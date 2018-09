The Voice 8 : Trois nouveaux artistes dans le jury, Mika garde son fauteuil !

Ce mardi 4 septembre 2018, puremedias.com vient de révéler le nom des quatre artistes qui composeront le nouveau jury de The Voice, la plus belle voix. TF1 et la société de productions ITV Studios France ont trouvé les remplaçants de Florent Pagny, de Zazie et de Pascal Obispo.

Nos confrères ont déjà confirmé le retour de Mika, présent depuis la troisième édition, qui a été marquée par la victoire de Kendji Girac en 2014. Il sera entouré de trois célèbres artistes pour cette huitième saison : alors qu'elle avait quitté The Voice lors de la quatrième saison en 2015, Jenifer fera son grand retour dans le télé-crochet. Julien Clerc sera également de la partie après avoir mûrement réfléchi. Le dernier juré à s'installer dans le fauteuil rouge ne sera autre que Soprano, qui officie déjà en tant que coach dans The Voice Kids.

Pour rappel, Florent Pagny avait annoncé son départ de The Voice en décembre 2017 en affirmant qu'il "avait fait le tour" à Télé Loisirs. Pascal Obispo, de son côté, a avoué que son emploi du temps ne le permettait pas. "J'ai envie de le faire, mais je vais être en tournée à partir de janvier prochain et je vais répéter en novembre et décembre. Tout le monde regarde si on peut adapter nos plannings, mais c'est très compliqué", avait-il déclaré au Parisien le 28 août. Quant à Zazie, qui avait aussi expliqué que cela allait être difficile compte tenu de son emploi du temps, son départ a été confirmé par puremedias.com.

Avec ce nouveau jury, TF1 espère sans doute faire remonter les audiences. En un an, l'émission a perdu "près d'un demi-million d'habitués et plus de deux points de part de marché". Le tournage commencera en automne 2018 et la diffusion est prévue pour début 2019.