The Voice : "En sang" et "le crâne ouvert", un candidat sauvagement agressé

Mercredi 26 juin 2019, quelques semaines seulement après la grande finale de The Voice 8 (TF1), un candidat a été sauvagement agressé. Il s'agit de Théophile Renier, ex-Talent de la team Julien Clerc. Le jeune homme a raconté sa mésaventure en story sur Instagram.

C'est en vidéo que le chanteur a annoncé la triste nouvelle. Le visage tuméfié, celui qui a tenté sa chance à The Voice Belgique en 2017 avant de participer à l'édition française deux ans plus tard a lancé : "Je me suis fait dégommer. J'étais au sol, je me suis fait exploser la gueule. C'était une agression pure et dure. J'ai le corps en sang, j'ai le crâne ouvert."

Théophile Renier a été violenté par un groupe de voleurs ayant pour but de lui dérober son portefeuille et le contenu de celui-ci. "Je n'ai plus de papiers, je n'ai plus rien. Ils ont juste dégommé ma tronche en fait, ils m'ont mis par terre, ils m'ont dégommé la gueule. Je suis en état de choc à vrai dire", a poursuivi le chanteur de 24 ans. Alors qu'il était en sang, il a foncé à l'hôpital Lariboisière, situé dans le 10e arrondissement de Paris.

Depuis l'agression, Théophile Renier a retrouvé une partie des biens dérobés. "Quelqu'un a retrouvé mon carnet de notes ensanglanté avec mes textes, mes chansons et mes idées. Il y a des gens cool quand même", a-t-il relativisé.

Rappelons que le jeune chanteur a été éliminé de The Voice 8 samedi 18 mars dernier, lors du premier live de l'émission. Son interprétation de L'aigle noir de Barbara n'avait pas suffi pour poursuivre l'aventure face à Léonard et Pierre Danaë, choisis par le public, et Laureen, gardée par Julien Clerc. Finalement, c'est la jolie Whitney de la team Mika qui a remporté cette dernière édition.