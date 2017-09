The Voice Kids 4 : Angelina, 9 ans, sacrée grande gagnante !

Ce 30 septembre 2017, Nikos Aliagas et Karine Ferri présentent la grande finale de The Voice Kids 4 sur TF1. Après les auditions à l'aveugle et les battles, Jenifer, Patrick Fiori et M. Pokora ne comptent plus que deux Talents dans leurs équipes.

Les trois coachs ouvrent la soirée avec une interprétation du titre Il est où le bonheur, de Christophe Maé.

Equipe Patrick Fiori

Angelina (9 ans)

Tous les mêmes - Stromae

Du haut de ses 9 ans, Angelina n'en finit plus de surprendre les coachs, ainsi que le public. La semaine passée, elle avait interprété J'envoie valser de Zazie. Une prestation qui n'avait pas manqué d'émouvoir Patrick Fiori. Ce soir, elle s'attaque au répertoire de Stromae en chantant Tous les mêmes. Une prestation qui a visiblement conquis les coachs ! "C'était magnifique", lance Patrick Fiori. De leur côté, Jenifer et M. Pokora notent l'aisance et l'insouciance de la fillette, qui n'est âgée que de 9 ans.

Cassidy (14 ans)

Hello - Adele

Arrivée jusqu'en finale, la jeune chanteuse de l'équipe de Patrick Fiori bluffe encore et encore son coach. Après avoir interprété avec émotion Tu n'es plus là d'Amel Bent, Cassidy chante ce soir Hello de la chanteuse Adele. Un morceau difficile de par le fait qu'elle va devoir tenir les notes un certain temps... "Pars chanter à travers le monde, tu es prête pour ça", lance Patrick Fiori. "Tu t'es attaquée à un monument, il faut en avoir sous le pied", a de son côté déclaré M. Pokora, qui a qualifié cette prestation de "magnifique".

Patrick Fiori et ses deux Talents Angelina et Cassidy chantent en trio Je joue de la musique de Calogero. Et c'est l'heure de révéler laquelle des deux jeunes chanteuses est la finaliste de l'équipe. Il s'agit d'Angelina ! Cassidy est ainsi éliminée.

Equipe Jenifer

Amandine (15 ans)

La foule - Edith Piaf

Pudique et timide, Amandine s'ouvre de semaine en semaine. Ce soir, la jeune chanteuse interprète La foule, un morceau d'Edith Piaf. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'adolescente a séduit les trois coachs. "Elle est dans l'élégance, dans la finesse. Toutes ses notes sont précises", estime M. Pokora. Avis partagé par Patrick Fiori. De quoi rendre fière Jenifer, la coach d'Amandine.

Leeloo (11 ans)

Chandelier - Sia

La fillette a interprété des morceaux en anglais tout le long de son aventure, sauf la semaine passée. Leeloo a en effet choisi de chanter Mon ange de Nolwenn Leroy, un titre riche en émotion. Ce soir, à l'occasion de la grande finale, elle revient à l'anglais en chantant Chandelier, de la star Sia. Une interprétation "ambitieuse" comme l'a précisé Nikos Aliagas. Jenifer, les larmes aux yeux, se dit "très émue". "Leeloo tu es merveilleuse, tu es une grande musicienne", poursuit la coach. "On attendait la tempête, et tu nous a donné la tempête", lance quand à lui Patrick Fiori.

Jenifer, Leeloo et Amandine chantent en trio Les filles d'aujourd'hui, de Joyce Jonathan et Vianney. Après cette belle prestation 100% féminine, Louane fait son entrée sur scène. La chanteuse interprète On était beau, son titre. Puis enfin, le public a tranché, c'est Leeloo qui poursuit l'aventure avec Jenifer.

Equipe M. Pokora

Betyssam (15 ans)

Halo - Beyonce

Dès le lancement de The Voice Kids 4, Betyssam a fait sensation. L'adolescente a en effet bluffé les coachs en passant les auditions à l'aveugle avec un gobelet comme instrument de musique. Et, lors des battles, Betyssam a surpris les téléspectateurs avec une reprise du morceau Le café des délices de Patrick Bruel, lui rappelant ses origines maghrébines. Ce soir, elle reprend Halo de Beyonce, et le moins que l'on puisse dire, c'est que son coach est sous le charme.

Antoine (15 ans)

Chanter - Florent Pagny

Réservé, Antoine a su séduire M. Pokora. Et, au fil de ses interprétations, le jeune chanteur ne fait que s'améliorer. Après avoir chanté, à la surprise générale, Just the way you are de Bruno Mars lors des battles, Antoine a choisi d'interpréter Chanter de Florent Pagny. Une prestation qui a séduit les coachs.

Les deux jeunes chanteurs interprètent avec M. Pokora Feels de Calvin Harris, Pharrell Williams et Katy Pery. Après ce trio tout en énergie, Nikos Aliagas annonce le nom du Talent qui poursuit l'aventure : il s'agit de Betyssam, pour une finale entièrement féminine !

Angelina, Leeloo et Betyssam s'affrontent

Leeloo, championne de Jenifer, Betyssam finaliste de M. Pokora et Angelina championne de Patrick Fiori sont les trois qualifiés pour la dernière ligne droite ! Comme le veut la règle, tous reviennent sur scène chacun leur tour afin de chanter le morceau qui leur a permis d'être qualifié lors des auditions à l'aveugle.

Angelina interprète All in you de Synapson et Anna Kova, et tout comme lors de sa première prestation, elle fait l'unanimité. "Elle est petite mais elle est déjà grande", lance Patrick Fiori.

Leeloo chante à son tour If i ain't got you d'Alicia Keys, toujours accompagnée de son violoncelle. Un show à la hauteur des attentes de Jenifer.

Betyssam reprend quant à elle Rather be de Clean bandit avec pour seul instrument son fameux gobelet rouge. M. Pokora est fier de sa finaliste.

C'est le moment de savoir qui a remporté la saison 4 de The Voice Kids. Manuela (gagnante de The Voice Kids 3) et Lisandro Cuxi (gagnant de The Voice 6) débarquent sur scène afin de découvrir qui a remporté cette nouvelle saison. Et la gagnante est... Angelina !