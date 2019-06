The Voice 8 – Whitney gagnante : "Clément méritait peut-être plus de gagner"

Jeudi 6 juin 2019, la talentueuse Whitney a remporté (de peu !) la 8e saison du concours The Voice sur TF1. Un vrai bonheur pour son coach Mika qui a ainsi gagné pour la deuxième fois !

Au lendemain de sa victoire, la jeune femme qui a devancé Clément (Team Soprano), Sidoine (Team Jenifer) et Pierre Danaë (Team Julien Clerc) a accepté de répondre à quelques questions de Purepeople.com.

Bravo Whitney, comment te sens-tu après ta victoire ? As-tu réussi à trouver le sommeil ?

Maintenant que je suis bien réveillée, il est quand même 13h30, ça va un petit peu mieux. Je ne réalise pas encore, mais en vrai, ça va beaucoup mieux qu'hier. Hier, c'était vraiment trop dur, les autres, l'empathie des autres... C'est toujours compliqué pour moi. J'ai dormi quatre heures cette nuit pour pouvoir passer la matinée en interviews. Du coup, je suis un peu fatiguée pour ne rien cacher ! (rires)

Tu as devancé Clément de très peu, ça s'est joué à 0,4%, comment tu le ressens ?

Je trouve ça ouf parce que Clément méritait beaucoup beaucoup de gagner [il avait déjà participé et n'avait pas convaincu lors des auditions, NDLR], peut-être même plus que moi parce que Clément il a vraiment bossé. Il est reparti de loin, il est reparti de zéro et moi je sors de nulle part. Je n'ai pas autant bossé que Clément, j'ai plus bossé sur la fin, car au début je restais sur mes acquis. Clément a pris plus de risques, il s'est impliqué dans le choix des chansons, il s'est défendu, il a affirmé son caractère. Moi je ne l'ai pas fait, je ne sais pas trop le faire, je viens d'un petit village...

Mika a parlé de tes moments de doute lors de la finale, as-tu vraiment failli quitter la compétition à cause de ta fibromyalgie (une maladie handicapante qui touche également Lady Gaga) qui te force parfois à te déplacer avec des béquilles ?

Samedi dernier, pour la demi-finale, j'ai fait la plus grosse crise que j'ai jamais faite. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas m'asseoir... Ils m'ont amené un fauteuil roulant, je n'en voulais pas parce que j'avais trop honte, du coup, j'ai gardé ma béquille pour faire les quelques déplacements. Lors des répétitions, rien que le fait d'être debout, ça me faisait tourner de l'oeil. Je n'aurais pas été dans The Voice, je serais rentrée chez moi. Je n'étais pas en état de subir ça, avec les lumières, je n'entendais plus rien... Un gros délire.

Pendant la finale, tu as pu chanter Djadja avec Aya Nakamura, la star du moment, comment l'as-tu vécu ?

C'était trop bien ! J'étais à fond ! J'étais à fond... et en mode statique des jambes ! J'ai quand même essayé de faire semblant de bouger ! (rires), Mais ça va, j'ai regardé le replay, c'était moins pire que ce que je pensais. Je m'attendais à ce que ça rende bizarre, comme si je ne bougeais que les bras.

Vas-tu continuer à prendre des conseils auprès de ton coach ?

Il m'a dit qu'il ne m'abandonnerait pas. Il m'a invité à son prochain concert, j'étais trop contente. Je suis vraiment fan de lui ! Il a dit qu'il ne me lâcherait pas, c'est cool, je ne sais pas s'il va le faire, mais en tout cas il a été vraiment hyper gentil.

Maintenant que tu es très attendue du public, vas-tu te dépêcher d'entrer en studio ou préfères-tu prendre ton temps ?

En vrai, pour l'instant, je n'en sais rien. Je vais essayer de me débrouiller, j'ai plein d'idées dans la tête, je compose beaucoup, j'écris beaucoup... mais Mika m'a dit qu'il valait mieux attendre qu'un album soit vraiment prêt plutôt que d'en sortir un pour en sortir un. Je vais prendre des conseils de la part des gens qui m'ont entouré sur The Voice.

Merci et bonne chance pour la suite !

Julien Perret

