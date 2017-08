The Voice Kids 4 : Betyssam subjugue les coachs, Amandine au top !

La semaine passée, The Voice Kids a fait son grand retour sur TF1 pour une quatrième saison. Ce samedi 26 août 2017, la chaîne diffuse en prime time un second épisode des auditions à l'aveugle. Les jeunes Talents blufferont-ils les trois coachs Jenifer, Patrick Fiori et M. Pokora ?

Émission The Voice Kids 4 du samedi 26 août 2017

Clarisse (13 ans)

L'adolescente a décidé de frapper fort. Pour son audition à l'aveugle, Clarisse interprète Imagine de John Lennon. Un choix qui ravit Jenifer et M. Pokora. Au bout de quelques secondes, la jeune chanteuse a eu la surprise de voir la jolie brune de 34 ans se retourner. Une véritable consécration pour celle qui avouait quelques minutes plus tôt être fan de Jenifer. Patrick Fiori a lui aussi été séduit, et a buzzé.

La coach et la jeune chanteuse prennent le micro et interprètent Donne-moi le temps, un titre de la chanteuse de 34 ans. Après ce moment magique, Clarisse choisit, sans surprise, l'équipe de Jenifer.

Enzo (13 ans)

Le jeune chanteur, coiffé de son chapeau porte bonheur, débarque sur scène et se lance dans l'interprétation du Chant des sirènes, un titre des Fréro Delavega.

Malgré une jolie prestation, Enzo n'a pas séduit les trois coachs de The Voice Kids 4. Mais le jeune chanteur ne repart pas bredouille : Patrick Fiori, Jenifer et M. Pokora lui donnent quelques conseils bienveillants pour la suite de sa carrière.

Éléa (11 ans)

La fillette, qui s'est présentée dans les studios de TF1 avec son chien et sa famille, se lance dans l'interprétation du morceau Les moulins de mon coeur, un titre signé Michel Legrand. Patrick Fiori, conquis, se retourne au bout de quelques secondes de chanson. Il est rapidement suivi par Jenifer. Puis, à la toute dernière seconde, M. Pokora décide de buzzer.

Éléa, visiblement convaincue par les paroles de Patrick Fiori, le choisit comme son coach pour les semaines à venir.

Betyssam (14 ans)

L'adolescente propose ce soir une prestation bien différente de celles de ses camarades. Elle chante sans orchestre, mais accompagnée de cupsong, qui signifie "faire de la percussion avec un gobelet", comme elle l'indique. Betyssam interprète alors Rather be de Clean Bandit et Jess Glynne.

D'abord surpris, les coachs sont rapidement séduits. Jenifer et M. Pokora se retournent quasi-instantanément. Patrick Fiori attend quant à lui la fin de la prestation de la jeune chanteuse pour buzzer.

Betyssam ne peut départager les trois coachs, qui avancent chacun de très bons arguments. Ils lui proposent alors de s'installer dans le fauteuil de celui qu'elle choisit. Et la jolie brunette souhaite continuer l'aventure dans l'équipe de M. Pokora.

Amandine (15 ans)

Cette bretonne tente de surpasser sa timidité ce soir en interprétant le titre Skinny Love, de Bon Iver et repris par Birdy. La jeune fille fait craquer Jenifer, M. Pokora puis Patrick Fiori ! Les trois coachs sont séduits par sa prestation et l'écoutent attentivement.

Après les compliments de M. Pokora et Patrick Fiori, la jolie brune met la barre haute en offrant un sublime bouquet de fleurs à la jeune Amandine. Un geste qui fait chaud au coeur de la jolie jeune femme, puisqu'elle décide de choisir Jenifer.

Eddy (10 ans)

Le collégien originaire de Saumur et qui se décrit comme "très speed" et "très énergique" chante pour sa soeur, atteinte du syndrome d'Asperger. A l'occasion de sa venue dans The Voice Kids 4, Eddy lui rend un nouvel hommage en interprétant sa chanson préférée, Encore un soir de Céline Dion.

Une belle prestation de la part du jeune chanteur. Toutefois, aucun des coachs ne se retourne. Après l'interprétation d'Eddy, Jenifer, M. Pokora et Patrick Fiori se lèvent l'embrasser et lui donnent de précieux conseils pour son avenir dans la musique.

Anagram (Alfred et Aurélien, 15 ans tous les deux)

Si depuis le début de l'émission les jeunes talents se présentent seuls, Aurélie et Alfred montent sur scène à deux. Ceux qui forment le duo Anagram, "deux blonds qui font du rap et du chant sur de la guitare", interprètent Il est où le bonheur de Christophe Maé.

Une performance à laquelle les trois coachs ne s'attendaient pas, vu l'étonnement sur leurs visages... Mais les trois chanteurs sont rapidement conquis par Aurélien et Alfred. En effet, Jenifer, Patrick Fiori et M. Pokora buzzent en même temps, pour le plus grand bonheur des Anagram. Après réflexion, le duo choisit de continuer l'aventure avec Jenifer.

Swing (8 ans)

La fillette dont le papa est musicien rêve d'être une grande artiste. Swing interprète le morceau All by myself d'Eric Carmen popularisé par Céline Dion, un titre qu'elle affectionne tout particulièrement.

Une prestation compliquée mais brillamment réussie par la jolie Swing. Patrick Fiori, Jenifer et M. Pokora appuient successivement sur le buzzer. Heureuse d'avoir charmé les trois coachs, la fillette explique vouloir continuer The Voice Kids 4 au côté de Patrick Fiori, son "coup de coeur".

Océane (12 ans)

La jeune fille aux yeux bleus interprète Hijo de la luna de Mecano. Une prestation pas si facile pour Océane qui est aujourd'hui malade. Mais les fébrilités de la chanteuse ont séduit un coach : Jenifer. Elle intègre alors l'équipe de la jolie brune.

L'adolescente craque face à la pression. Aidée par Jenifer, Océane aura l'occasion d'ajuster les quelques fébrilités que les coachs ont pu découvrir ce soir.

Antoine (15 ans)

L'adolescent s'avance doucement afin de proposer son interprétation du titre Let it go de James Bay aux trois coachs. S'ils semblent dans un premier temps séduits par le timbre de voix du jeune homme, aucun ne se retourne. Jusqu'à ce que M. Pokora passe le cap ! En effet, la star est suivi de Jenifer, qui buzze elle aussi.

Après avoir écouté les arguments de chacun, et une longue réflexion, Antoine choisit d'intégrer l'équipe de M. Pokora.

Chiara (9 ans)

Cette élève de CM2 fait du théâtre, de la comédie musicale et des doublages dans des dessins animés et documentaires. Ce soir, elle tente sa chance dans The Voice Kids 4. La fillette choisit d'interpréter Call me maybe de Carly Rae Jepsen. Bien qu'elle réalise une superbe prestation, les coachs ne se retournent pas.

Toutefois, M. Pokora, Jenifer et Patrick Fiori ne manquent pas de la complimenter, ainsi que de l'aiguiller pour la suite de sa carrière.

Marilou (14 ans)

Cette jolie rousse participe au télé-crochet afin de prouver à son père que sa passion pour le chant n'est pas qu'un passe-temps. Elle se lance dans l'interprétation du morceau Évidemment de France Gall, espérant séduire les coachs.

Transporté durant toute la durée de la prestation, M. Pokora finit par se retourner. De son côté, Patrick Fiori regrette de ne pas avoir appuyé sur le buzzer. Marilou rejoint ainsi l'équipe de M. Pokora pour les prochains numéros de The Voice Kids 4.

Résumé des équipes

Jenifer : Leeloo, Pauline, Clarisse, Amandine, Anagram, Océane.

M. Pokora : Loïc, Sahna, Morgane, Marilou, Betyssam, Antoine.

Patrick Fiori : Angelina, Monica, Dylan, Maria, Éléa, Swing.

The Voice Kids 4, c'est tous les samedis à 21h sur TF1.