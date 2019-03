The Voice 8 – Leona Winter, drag queen: "J'ai appris à faire face aux critiques"

Ce 2 mars 2019, dans The Voice 8 sur TF1, le public découvrira les premiers pas de Leona Winter dans la compétition. Leona Winter est l'un personnage incarné par le candidat Rémy Solé. Ce dernier a accepté de répondre aux questions de 20 minutes avant la diffusion de sa prestation face aux coachs...

D'entrée de jeu, le jeune homme de 23 ans originaire de la banlieue de Perpignan a expliqué : "Je suis évidemment une drag queen mais ce mot a tendance à évoquer quelqu'un de plus exubérant. Je préfère dire 'transformiste', qui est un terme plus général, que les gens vont comprendre et qui connote le côté artistique du métier." Et de poursuivre sur l'origine de ce personnage qui lui permet de prendre confiance sur scène : "À l'âge de 17 ans, je suis parti vivre en Espagne. Là-bas, avec mon mari – qui est aussi mon manager et professeur de chant –, on a monté un bar, un petit cabaret. Un jour, on a organisé une soirée karaoké live avec un show. Pour ajouter un peu de piquant et de folie, on s'est 'transformés', autant lui que moi. Ça a très bien marché auprès du public, davantage que quand je chantais 'en homme'."

Depuis cette époque, Leona Winter a travaillé son look, sa voix, son aisance scénique... et a même participé à un concours de chant pour drag queens au Chili ! "Cette émission chilienne, The Witch 2, je l'ai tournée il y a deux ans et demi mais elle n'a été diffusée que récemment. J'en ai retiré un certain bagage en termes de personnalité, cela m'a appris à faire face aux critiques." Et de reconnaître : "The Voice, c'est quand même un autre niveau de compétition, qui n'est basé que sur la voix, tandis que dans The Switch, on pouvait tirer son épingle du jeu avec plusieurs autres aspects."

Pour finir, questionné sur la possibilité pour lui de chanter sans son personnage féminin, Rémy a indiqué : "Pour le moment, je ne pense pas. Leona est un personnage qui me permet de lever la barrière de ma pudeur et qui m'aide à me sentir à l'aise sur scène. Après, pourquoi pas chanter en tant que Rémy, en fonction de l'évolution de l'émission ou de mon personnage public ? Je laisse toujours les portes ouvertes et je vois ce que m'apporte le destin." À suivre...