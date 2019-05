The Voice Belgique : Une ex-candidate, jeune maman, s'est suicidée

Voilà une très triste nouvelle qui nous vient de Belgique.

Céline Lechanteur (30 ans), candidate de The Voice en 2012 chez nos voisins, est décédée ce 28 mai 2019. Selon sudinfo.be, la chanteuse et choriste s'est donné la mort. C'est son compagnon Geoffrey Battelo qui l'a annoncé le jour même sur sa page Facebook personnelle en commentaire d'une photo de celle avec qui il a eu une petite fille il y a quelques mois.

"Mon amour, ma chérie, toi la maman de ma petite Nina. C'est le coeur brisé que je vous annonce le décès de ma chérie Céline Lechanteur survenu ce jour. Les visites auront lieu mercredi, jeudi et vendredi de 17h à 19h au FunéRader, rue du martyr, à Herve. L'enterrement sera ce samedi 1er juin en l'église de Grand Rechain à 10h30 précédé de la levée du corps à 10h au funérarium. PS : Merci de ne pas me téléphoner svp, je n'ai pas la force de parler mais vos commentaires et messages sont les bienvenus. Repose en paix mon amour", a-t-il écrit.

Puis, il a ajouté face aux nombreux messages reçus : "Suite à tous vos messages de soutien et aux questions posées par rapport à si vous êtes les bienvenus au funérarium ou à l'enterrement, votre visite m'aidera un maximum pour passer cette rude épreuve. Merci d'avance et n'hésitez pas à partager l'info."

Nous adressons toutes nos condoléances aux proches de Céline Lechanteur.