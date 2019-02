The Voice 8 : Maxime veut être tout nu avec les coachs, Clem Chouteau captive

Ce samedi 23 février 2019, Jenifer, Soprano, Mika et Julien Clerc ont poursuivi les auditions à l'aveugle de la 8e saison de The Voice sur TF1. Comme d'habitude, chaque coach a tenté d'attirer les plus belles voix de France dans son équipe lors d'auditions à l'aveugle.

Pour rappel, une nouvelle règle pimente cette nouvelle saison. Celle-ci permet aux coachs, lors des auditions à l'aveugle, de pouvoir "bloquer" une autre star du programme pour l'empêcher de recruter un Talent à ses dépens. C'est grâce à trois boutons présents devant elles que nos stars de la chanson peuvent opérer... Bien sûr, elles ne peuvent exercer ce blocage qu'une fois par coach.

Si vous avez manqué ce show, la suite de cet article est faite pour vous...

Résumé du 23 février 2019.

Maxime : Les Élécubrations – Antoine

Maxime a 28 ans. Dans la vie, il fait de la musique, du surf et il voyage. C'est une vraie passion. Après le bac, il est parti au Cambodge, en Thaïlande, en Australie, en Malaisie... Ça a duré six ans ! Durant cette période, il a gagné sa vie grâce à la musique en jouant dans des bars. Il s'est fait repérer par les casteurs de The Voice grâce à une vidéo qu'il a postée depuis le Portugal. Aujourd'hui, grâce au concours, il aimerait pouvoir vivre réellement de la musique. "Ce soir, je veux une communion d'amour", lance-t-il avant de se produire sur scène. Il espère que tous les coachs auront envie de se déshabiller, aussi.

Face aux coachs, Maxime est plein d'assurance. À peine le premier couplet passé, il se saisit de son harmonica et Jenifer se retourne aussitôt. La performance se poursuit, Soprano et Mika dansent et se manifestent simultanément. Julien Clerc est le dernier à se retourner quelques secondes plus tard. C'est un carton plein ! "T'es génial, j'adore ton énergie", commente Jenifer.

Maxime décide d'intégrer l'équipe de Soprano.

Ilycia : À l'ammoniaque – PNL

Ilycia a 20 ans. Être sur scène, sous les projecteurs, elle en rêve. Elle sait qu'elle est faite pour ça. Petite, elle se déguisait et se prenait déjà pour une star. Elle estime que tout le monde peut être en haut de l'affiche. Elle rêve d'avoir une carrière pour être dans le partage avec les gens. "J'ai trop hâte de voir ce que ça fait quand on entre dans la cour des grands", lâche-t-elle avant sa prestation. Elle annonce qu'elle va chanter un rap malgré son look classique, car elle n'a que faire des genres. "Je pense avoir les épaules pour devenir une star", ajoute-t-elle.

Face aux coachs, Ilycia est déterminée. Son choix de chanson plaît tout de suite à Soprano qui est le premier coach à se retourner... Seulement voilà, à la dernière seconde, les trois autres coachs se manifestent. C'est beaucoup d'émotion pour Ilycia. Julien Clerc est séduit même s'il ne connaît pas la chanson. Soprano ne tarit pas d'éloges.

Ilycia décide d'intégrer l'équipe de Jenifer.

Clem Chouteau : Berlin – Ry X

Ce nouveau Talent, on le découvre comme les coachs, à l'aveugle. Il s'appelle Clem et a 21 ans.

Sur scène, derrière son piano, le Talent met tout le monde d'accord avec sa voix planante sur ce titre si envoûtant. Dès les premières notes aiguës, il s'attire les faveurs de Jenifer, Soprano et Mika. Lorsque le jeune homme utilise sa voix pleine, Julien Clerc se manifeste à son tour. C'est un sans faute ! "Ta voix de tête a énormément de charme", estime Julien Clerc. Soprano, séduit, demande au jeune homme de chanter une composition personnelle... Il s'exécute encore une fois en anglais ! Les coachs sont bluffés par sa musicalité.

Clem Chouteau décide d'intégrer l'équipe de Mika.

Gilles San Juan : Libertango – Grace Jones

Gilles a 51 ans, il vient d'Argentine et parle donc couramment espagnol. Il adore le tango, c'est dans son ADN, pour lui c'est "le blues de l'Amérique latine". Il aime la force et l'énergie débordante de cette musique. "The Voice, c'est le Graal, c'est un challenge", estime le chanteur motivé. Il ne s'en cache pas, il aimerait beaucoup que Julien Clerc soit réceptif à son univers musical et se retourne sur sa prestation. "C'est ma vie de chanter, j'attends beaucoup de cette magnifique aventure", lâche-t-il.

Face aux coachs, Gilles San Juan donne tout de suite de la voix. Julien Clerc se trémousse sur son fauteuil au rythme de la chanson, Mika est hésitant. Finalement, seul Julien Clerc se retourne.

Gilles San Juan intègre l'équipe de Julien Clerc.

Albi : Dommage – BigFlo & Oli

Le jeune homme a 18 ans, il vient de Lyon et il est lycéen. Il a commencé la musique à l'âge de 8 ans, il avait besoin de s'échapper du divorce douloureux de ses parents. Il assume de ne pas être quelqu'un de très scolaire et met la musique au premier plan. "The Voice ou le bac ? Je choisis The Voice les yeux fermés", assure-t-il. Jusqu'ici, il a fait un peu de scène dans des restaurants... Il dit avoir beaucoup de choses à dire, beaucoup d'amour à donner grâce au concours.

Face aux coachs, le jeune Albi démarre sa prestation rappée avec le sourire et beaucoup d'assurance. Dès le premier refrain plus chanté, Mika, Soprano et Julien Clerc se retournent. Au deuxième refrain, c'est Jenifer qui rejoint la danse. Le public lui fait une standing-ovation ! Tous les coachs se sont retournés.

Albi décide d'intégrer l'équipe de Mika.

Camille Hardoin : Ne me quitte pas – Jacques Brel

Camille est chanteuse et dessinatrice. Elle aime raconter des histoires de plein de façons différentes. Petite, elle dormait très peu et lisait énormément. Elle a donc eu envie d'écrire à son tour. Elle est une amoureuse des mots selon ses dires. Dans The Voice, elle veut raconter son histoire. Elle espère aussi que son imaginaire va devenir une réalité.

Face aux coachs, Camille Hardoin se lance dans une reprise habitée de Ne me quitte pas. Julien Clerc apprécie ce choix. La jeune femme n'est clairement pas dans la démonstration d'une quelconque puissance vocale. Cela suffit pourtant à séduire Julien Clerc qui se retourne sur la jeune dessinatrice. "C'est original", estime Soprano. Jenifer se retourne également à la toute dernière seconde. "Vous avez donné du poids aux mots", lâche la coach.

Camille Hardoin intègre l'équipe de Julien Clerc.

High Levels : Can't Hold Us – Macklemore & Ryan Lewis

Le jeune Parisien est auteur-compositeur et rappeur. Il se définit comme un artiste urbain. Sa mère adore ce qu'il fait parce qu'elle arrive à "groover" avec. Elle est très exigeante avec lui et c'est grâce à elle qu'il se perfectionne. Il estime avoir atteint une bonne maturité musicale, il compose sa musique, il écrit ses paroles et les chante... Donc c'est totalement nouveau pour lui de monter sur scène avec une reprise.

Face aux coachs, le jeune artiste débute de dos... Il se retourne avec le premier couplet et son choix musical plaît. Sa voix assurée et son flow aussi. Soprano se retourne en premier, suivi de peu par Jenifer dès le refrain rappé. Mika se dresse sur son siège à la toute fin et buzze avec son pied. Un buzz qui a de l'allure ! Soprano a adoré la soul du Talent. "C'est pour ça que je me suis retourné direct", explique-t-il. Un vrai combat de coqs démarre entre les deux coachs masculins qui veulent à tout prix High Levels dans leur équipe.

High Levels décide d'intégrer l'équipe de Mika. Soprano est dépité.

Léonard : Georgy Porgy – Toto

Léonard a 21 ans, il habite en Suisse à Fribourg et il est actuellement serveur. Il aime les chansons groovy, ça le prend au corps. Il dit qu'on le perçoit comme quelqu'un d'extraverti et de solaire alors qu'il assure être exactement l'inverse. "Tout est réfléchi à un point extrême, je me sens très cartésien et très peu spontané", confesse-t-il. Mieux, il dit "perdre les pédales" quand il n'atteint pas la perfection. Il gère un "mental envahissant" avec des questions "obsessionnelles". Il arrive à faire de l'ordre dans sa tête quand il est sur scène devant beaucoup de monde car il se laisse enfin aller. Nous sommes prévenus.

Face aux coachs, Léonard se place derrière son synthé et sa voix fait le job. Julien Clerc se retourne au bout de dix secondes. Le côté groovy de la proposition fait se dandiner tous les coachs. Comme d'habitude, Mika se retourne à la dernière note. "C'est un malin", commente Soprano.

Léonard décide d'intégrer l'équipe de Julien Clerc car il s'est retourné en premier.

Pearl : Gangsta's Paradise – Coolio

La jeune Pearl, 22 ans, vient de Bordeaux et se lance dans la compétition sans qu'on en sache trop sur elle.

Face aux coachs, elle entame les premières notes de Gangsta's Paradise avec une voix soul très maîtrisée. C'est au début très doux, très beau, et la performance prend de l'ampleur quand le refrain débarque avec ses parties plus urbaines. Soprano est évidemment le premier à se retourner et Jenifer lui emboîte le pas. Soprano va-t-il réussir à attirer son premier Talent urbain de la soirée ? Suspense ! "Il y avait un peu d'urgence dans ta voix, je te trouve simple et complexe", a estimé Jenifer.

Pearl décide d'intégrer l'équipe de Soprano.

Résumé des équipes

Julien Clerc : Laureen, Shaun, Virginie (Lisa Angell), Ava Baya, Antso, Gilles San Juan, Camille Hardoin, Léonard

Jenifer : Poupie, Ismail, Sidoine, Arezki, Ilycia

Mika : Gjon's Tears, Gage, Agathe, Louna, Clem Chouteau, Albi, High Levels

Soprano : Clément, Mayeul, Vay, Maxime, Pearl