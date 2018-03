The Voice – Françoise Hardy très critique : "Les candidats n'ont pas d'univers"

Qu'on se le dise, Françoise Hardy est de retour dans les bacs avec un album intitulé Personne d'autre disponible le 6 avril 2018. À cette occasion, l'artiste de 74 ans a accordé une longue interview à Télérama. Dans celle-ci, très riche, l'artiste de 74 ans a nécessairement évoqué sa vie privée, mais sur un terrain plus léger, elle a aussi critiqué le concours The Voice (TF1) !

"Regarder The Voice ? Certainement pas ! Et quand par hasard je tombe dessus, je reste cinq minutes. La plupart des candidats imitent les Américains. Ils n'ont pas d'univers, ne dégagent rien de particulier. Ils chantent fort, et pas toujours si bien que ça. Mais on les conforte dans leurs rêves en sachant pertinemment que la plupart vont tomber de haut", a-t-elle tout d'abord lancé.

L'icône est ensuite revenue sur son parcours personnel, elle qui a démarré sa carrière musicale à la télévision grâce au Petit Conservatoire de Mireille. "Ce télé-crochet défendait un tout autre esprit : Mireille nous encourageait à défendre notre singularité, y compris quand on avait une petite voix comme moi. Et on n'y galvaudait pas en permanence le terme 'artiste' comme aujourd'hui. Personnellement, j'ai toujours été gênée qu'on l'emploie à mon égard", a-t-elle expliqué du haut de son expérience.

L'intégralité de l'interview de Françoise Hardy est à retrouver dans Télérama, numéro du 31 mars au 6 avril 2018.