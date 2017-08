The Voice Kids 4 : Leeloo, Maria, Angelina et Loïc survolent la compétition !

Après trois éditions à succès, c'est l'heure du grand retour de The Voice Kids sur TF1, ce samedi 19 août en prime time. Face à un jury composé de Jenifer, Patrick Fiori et M. Pokora, le même que l'an dernier, un premier groupe d'enfants et d'adolescents, âgés de 7 à 15 ans, ont tenté de montrer l'étendue de leur talent vocal.



Émission The Voice Kids 4 du samedi 19 août 2017



Angelina (9 ans)

La fillette originaire de La Ciotat est actuellement au CM2. Pour elle, The Voice Kids est le plus grand concours de "tout le monde entier". Elle est venue dans le concours avec ses peluches porte-bonheur. "Si un fauteuil se retourne, je serai la plus heureuse du monde", indique-t-elle avant de monter sur scène.

Face aux fauteuils retournés des coachs, Angelina décide de reprendre All In You de Synapson. Au bout de quelques secondes, Jenifer et Patrick Fiori buzzent le jeune talent. Un refrain plus tard, M. Pokora rejoint ses compères dans la compétition. Angelina choisit de rejoindre Patrick Fiori.

Loïc (13 ans)

Le jeune homme n'a pas grandi dans une famille de musiciens mais il adore se produire sur scène lors de spectacles de fin d'année, notamment. Il est ravi d'être là ce soir avec ses parents, surtout qu'il stresse énormément. "Ce soir, c'est ma chance, j'ai envie de m'amuser", commente-t-il. Il adorerait aller loin dans le concours, il va tout faire pour !

Sur scène, il reprend Toi et moi de Guillaume Grand. Son grain de voix assez unique plaît tout de suite à M. Pokora qui se retourne le premier. Quelques secondes plus tard, Jenifer lui emboîte le pas. Patrick Fiori est le seul à ne pas se retourner. Loïc choisit de rejoindre M. Pokora.

Leelou (11 ans)

La fillette vient de Pau, elle est venue ce soir avec un instrument jamais vu dans The Voice Kids, son violoncelle. Elle en joue depuis qu'elle a 4 ans et demi. Sur scène, elle a décidé de reprendre If I Ain't Got You d'Alicia Keys tout en jouant de son instrument qu'elle a baptisé Yaya. "Ce soir, c'est l'une des plus grosses soirées de ma vie", assure-t-elle avant de se rendre sur le plateau. Ce que Leeloo ne sait pas, c'est que Nikos déclenche un Facetime avec sa grand-mère (établie à Los Angeles) pour qu'elle n'en rate pas une miette.

Dès les premières notes de violoncelle, les trois coachs sont émus et quand la fillette donne de la voix, tous se retournent simultanément. Leeloo est à peine perturbée et poursuit sa prestation avec talent. Un vrai succès ! Leeloo choisit de rejoindre Jenifer.

Sahna (11 ans)

Elle chante depuis qu'elle a 4 ans, elle se dit un peu "fofolle" et adore porter des oreilles de chat. C'est son porte-bonheur ! Elle ne sort jamais sans ses oreilles. Elle veut profiter d'un moment de joie avec sa famille en participant à l'émission, mais ne désespère pas d'aller loin dans la compétition. "J'espère emmener les coachs dans mon univers", lâche-t-elle.

Sur scène, Sahna a décidé de défendre ses couleurs avec Come de Jain. Jenifer n'attend que quelques secondes pour se manifester, très vite rejointe par Patrick Fiori. "C'est un festival !", commente Nikos Aliagas auprès des parents de la fillette. M. Pokora se retourne finalement à son tour. Sahna choisit de rejoindre M. Pokora.

Pauline (13 ans)

La collégienne vit près de Nîmes et assure que sa guitare est sa meilleure amie. Elle a commencé à jouer à l'âge de 4 ans et a pu, petit à petit, reproduire des chansons entières. Ce soir, c'est le titre Encore un soir de Céline Dion que la jeune fille a décidé de reprendre face aux coachs... mais à sa façon ! "J'espère vraiment être à la hauteur", lâche-t-elle avant de monter sur scène.

Dès les premières notes, Pauline installe un climat très émouvant sur le plateau. Jenifer, très touchée, est la première coach à manifester son envie de travailler avec la jeune fille... Elle est la seule coach à s'être retournée. Pauline poursuit l'aventure avec Jenifer.

Monica (13 ans)

La jeune fille d'origine arménienne habite à Lyon. Elle chante depuis l'âge de 3 ans et n'a jamais pris de cours de chant. C'est une vraie autodidacte ! Elle se dit fan de Charles Aznavour. Elle est très influencée par les chanteuses à voix telles que Lara Fabian, Céline Dion ou Whitney Houston. "Ce soir, c'est une vraie chance que j'ai de participer au concours", estime-t-elle.

Ce soir, elle a décidé de tenter de convaincre Jenifer, M. Pokora et Patric Fiori en reprenant I Have Nothing de Whitney Houston. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'adolescente fait forte impression ! Tous les coachs se retournent rapidement et ses proches sont en pleurs. Monica décidé d'intégrer l'équipe de Patrick Fiori.

Morgane (14 ans)

La jolie blonde chante grâce à son papy Antoine qui l'a toujours soutenue. Désormais, le chant, c'est vraiment son truc à elle. Ce soir, en se présentant dans le concours, elle espère bien rendre très fier ce grand-père avec qui elle a appris à chanter. "Si je profite de ce moment, je m'en rappellerai toute ma vie", lance-t-elle avec beaucoup de maturité.

Sur scène, Morgane reprend Raggamuffin de Selah Sue. M. Pokora a à peine le temps d'écouter la voix de la jeune interprète qu'il se retourne. Il faut dire que la fillette assure ! Il est le seul à s'être retourné. Morgane intègre l'équipe de M. Pokora.

Dylan (12 ans)

C'est Slimane, le gagnant de The Voice 5, qui lui a annoncé qu'il allait participer à The Voice Kids 4 lors d'une surprise organisée par la production. Son plus grand rêve, ce serait de pouvoir faire des tournées et de devenir une star de la chanson. "Je me sens tellement bien, s'il y a un fauteuil qui se retourne, je serai trop content !", lâche le jeune garçon avant sa prestation.

Lors de sa prestation sur Adieu de Slimane, Dylan est particulièrement stressé. Quelques faussetés apparaissent... À la dernière seconde, Patrick Fiori, emballé par la performance malgré tout, se décidé à le buzzer. Le garçon est très ému ! Dylan rejoint l'équipe de Patrick Fiori.

Maria (12 ans)

Maria a un papa danois, une maman anglaise et vit près de Grasse. Depuis toute petite, la très jolie blonde est extrêmement timide ! Sa soeur a même pris l'habitude de répondre à sa place, même quand ses parents lui parlent... C'est dire. Grâce au chant, Maria a pris confiance en elle. "Chanter, c'est se lâcher", a estimé l'adolescente. Son papa est sûr qu'elle va réussir à s'imposer ce soir...

Sur scène, Maria reprend Million Years Ago d'Adele. Sa voix est impeccable. Patrick Fiori est le premier coach à buzzer le Talent. M. Pokora lui emboîte le pas quelques secondes plus tard et buzze même depuis le fauteuil de Jenifer ! "Je sais que tu en as envie", lâche-t-il. Maria décide d'embarquer pour l'équipe de Patrick Fiori.

Résumé des équipes

Jenifer : Leeloo, Pauline.

M. Pokora : Loïc, Sahna, Morgane.

Patrick Fiori : Angelina, Monica, Dylan, Maria.

