruel, M. Pokora, Florent Pagny, Vitaa, Slimane et Maëlle, la gagnante de la précédente édition qui vient de dévoiler le single Toutes les machines ont un coeur.

TEAM JENIFER

Sidoine : Crazy de Gnarls Barkley

Après avoir convaincu avec une reprise de Vole de Céline Dion, Sidoine a cette fois choisi le titre Crazy. Jenifer le trouve très authentique et Sidoine a appris à s'assumer grâce à l'émission et aux coachings. Elle veut qu'il se lâche ce soir et qu'il tienne ses notes hautes... Elle a confiance en lui et en son originalité. Sur scène, il livre une prestation sombre, puissante et habitée. Le public est conquis. "Tu as su franchir les étapes avec beaucoup d'intégrité, tu as une belle évolution. Ce soir, on a un bel artiste accompli", commente Jenifer.

Pour son duo avec une star de la chanson, Sidoine a pu partager la scène avec M. Pokora. L'ex-coach du télé-crochet a accepté de chanter en duo son titre Le monde avec le Talent. Bien entendu, la star strasbourgeoise a fait sensation et le tandem a proposé un tableau léché. Un bel écrin pour Sidoine qui n'a pas démérité dans cet univers légèrement R'n'B.

TEAM MIKA

Whitney : A Moment In Time de Whitney Houston



Sa reprise de Make You Feel My Love de Bob Dylan avait beaucoup plu lors de la demi-finale, Whitney a décidé cette semaine d'épater avec A Moment In Time, une chanson qu'elle a choisi pour surprendre son père présent en plateau. Il est fan de Whitney Houston et elle ne lui a jamais chanté cette chanson car elle la jugeait trop difficile pour elle. Lors des répétitions, la jeune femme qui s'est libérée grâce au programme assume de vouloir prendre des risques. Sur scène, elle réussit son coup et émeut tout le monde... C'est un sans faute. Son père est en larmes. Mika est très fier.

Pour son duo avec une star de la chanson, Whitney a pu partager la scène avec l'incontournable Aya Nakamura. La jeune candidate, qui souffre de fibromyalgie (ce qui, à cause de fortes douleurs musculaires, la force parfois à se déplacer avec des béquilles) a donc fait vibrer le public avec son interprétation du tube Djadja, le plus gros hit en date de la star qui monte. Un vrai succès.

TEAM SOPRANO

Clément : Earth Song de Michael Jackson

La semaine dernière, il avait convaincu le public en reprenant La Quête de Jacques Brel. Cette semaine, pour la finale, il a décidé de nous émouvoir avec une reprise de Michael Jackson. Soprano est très ému lors des répétitions, il est fier de son poulain qui sait transmettre des émotions. Une fois sur scène, Clément livre une prestation léchée et sans fausse note. La mise en scène avec des grandes voiles orange qui virevoltent avec le vent complète la beauté du moment. "Il met les frissons, c'est une leçon de vie ce qu'il fait [il n'avait pas été sélectionné il y a quelques années, NDLR]", commente le coach.

Pour son duo avec une star de la chanson, Clément a pu partager la scène avec Florent Pagny. L'ex-coach de The Voice et le Talent ont interprété Les Murs porteurs en duo. Un joli moment. Face à la voix imposante de Florent Pagny, le jeune Talent n'a vraiment pas démérité. Quelle évolution !

TEAM JULIEN CLERC

Pierre Danaë : La Vie en rose d'Edith Piaf... en version rock !

Pierre Danaë n'a jamais déçu son coach et le public. La semaine dernière, il avait encore marqué des points grâce à son interprétation de The Scientist de Coldplay. Il ne s'en remet pas d'avoir été choisi par le public la semaine dernière. Lors des répétitions, Julien Clerc veut qu'il donne un aspect heureux et pas sinistre à son interprétation du titre culte... Cela doit être joyeux ! A part ça, le coach est emballé par ce choix. Lors du live, la voix de Pierre est moins mise en valeur qu'auparavant... mais Julien Clerc croit en sa victoire.

Pour son duo avec une star de la chanson, Pierre Danaë a pu partager la scène avec Patrick Bruel. C'est sur le titre Alors regarde que le Talent et la star de la chanson ont donné de la voix. En rivalisant avec Patrick Bruel, Pierre a pu prouver qu'il avait tout d'un grand. Patrick Bruel se trompe d'ailleurs durant le live et s'en excuse aussitôt... Le duo propose même un rap au milieu de la chanson. Une performance imparfaite mais franchement sympathique.

Dernier duo avec les coachs...

Suite à ces performances avec les stars, c'est avec les coachs que les finalistes donnent de la voix. Jenifer et Sidoine reprennent J'ai un problème de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Mika et Whitney Skinny Love de Birdy. Soprano et Clément ont repris Tous les cris, les S.O.S de Daniel Balavoine et, enfin, Julien Clerc et Pierre Danaë ont repris Formidable de Charles Aznavour.

VERDICT

Le public de TF1 a parlé, Whitney est la grande gagnante de The Voice 8 avec 37,9% des voix. Clément suit de peu avec 37,5, Sidoine avec 13,3% et Pierre Danaë avec 11,3%.