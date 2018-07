The Voice Kids 5 avec Amel Bent et Soprano : On a vu les premières images...

Dans quelques semaines, le concours The Voice Kids présenté par Nikos Aliagas reviendra sur TF1 en prime time !

Ce 4 juillet 2018 au matin, une conférence de presse était organisée dans le 8e arrondissement de Paris pour dévoiler les premières images de cette 5e saison en présence des coachs Amel Bent, Jenifer, Soprano et Patrick Fiori, tous très enthousiastes à l'idée de découvrir les premières images des auditions à l'aveugle autour d'un petit déjeuner.

Côté fonctionnement du jeu, il est à noter que pour la première fois, les kids de The Voice auront la possibilité d'être recrutés par quatre coachs contre trois les éditions précédentes. La parité est effectivement désormais respectée dans le programme musical, et ce grâce aux arrivées d'Amel Bent et de Soprano. En outre, comme dans la version adultes, les coachs auront désormais la possibilité de voler des Talents lors de la demi-finale... mais d'une façon plus originale ! Suspense !

Lors de cette projection des premières images mettant notamment en lumière l'incroyable voix de Melia (une Guyanaise de 13 ans qui a brillé avec sa reprise de Redemption Song de Bob Marley), Purepeople.com a également pu constater que cette nouvelle saison serait plus que jamais placée sous le signe de l'inattendu, de l'émotion... mais aussi de l'humour. Les coachs, très amis à la ville (Jenifer et Amel dévoilent une très belle complicité), multiplient en effet les petites piques afin d'attirer les Talents dans leurs équipes. De nombreux moments cocasses sont donc à prévoir... surtout entre Soprano et Amel Bent, deux compétiteurs passionnés !

Qui succédera à Carla, Jane Constance, Manuela et Angelina ? Réponse en fin d'année sur TF1 dans The Voice Kids 5 !