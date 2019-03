The Voice 8 : Tania inséparable et "si fière" de Negrita, sa maman amputée

Ce 16 mars 2019, le public français découvrira Tania dans The Voice 8 sur TF1. Une candidate tsigane qui a souhaité faire son audition à l'aveugle accompagnée à la guitare par sa maman Negrita.

Interrogée par nos confrères de France Dimanche, la chanteuse de 32 ans venue de Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) est revenue sur son choix de passer l'audition en famille. "Ma maman est très réputée dans le milieu tsigane et gitan. À bientôt 60 ans, elle a été la toute première femme de notre communauté à recevoir l'autorisation de chanter, alors que seuls les hommes ont normalement le droit de le faire. Elle a sorti pas moins de 103 albums et s'est produite un peu partout dans le monde", a-t-elle contextualisé.

Aujourd'hui, Tania a reçu de sa maman l'autorisation de chanter à son tour et compte bien saisir cette opportunité pour faire carrière. "Si je participe, c'est dans l'espoir de me faire connaître du grand public comme Kendji Girac. Il a réussi à mettre les Gitans en avant. Je suis si fière de lui, et bien sûr de ma mère, qui a réalisé un parcours remarquable malgré son handicap", a commenté Tania.

Car oui, si les téléspectateurs de The Voice 8 pourront voir la maman de Tania se déplacer avec des béquilles, c'est qu'elle a connu un drame dans sa vie. Elle a expliqué : "Elle a été amputée d'une jambe à la suite d'un terrible accident de la route en 2002. Elle aurait pu y passer si ma petite soeur n'avait pas réussi à la sortir juste avant que la voiture ne prenne feu."

