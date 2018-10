The Voice Kids 5 – Inès retrouve son père grâce à l'émission : "C'était un rêve"

Le 12 octobre 2018, les téléspectateurs de TF1 découvraient l'excellente audition d'Inès dans The Voice Kids 5.

Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs, la jeune fille qui a intégré l'équipe de Soprano après avoir brillé en reprenant Show Must Go on de Queen a expliqué qu'elle avait pu renouer avec son papa grâce à l'émission. Ça tombe bien, elle s'était justement inscrite pour que son père – divorcé de sa maman – la voie chanter !

"Je voulais renouer les liens avec lui. La grande surprise, c'est qu'il est venu me voir sur le plateau. J'étais tellement heureuse. C'est mon papa et il m'a entendue chanter devant le public et les quatre célébrités. C'était un rêve pour moi et ça s'est réalisé", a indiqué la fillette de 10 ans. Et l'écolière en CE2 à Bordeaux d'expliquer : "Mes parents se sont séparés quand j'étais toute petite, et depuis on n'a pas trop gardé contact. Cette émission a bien resserré nos liens et j'en suis très fière. Mon papa et mes demi-soeurs me manquaient beaucoup et j'ai pu les retrouver dans la vie grâce à The Voice Kids."

Quelle jolie histoire...

