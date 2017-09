The Voice Kids 4 : Cassidy et Lilou bluffent les coachs, Thibault fond en larmes

Samedi 19 août, The Voice Kids a fait son grand retour sur TF1 pour une quatrième saison. Samedi 2 septembre, les coachs Jenifer, Patrick Fiori et M. Pokora ont recruté de nouveaux Talents dans leur équipe. Qui a bluffé les chanteurs lors de cette nouvelle salve des auditions à l'aveugle ? Réponse tout de suite...

Christina – Hurt de Christina Aguilera

Christina (15 ans) n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour convaincre deux des trois coachs. Jenifer et M. Pokora ont buzzé quasiment en même temps. Il faut dire qu'elle a interprété avec grâce et justesse ce morceau pourtant compliqué. L'adolescente qui vit près de Lyon a été encensée par les artistes. "Il y a énormément de maturité dans ta voix (...) et j'aime que tu ne te sois pas robotisée comme elle", déclare Jenifer. M. Pokora qui a très envie de recruter la candidate, lance à son tour : "Ce que j'ai aimé, c'est la façon dont tu es entrée dans le morceau. Tu n'as pas cherché à faire de la démonstration. Tu as une subtilité. J'ai aussi été agréablement surpris quand tu es montée dans les aigus."

Christina choisit de rejoindre l'équipe de M. Pokora.

Dylan – You've Got the Love de Florence + The Machine

Un peu foufou et stressé, Dylan a chanté ce morceau avec énergie et bonne humeur. Résultat, Jenifer a été la première à se retourner et à la fin de la performance, tous les coachs avaient buzzé. Un carton plein pour l'adolescent de 14 ans qui vit près de Biarritz. Patrick Fiori a tenté de le convaincre de rejoindre son équipe en lui disant notamment que le choix du morceau était excellent et qu'il souhaitait l'aider à contrôler son énergie. Pour Jenifer, Dylan doit aussi travailler son jeu de scène. "J'ai envie de te porter", lui lance-t-elle. Enfin, M. Pokora, "pas tout de suite emballé" par la prestation, a ajouté avoir adoré la prise de risque du candidat.

Dylan choisit finalement d'intégrer la team de Jenifer.

Lou – Faded Alan Parker

C'est avec beaucoup de sensibilité et une puissance vocale impressionnante que la jeune fille de 11 ans a interprété ce morceau difficile. Très rapidement, Patrick Fiori s'est retourné. Il a vite été suivi par Jenifer. "Ce qui est le plus important, c'est de trouver les gens pour accompagner ses rêves, le tien, c'est de devenir chanteuse. Si tu veux venir avec moi, tu es la bienvenue", a déclaré le Corse. "J'ai adoré ton choix, il était judicieux. J'ai adoré ta voix évidemment. Tu as un gros potentiel et tu me rends curieuse", a confié pour sa part la belle chanteuse.

Lou choisit de faire équipe avec Patrick Fiori.

Thibault – Emmène-moi de Boulevard des airs

L'ado de 11 ans a débarqué sur scène avec sa trompette. À l'aise et contrôlant bien sa voix, il a, à la toute fin du morceau, convaincu Jenifer. Comprenant que l'aventure allait se poursuivre, Thibault a alors fondu en larmes. "On ne ne peut pas te laisser partir ! Tu as fait une interprétation superbe. C'était simple et pur. Mon travail va peut-être d'être de te désinhiber car on sent que tu te caches derrière ton instrument", lui lance la chanteuse.

Thibault rejoint sans surprise l'équipe de Jenifer.

Cassidy – Amazing Grace (chant Gospel)

Une seconde à peine après le début de la chanson, Jenifer et Patrick Fiori étaient déjà retournés. Il faut dire que la jeune fille de 14 ans a une voix exceptionnelle. M. Pokora a presque les larmes aux yeux en l'écoutant. Sans surprise, il se retourne d'ailleurs peu de temps avant la fin du titre. Une fois la performance terminée, les coachs sont sans voix et debout, comme le public. "C'est bouleversant, ce vibrato, cette voix, ce feeling... (...) Tu n'es pas quelqu'un à qui on va apprendre à chanter mais plutôt à te lancer sur d'autres registres. Merci pour ce merveilleux moment", a lancé Pokora. Patrick Fiori a ensuite ajouté : "J'avais l'impression de voir un film. Et quand je t'ai vu, j'ai compris que j'étais dans la réalité. Merci." Enfin, Jenifer a conclu : "C'était dense, beau, époustouflant, je pourrais utiliser tant de mots et j'aimerais prendre soin de toi."

Cassidy prend la décision de rejoindre l'équipe de Patrick Fiori.

Théo – Alive de Sia

Comme Cassidy, l'ado de 14 ans a convaincu Patrick Fiori quelques secondes à peine après avoir donné de la voix. M. Pokora et Jenifer ont quant à eux attendu qu'il monte dans les aigus pour se retourner. Théo a donc fait un carton plein et terminé sa chanson face aux coachs debout. "Tu as des notes qui sont complètement dingues. Chanter du Sia, c'est déjà fort pour un jeune gars. Je rappuie sur le buzzer 400 fois", a commenté Jenifer. Pour M. Pokora, le jeune homme est "un phénomène". Quant à Patrick Fiori ? Il a été tellement impressionné qu'il a enlevé sa veste.

Théo décide finalement de rejoindre Patrick Fiori.

Axel – Radioactive de Imagine Dragons

Le garçon de 12 ans, a convaincu M. Pokora en très peu de temps avec sa voix puissante et haut perchée. Mais les autres coachs passent leur tour. Ce qui ne l'empêche pas de recevoir les compliments de Jenifer et Patrick Fiori, qui admettent qu'ils ont terriblement hésité à se retourner. "Bienvenue dans l'aventure et dans mon équipe. Je me suis retourné tout de suite car j'ai entendu des choses dans ton timbre de voix, des notes arrêtées. En ayant plus confiance en toi, on va pouvoir se servir de l'amplitude que tu as. Et je suis certains que tu pourras faire de belles démonstrations sur des morceaux acoustiques", déclare M. Pokora.

Sans surprise Axel intègre l'équipe de M. Pokora.

Lilou – Your Song d'Elton John

C'est avec sa guitare que l'adolescente de 14 ans a débarqué sur scène. Avec sa voix bien maîtrisée et sa version revisitée de la célèbre chanson, elle a fait se retourner les trois coachs. Ces derniers lui ont d'ailleurs réservé une standing ovation. "C'était super. Tu étais habitée avec ta guitare. Tu as revisité le morceau et tu as montré ta personnalité. J'adore ça", a commenté Jenifer qui a même poussé la chansonnette pour rejoindre son équipe. "On a eu l'impression que tu venais nous chercher avec tes bras. Tu as quelque chose de rassurant, c'est comme si tu nous disais : 'Je maîtrise la situation.' C'est très impressionnant à ton âge", a surenchéri M. Pokora. De son côté, Patrick Fiori a ajouté avoir voyagé grâce à elle.

Lilou décide finalement de rejoindre M. Pokora.

Yann – Soulman de Ben l'Oncle Soul

Le jeune chanteur de 14 ans s'est montré très à l'aise sur scène et sa voix a dégagé une telle positivité que Jenifer s'est laissé rapidement emporter par lui. Même si elle a été la seule à retourner son fauteuil, les deux autres coachs compliment l'ado pour sa voix et sa performance de façon générale. De son côté, M. Pokora qui a regretté de ne pas avoir appuyé sur le buzzer a invoqué "un coup de pression" de la part de sa collègue qui lui a fait comprendre qu'elle voulait vraiment ce Talent pour elle. "La soul, c'est ça qui m'a donné envie de faire de la musique et j'ai senti ça dans ta voix. Tu m'as ramené dans mon enfance et mon adolescence. Je vais te porter et prendre soin de toi", lui a lancé Jenifer.

Sans surprise Yann intègre l'équipe de Jenifer.

Résumé des équipes

Jenifer : Leeloo, Pauline, Clarisse, Amandine, Anagram, Océane, Dylan, Thibault, Yann

M. Pokora : Loïc, Sahna, Morgane, Marilou, Betyssam, Antoine, Christina, Axel, Lilou

Patrick Fiori : Angelina, Monica, Dylan, Maria, Éléa, Swing, Lou, Cassidy, Théo

The Voice Kids 4, c'est tous les samedis à 21h sur TF1.