The Voice 8 : Nikos commet un lapsus sexuel... et Mika a la "chèvre de poule"

Samedi 9 mars 2019, Jenifer, Soprano, Mika et le dernier coach arrivé Julien Clerc ont poursuivi les auditions à l'aveugle de la 8e saison de The Voice sur TF1. Pour ce 5e prime time consacré aux auditions à l'aveugle, chaque coach a, comme le veut la tradition, tenté d'attirer les plus belles voix dans son équipe.

Pour rappel, une nouvelle règle perturbe cette étape, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Celle-ci permet aux coachs de "bloquer" une autre star du programme pour l'empêcher de recruter un Talent. C'est grâce à trois boutons présents devant elles que nos stars de la chanson peuvent opérer... Bien sûr, elles ne peuvent exercer ce blocage qu'une seule fois par coach.

Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous !

Résumé du 9 mars 2019.

Valentin : Back to Black - Amy Winehouse

Valentin a 21 ans, il est étudiant à Strasbourg. Il reconnaît ne pas avoir beaucoup d'expérience dans la musique et n'a jamais fait de concert de sa vie. Il a toujours chanté chez lui ! Il a commencé à donner de la voix après avoir regardé des reprises de chansons sur Youtube et a voulu s'y mettre à son tour. Il a posté des vidéos et a eu des retours très positifs, ce qui l'a motivé. Ce soir, il veut connaître l'avis des professionnels sur ce qu'il fait. Il veut également surprendre. "Je suis soucieux mais déterminé", lâche-t-il.

Face aux coachs, Valentin débute sa version transformée de Back to Black en piano-voix. C'est très habité. Jenifer se retourne en quelques secondes suivi par Soprano. Le refrain, Valentin le chante en français, ce qui séduit beaucoup. Le second refrain est en anglais et le chanteur offre de jolies envolées. Mika, comme à son habitude désormais, se retourne à la toute dernière seconde. Jenifer dit avoir aimé sa voix, qui lui fait penser à celle de Slimane. Mika salue sa belle voix. "Tu es mon coup de coeur depuis le début de la saison (...) C'était magique !", lance Soprano.

Valentin intègre l'équipe de Soprano.

Whitney : Friends - Marshmello & Anne-Marie

Whitney a 19 ans et vient de la région de Montpellier. Elle est étudiante en fac de droit et fait de la musique à côté de ses études. C'est son père qui a choisi son prénom car il est fan de Whitney Houston et c'est aussi grâce au forcing de son père qu'elle a commencé à chanter (du Whitney Houston !). Elle chante dans son village de 5 000 habitants dans les Cévennes, elle adore chanter dans les restaurants au milieu des mamies. "Je suis née pour ça", assume-t-elle avant de se produire sur scène.

Face aux coachs, Whitney impressionne dès les premières notes. Soprano n'attend pas le premier refrain pour se retourner... et le fait d'ailleurs de manière très enthousiaste. Mika est hésitant. Encore une fois, sur les dernières notes hautes, Mika se retourne. Soprano était persuadé que son rival allait faire ça. "T'as l'attitude qu'il faut et tu as l'oreille, tu sais être une leader avec les musiciens", estime Mika. "Dès le début j'ai pensé, 'Mais c'est une star !'", lance Soprano.

Whitney intègre l'équipe de Mika.

Marouen : If I Ain't Got You - Alicia Keys

Avant son entrée dans la compétition, on assiste à un échange très drôle entre Mika et Jenifer. Lorsque la coach demande un Talent qui pourrait l'émouvoir, son concurrent né au Liban et qui a grandi en Angleterre lui lance sérieusement : "Toi tu cherches la chèvre de poule." Une erreur très mignonne qui amuse beaucoup les coachs...

Le Talent suivant se présente sur scène sans qu'on ait pu assister à la diffusion de son portrait. Il est proposé de le découvrir à l'aveugle comme pour les coachs.

Face aux coachs, la voix de velours du jeune homme fait forte impression. Mika, Jenifer et Soprano sont conquis et le font savoir. Jenifer est la première à buzzer sur le premier couplet... et la seule malgré les envolées maîtrisées du jeune homme. Seulement voilà, quand tous découvrent qu'il s'agissait d'un jeune homme, les regrets apparaissent. Soprano et Mika sont dégoûtés. Evidemment, Jenifer est RAVIE.

Nous apprenons lors du débrief qu'il s'appelle Marouen, qu'il est tunisien et qu'il a 24 ans.

Marouen intègre l'équipe de Jenifer.

Lily Jung : Un chant mongol traditionnel

Lily Jung a 41 ans et son truc à elle, c'est les musiques du monde. Après un BTS en architecture d'intérieur, elle en a eu assez d'être devant un ordinateur... Elle a eu envie de voyager. C'est pendant ses voyages qu'elle a connu des musiques riches et variées. Aujourd'hui, chanteuse professionnelle, elle veut partager avec les Français ses découvertes et ses goûts. Ce soir, elle veut se faire une place dans la compétition avec... un chant mongol !

Face aux coachs, Lily - qui vient des Vosges - débarque avec un harmonium indien et des grelots aux pieds. Très vite, les coachs reconnaissent la beauté de la voix et de la proposition mais semblent perplexes. Ils sont notamment perturbés par l'une des dernières notes, extrêmement dure à réaliser. Tous se retournent quasi-simultanément à la toute fin de la prestation. C'est un carton plein !

Lily Jung intègre l'équipe de Julien Clerc.

Claire : Quoi - Jane Birkin

Claire a 28 ans et est fan de The Voice. Son truc, les percussions ; elle maîtrise de nombreux instruments. Au départ elle était juste musicienne et c'est quand elle a vu que les gens appréciaient quand elle se mettait à chanter qu'elle a décidé de tenter de devenir chanteuse. Ce soir, elle veut taper dans l'oeil des coachs avec son instrument... et bien sûr sa voix.

Face aux coachs, Claire interprète sa chanson, appuyée par un vibraphone. Dès les premières notes de l'instrument, les coachs sont comme bercés. Jenifer trouve la proposition très belle. Elle se retourne en regardant Julien Clerc... elle est persuadée qu'il fera de même quelques instants plus tard. Elle a raison... Julien Clerc ne résiste pas longtemps. Mika ne s'est pas retourné mais est très séduit également.

Claire intègre l'équipe de Julien Clerc.

Avant que le prochain Talent n'entre en scène, Mika propose à Nikos de venir s'asseoir dans son fauteuil avec lui... Il veut faire la prochaine audition en duo. La production accepte. Soprano demande à Nikos de ne pas le bloquer et Nikos lâche : "Je baiserai... euh buzzerai plus tard avec Mika." Un fou rire éclate en plateau.

Virginie : Family Affair - Pink

Virginie vient de l'île Maurice et aimerait démarrer une carrière de chanteuse en métropole. Elle a fait des milliers de kilomètres, sans ses enfants, pour tenter sa chance dans le télé-crocher. "Être ici, ça fait peur", lâche-t-elle avant de monter sur scène.

Face aux coachs, Virginie dévoile une voix cassée très maîtrisée. Jenifer est la première coach à se retourner, elle bloque au passage Mika. Nikos se demande si la chanteuse pourrait être aussi bonne dans d'autres registres. Soprano se retourne à son tour. Nikos se retourne avec le soutien de Mika et Julien Clerc est le dernier à se manifester. Jenifer est satisfaite de son "block" et fait le show en narguant son ami.

Virginie intègre l'équipe de Soprano.

Coco : All By Myself - Céline Dion

La jeune femme de 26 ans vient de Moldavie, elle reconnaît être un peu "folle" et espère que ce n'est pas un désavantage. Dans son portrait, très drôle, elle se définit comme très spontanée et joue énormément avec la caméra. Ce soir, elle veut impressionner les coachs avec All By Myself de Céline Dion. Elle prétend qu'elle peut même aller plus haut que Céline Dion. Son rêve, c'est de vivre en France, elle adore la culture française. Elle aimerait rencontrer le public grâce à l'émission. "Je crois en ma chance. A l'attaque !", lâche-t-elle.

Face aux coachs, Coco ne se démonte pas et entame sa reprise si difficile. Elle commence lentement et les coachs sont captivés... Ils attendent les notes hautes pour se prononcer. Quand celles-ci arrivent, Coco offre un spectacle époustouflant et sans fausse note... Une vraie performance. Jenifer se retourne suivie par Julien Clerc, Soprano et Mika. Un carton ! Lors de son entretien avec les coachs, Coco fait le show encore une fois. "Je m'appelle Coco car je suis coquine", lance-t-elle notamment. "Vous êtes une héroïne improbable", estime Mika.

Au moment de choisir, Coco commente : "J'aime bien dominer."

Coco intègre l'équipe de Mika.

Anton : Nothing Compares To You - Sinéad O'Connor

Ce nouveau Talent à se présenter dit être là pour se frotter au plus grand concours de chant de France. Anton a 22 ans et lorsqu'il était en fac d'histoire, il passait plus de temps à travailler sur sa musique qu'à bosser ses cours. Il ne fait que de la musique depuis un an maintenant. Ses parents le soutiennent à 100% ! "J'espère que quelque chose va se réaliser, mon objectif c'est de m'éclater et de n'avoir aucun regret", lâche-t-il avant de monter sur scène.

Face aux coachs, Anton démarre sa prestation avec une interprétation soignée. Sa jolie voix fait merveille. Julien Clerc et Jenifer sont les premiers à se retourner sur lui. Mika se joint à la bataille à la toute dernière seconde, comme d'habitude. "C'est une mélancolie délicieuse qui nous embarque tous", commente Mika à propos de ce qu'il a vu. "Vous m'avez dragué avec cette chanson", ajoute-t-il.

Anton intègre l'équipe de Jenifer.

Alex Adam : Un homme heureux - William Sheller

Alex avait déjà passé l'audition il y a deux ans sans pour autant faire sensation. En 2019, il revient plus fort. "J'étais très très stressé à l'époque, j'ai perdu mes moyens", se rappelle-t-il. Celui qui était banquier a tout arrêté pour faire une école de musique. Sa maman n'a pas trop compris pourquoi il quittait un CDI pour vivre de sa passion. Aujourd'hui, il a travaillé sa voix, son assurance, et espère que les coachs seront au rendez-vous.

Face aux coachs, Alex Adam ne se démonte pas et propose une prestation riche en émotion. Sa voix est plus fragile que celle de nombreux Talents mais il a un petit truc en plus côté interprétation. Mika trouve la proposition "bizarre", "pas très fluide" et Soprano la voix "un peu à côté". Julien Clerc se retourne à la toute dernière seconde. C'était moins une !

Alex Adam intègre l'équipe de Julien Clerc.

Résumé des équipes

Julien Clerc : Laureen, Shaun, Virginie (Lisa Angell), Ava Baya, Antso, Gilles San Juan, Camille Hardoin, Léonard, Clémentine, Lily Jung, Claire, Alex Adam

Jenifer : Poupie, Ismail, Sidoine, Arezki, Ilycia, Haze, Léona Winter, Anton, Marouen

Mika : Gjon's Tears, Gage, Agathe, Louna, Clem Chouteau, Albi, High Levels, Hannah Featherstone, Whitney, Coco

Soprano : Clément, Mayeul, Vay, Maxime, Pearl, Geoffrey, Adrian Byron Burns, Godi, Valentin, Virginie