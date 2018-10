The Voice Kids 5 : Ermonia et Patrick Fiori émouvants, Mathilde cartonne !

Ce vendredi 26 octobre, The Voice Kids 5 proposait son troisième numéro sur TF1 dès 21h. Face aux coachs Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori, un nouveau groupe d'enfants et d'adolescents, âgés de 7 à 15 ans, ont tenté de montrer l'étendue de leur talent vocal.



Hindi (14 ans)

L'adolescent a appris sa participation à The Voice Kids 5 chez lui grâce à un message vidéo de Karine Ferri. "C'est vraiment une surprise géniale, je suis super content", avait-il réagi à chaud. Il assure qu'à 14 ans, la musique est déjà toute sa vie. Il voit la chanson comme un moyen d'expression et l'émission comme une façon de se frotter au monde des professionnels. Ce soir, il veut faire voyager les coachs même s'il n'est pas vraiment un habitué de la scène. "C'est très excitant", assure-t-il tout de même.

Hindi a choisi de défendre ses chances en reprenant Space Oddity de David Bowie. Jenifer est très contente d'entendre ce titre. Amel Bent n'attend même pas le premier refrain pour se retourner, suivie quelques secondes plus tard par la chanteuse de J'attends l'amour. "T'es un bourreau des coeurs", lâche Amel après la prestation, consciente que le jeune homme choisira probablement sa concurrente très attirée par cet univers musical.

Hindi choisit contre toute attente de rejoindre Amel Bent.

Ilona (13 ans)

La jeune fille, originaire de Montélimar, se décrit comme quelqu'un d'énergique et de positif. D'après sa mère, elle veut monter sur scène depuis qu'elle est toute petite. Dans The Voice Kids 5, Ilona espère s'attirer les faveurs de Patrick Fiori... C'est son coach préféré ! "Il est touchant et il a l'air trop gentil", estime-t-elle. La jeune fille regarde le programme depuis la toute première saison et assure qu'elle veut "tout déchirer" ce soir.

Dès les premières notes de Come de Jain, Ilona séduit. Patrick Fiori trouve pourtant, au début, que cela ressemble trop à l'originale... Soprano est donc le premier à se retourner et Patrick Fiori lui emboîte finalement le pas. "J'ai trouvé que c'était génial, tu m'as bluffé", a commenté le coach corse.

Ilona choisit de rejoindre Patrick Fiori.

Mathilde (14 ans)

La jeune fille, originaire du Québec, est très contente d'être en France. Elle est fan de notre pays comme elle est fan de musique. Elle est ravie d'être dans le pays de Christine and the Queens, de Zaz... Elle adore aussi un de ses compatriotes Len,ni-Kim. Ça tombe bien ! La production a prévu une surprise, Lenni-Kim débarque dans les coulisses pour soutenir la jeune Mathilde. La jeune star de la chanson lui conseille de rester pétillante, de s'amuser et d'être elle-même. "Je suis stressée de chanter devant quatre stars françaises", lâche-t-elle avant de monter sur scène.

C'est une grande première, Mathilde a choisi de séduire les coachs avec Whole Lotta Love de Led Zeppelin. Une vraie rockeuse en herbe ! Les coachs sont stupéfaits, la performance est de qualité... Amel Bent et Jenifer se manifestent en fin de prestation, puis alors que la chanson repartait avec panache, Soprano et Patrick Fiori ont finalement décidé de rejoindre les filles. Mathilde va avoir l'embarras du choix !

Mathilde choisit de rejoindre Jenifer.

Carla (12 ans)

La fillette est originaire de Nice et elle a une réelle passion pour le chant... Ça tombe bien, le concours The Voice Kids a décidé de lui donner sa chance. "Quand j'ai appris que j'étais prise, j'en revenais pas", témoigne-t-elle. Sa maman est prof de chant et c'est un vrai modèle pour elle. Elle l'assure, à la maison, le duo "casse les oreilles de papa". Si les coachs se retournent, c'est à sa maman que Carla dédiera sa victoire.

C'est sur Take Me to Church d'Hozier que Carla a décidé de se faire remarquer. Amel Bent adore cette chanson. Toutefois, Soprano est le premier coach à se manifester dès le premier refrain. Il faut dire que la voix de Carla s'est envolée avec beaucoup de justesse. Quelques secondes plus tard, c'est Patrick Fiori qui entre à son tour dans la danse. Fantastique, la jeune fille est fan du chanteur !



Carla choisit de rejoindre Patrick Fiori.

Talisa (15 ans)

L'adolescente est elle aussi originaire de Nice. La musique l'a aidée à traverser une grosse épreuve dans la vie... En effet, elle a perdu sa petite soeur à l'âge de 7 ans. Elle affirme que la musique l'a aidée à s'ouvrir après le drame. Talisa participe donc aujourd'hui à The Voice Kids pour dire que dans la vie il faut toujours rester positif malgré les épreuves. "On n'oublie personne mais il faut avancer", explique-t-elle.

C'est sur Love on the Brain de Rihanna que Talisa tente sa chance. Dès les premières notes, Soprano se retourne. Il adore la chanson et la voix de la jeune fille. Patrick Fiori est le deuxième coach à se retourner... et le dernier. Les coachs féminines restent sur la réserve même si elles reconnaissent que la chanson est très dure à chanter.

Talisa choisit de rejoindre Soprano.

Enzo (15 ans)

L'adolescent, élève de 2nde, a décidé de participer à l'émission pour rendre hommage à sa grand-mère. Il chante depuis l'âge de 7 ans, une passion qu'il a héritée de son aînée. "C'était ma meilleure amie, on était complices", avoue-t-il. Avant que sa grand-mère ne parte, elle a conseillé au jeune homme d'être "comme Dalida", une artiste qu'ils aimaient écouter ensemble.

Il a décidé de défendre ses chances et de faire honneur à sa grand-mère en reprenant Je serai là de Slimane. Un artiste qu'elle adorait ! Les coachs sont unanimes, il a une voix assez proche de celle de Soprano. Le coach est d'ailleurs le premier à se retourner... et le seul. Soprano est bien décidé à le rendre moins timide.



Enzo rejoint Soprano.

Ermonia (12 ans)

La jeune fille originaire de Tours – et d'origine arménienne – rêvait de participer à l'émission, elle a vraiment hâte de connaître l'avis des coachs sur sa voix. Si elle vient d'une famille de musiciens, elle est la seule chanteuse. Elle a commencé à donner de la voix dès 2 ans, elle n'a jamais pris de cours de chant mais fait pas mal de karaoké pour s'entraîner. "Je suis un peu stressée mais joyeuse", confie-t-elle à Karine Ferri avant de monter sur scène.

Dès les premières notes de Something's Got a Hold on Me d'Etta James, les coachs sont bluffés par la voix d'Ermonia. Soprano n'attend que quelques secondes avant de se manifester. Sur le refrain, Jenifer et Patrick Fiori se mettent à danser sur leur fauteuil. Plus tard, Amel Bent décide finalement de se retourner pour tenter de convaincre Ermonia de rejoindre son équipe. En outre, bien qu'il ne s'est pas retourné, Patrick Fiori est monté sur scène après avoir appris les origines arméniennes de la jeune fille... Ensemble, le duo a proposé un chant traditionnel très émouvant. Même Nikos a eu les larmes aux yeux !

Ermonia choisit de rejoindre Amel Bent.

Louna (11 ans)

"Jamais je me serais imaginée que quelqu'un allait me demander de faire The Voice Kids", confie Louna, élève de 6e à Montrouge, en début de portrait. Elle a décidé de participer à l'émission lorsque sa maman, durant l'entracte du dernier concert de la tournée The Voice, lui a demandé de chanter depuis les gradins. Ce jour-là, les gens autour d'elle l'ont applaudie et le producteur de l'émission est venu lui proposer de tenter sa chance lors du casting. "C'était magique, c'était la plus belle soirée de ma vie", se rappelle-t-elle.

C'est sur Castle in the Snow de The Avener que Louna a décidé de défendre ses couleurs ce soir. Les coachs s'accordent pour dire que la jeune fille a une voix très intéressante. Seulement voilà, Patrick Fiori est le seul coach à se retourner.



Louna rejoint Patrick Fiori.

Résumé des équipes

Jenifer : Mano, Stella, Mélia, Camila et Zion Luna, Lilian, Mathilde

Amel Bent : Nassim, Maïssa, Ismaël, Zoé, Hindi, Ermonia

Soprano : Inès, Morgan, Emma, Marie, Talisa, Enzo

Patrick Fiori : Irma, Alexander, Lina, Léna, Alexandre, Ilona, Carla, Louna

The Voice Kids 5, c'est tous les vendredis à 21h sur TF1.