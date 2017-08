The Voice Kids 4 : Une première voix dévoilée, les coachs bluffés !

Le 19 août prochain à 21h, TF1 dévoilera le premier prime time de The Voice Kids 4. Quelques jours avant ce lancement très attendu, la première chaîne a décidé de dévoiler une première Voix afin de nous mettre l'eau à la bouche.

En effet, dans un premier extrait révélé ce 11 août 2017, on peut voir que les coachs sont notamment restés scotchés face à une impressionnante interprétation de la chanson Raggamuffin de Selah Sue. L'identité du participant demeure un mystère mais une chose est sûre, ce kid a une voix absolument bluffante et il pourrait bien faire sensation dans cette 4e édition de The Voice Kids.

Pour rappel, chaque kid – enfant ou adolescent âgé de 5 à 16 ans – se présentera sur scène face à Jenifer, M. Pokora et Patrick Fiori cette année.

Aussi, à l'instar de la version "adultes", les enfants affronteront tout d'abord l'épreuve de l'audition à l'aveugle, puis celle des battles avant de se donner à fond lors d'une finale en direct sur TF1.

Rendez-vous le 19 août prochain à 21h sur TF1 pour le premier prime de The Voice Kids 4 !